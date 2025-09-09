鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
40歲尹恩惠減肥超強大法，素人實測僅10日勁甩7kg！低GI飲食法＋秘訣在於「神奇CCA果汁」做法大公開
韓國人氣女演員尹恩惠，曾在YouTube頻道中分享減肥秘訣以及詳細餐單，僅僅透過簡單的飲食調整，跟隨她的餐單進行減肥挑戰的素人們，竟在短短10天內成功瘦身7kg，且無需進行任何運動？
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
尹恩惠因傷患體重暴升 悟出有效減肥飲食法！
韓國女演員尹恩惠因主演《宮─野蠻王妃》和《咖啡王子一號店》等大熱韓劇而知名度大增，當年人氣一時無兩。近年來她常在YouTube頻道上分享日常生活及健康秘訣，引起大量網民熱議。她坦言過去因腳傷無法運動，導致體重上升，即使每天只吃一兩餐也無濟於事。經過多次嘗試，她發現問題出在飲食習慣上，並開始尋找有效的減肥方法。
尹恩惠減肥法：低GI飲食法
尹恩惠奉行低GI飲食法，是一種通過控制血糖來減肥的的方法。她分享道：「有時一天只吃一頓飯卻發現體重不降反增，這讓我意識到可能是飲食出了問題。」尹恩惠意識到問題後，主食用那些緩慢升高血糖和減少胰島素分泌的食物，終於能有效控制體重。
尹恩惠減肥法：設定進食順序
在控制血糖的過程中，進食順序至關重要，尹恩惠飯前會先吃蔬菜降低整體熱量攝入，並幫助控制血糖水平。她建議先吃蔬菜，然後是富含蛋白質的食物，最後才是碳水化合物，這樣可以有效減少脂肪堆積。
尹恩惠減肥法：一日一杯「CCA果汁」
尹恩惠早餐前會喝一杯「CCA果汁」，這種果汁由130克蘋果、80克高麗菜、130克胡蘿蔔以及100毫升水攪拌而成，簡單易做。胡蘿蔔和高麗菜具有強大的消腫效果，搭配蘋果的天然甜味，讓果汁既美味又健康。她強調這杯果汁不僅能夠減少水腫，還能抑制食慾，讓人整個上午都感覺飽足，進而減少午餐的攝取量。
尹恩惠減肥法：均衡飲食習慣
除了飲用「CCA果汁」，尹恩惠也強調均衡的飲食習慣對於減肥的重要性。她建議準備一大包沙拉，隨時補充蔬菜的攝取。如果感到飢餓可以吃半根到一根香蕉當作零食，或喝一些天然的椰子水。她特別推薦即食雞胸肉作為低脂高蛋白的最佳選擇，既方便又能幫助減脂。
尹恩惠減肥法：改以小湯匙進食
尹恩惠為了讓自己在進食時能最大限度地細嚼慢嚥，她改用小湯匙進食。這種方法能有效地控制食量，幫助減重。
尹恩惠減肥法：自製黑豆漿美容養顏
尹恩惠還喜歡喝自製的黑豆漿，不僅富含蛋白質，還對頭髮、皮膚以及減少水腫非常有效。為了增加口感，尹恩惠會在豆漿中加入適量的花生醬，使其更加美味。
尹恩惠減肥法：多攝取蔬菜增加飽足感
雖然尹恩惠表示此減肥法不用戒口，但飲食不忌口並不代表可以放縱飲食，而是要注意烹調方式和食物比例。肉類可以吃但要避開肥肉，並多吃富含纖維的蔬菜，這樣既能保持飽足感，又能控制體重。
尹恩惠減肥法：低卡高蛋白自製菜
尹恩惠在影片中還親自示範10天每一餐的製作方式，這些菜式不僅低卡高蛋白，還兼具美味與飽足感，絕對是追求健康飲食的絕佳選擇。當中包括豆漿冷麵、炒椰菜花飯、紫菜包飯、牛油果拌飯、墨西哥捲餅、輕食貝果、豆腐起司煎餅等，完全不像一般減肥餐，有興趣的朋友可以看完整影片《급찐급빠 2탄!! 3끼 다 먹어도 살이 -7kg 쭉쭉 빠지는 10일 다이어트 레시피 대공개》參考其詳細做法。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：「人間AI」aespa Karina超狂減肥法最誇張1天瘦4kg？每天量體重、重訓瑜伽雙重訓練，超自律練成女團身材
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
趙露思「經期減肥法」14天減4kg！7日餐單大公開，6個減肥秘訣瘦出纖腰馬甲線
台灣女藝人Makiyo減肥半年激瘦25kg靠「減醣高蛋白飲食法」瘦成紙片人！直言「1方式」超不健康甚至讓人發胖
其他人也在看
港置周末10大屋苑錄得約7宗成交按周減少12.5%
據香港置業統計,9月份第一個周末(9月6-7日)10大二手指標屋苑錄得約7宗成交,較上周8宗輕微減少1宗或12.5%,交投表現反覆靠穩,市場購買力持續釋放。港置研究部董事王品弟表示,剛過去周末,多個全新盤及餘貨盤交投續見暢旺,並搶佔部分二手客源,但整體市場氣氛依然熱絡,減息預期及《施政報告》前「尋寶」心態推動買家入市意欲,積極睇樓。此外,二手市場減價及筍盤盤源買少見少,業主叫價態度亦轉強,導致部分二手屋苑交投稍見放慢。然而,在「供平過租」及政策憧憬支持下,市場購買力依然充沛,預期二手交投表現將穩中向好,樓價更具上升動力。 (BC)#港置infocast ・ 1 天前
李光洙形象大翻轉！網友驚呼「現在是演員了」，他只靠一招氣場爆棚！
有網友在韓網論壇發文表示，自己在看完李光洙近期活動照後，忍不住想發文討論：「李光洙的眉毛好像變了！」並附上李光洙過往的照片與近期出席《藉口 GO》活動和影展時的對比照。網友發現，不只是眉毛看起來變得更濃，眉型也有所調整，從原本自然、稍彎的眉形，變為更俐落、略...styletc ・ 23 小時前
44歲阿嬌鍾欣潼狀態大勇，瘦掉半個自己！減肥秘訣大公開：211飲食法助瘦身減磅不反彈
阿嬌鍾欣潼近年身形時肥時瘦，成為網民討論的焦點，後來她成功減重30磅，重拾苗條身材，秘訣在於飲食、規律飲水與適度運動。阿嬌強調，減肥需持之以恆，避免極端方法，以免反彈復肥。Yahoo Style HK ・ 1 天前
8號風球麥當勞開唔開？即睇打風期間麥當勞營業安排（附即時更新網址）
8號風球麥當勞開唔開？颱風塔巴逼近！天文台於9月7日晚上9時20分改發8號風球，並預告至少維持至翌日早上11時。打工仔不用上班，但另一個難題是打風食乜好。最好當然是自煮，但總有一間在附近的麥當勞也是個好選擇，即使高掛8號風球都照常營業，落街都可以隨時食得到。不過遇上9號及10號風球時，究竟麥當勞開唔開？馬上看看內文：Yahoo Food ・ 1 天前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 3 小時前
前亞姐羅麗莎入稟 向何柱國遺囑執行人追討一千萬元欠款 曾於娛圈短暫發展之後轉行從商
多家傳媒報導指，1998年亞洲小姐冠軍羅麗莎日前入稟高等法院，向今年6月病逝嘅全國政協前常委何柱國遺孀黃敏珊要求償還1千萬元欠款。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步
港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。信報財經新聞 ・ 1 天前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 22 小時前
大師冇點你│港股重上3萬點不是夢（李聲揚）
3萬呢個數，唔知大家覺得太進取定太保守。心水清嘅，計下數，其實而家都25000，上到3萬都只係升多20%。但當然另一方面，今年年頭港股先2萬點，如果今年要見3萬，即係一年升1萬點，升足50%。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕
要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
郭晉安現身街頭派傳單竟冇人認得 看破冷遇：自己開心才是最重要
60歲郭晉安曾出演過多套經典劇集，包括《創世紀》系列、《戇夫成龍》、《古靈精探》系列、《忠奸人》及《老表》系列等等，三度奪得視帝。去年5月，郭晉安與歐倩怡宣布結束18年婚姻，離婚後專注打理與胞姊郭致因合作經營嘅保健品公司生意，擔任非執行董事。郭晉安近年亦積極於內地社交平台拍片與網民互動，日前發布一段喺街頭派發傳單嘅影片，因全程無人認出而引起網民關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
機場翠華結業｜翠華餐廳機場店公布9.21結業 開業12年 早機時段經常排長龍
翠華餐廳機場店結業！有網民在Facebook上分享，翠華餐廳機場店貼出公告，指因租約期滿，請顧客於9月21起到其他分店，意味著翠華餐廳機場店將結業。Yahoo Food ・ 22 小時前
劉錫賢離婚被前妻分一半身家 口袋得返40蚊靠妹妹接濟被罵「冇用」
身為演藝學院戲劇系首屆畢業生嘅劉錫賢，因為出道以來一直效力亞視而被封為「亞視忠臣」。即使「亞視永恆」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳凱琳回應自家朱古力被負評 指批評者「都係搏少少流量嘅」直言唔鍾意最吸金KOL稱號
2013年港姐冠軍陳凱琳Grace近年轉型做KOL相當成功，更被網絡推廣公司封為「最吸金KOL」，不過人紅自然多是非，「抽水王」林作曾出post「利誘」陳凱琳驗DNA以證明身世Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
曾因做運動鬧交！金鐘國將親自回應妻子身份傳聞
【on.cc東網專訊】韓國綜藝節目《Running Man》的49歲男星金鐘國上月突然宣布婚訊，韓網爆料指他已與妻子於本月5日在首爾江南區的酒店舉行婚禮，而SBS節目《我家的熊孩子》昨晚（7日）預告將於下周公開金鐘國親自談及婚事的片段。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾
近日有網民在社交平台Threads發帖，直擊一對父女於颱風逼近前「掃貨大軍」上身，將一間超市整個貨架的辛辣麵杯麵橫掃一空，更一人推一車，猶如置身「戰場」，立即引起網民熱議港人「打風搶糧」的習慣。Yahoo Food ・ 6 小時前
39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做
39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。Yahoo Style HK ・ 1 天前
iHerb洗浴個人護理暢銷排名Top 10！刺激毛囊生髮水低至$70／人氣熱賣止汗棒$20起（附獨家全單71折優惠碼）
iHerb最新有29週年慶優惠，9月每天都有不同類別產品低至71折，Yahoo購物更有獨家全單71折優惠，可以說是iHerb全年最抵的折扣！Yahoo購物專員為大家整理iHerb洗浴個人護理暢銷排行榜Top 10，夏日必買止汗劑最平$20起，防脫髮精華低至$70就可以入手！還有多款身體護理產品上榜，即看必買items，趁有優惠入手吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前