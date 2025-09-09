40歲尹恩惠減肥超強大法，素人實測僅10日勁甩7kg！低GI飲食法＋秘訣在於「神奇CCA果汁」做法大公開

韓國人氣女演員尹恩惠，曾在YouTube頻道中分享減肥秘訣以及詳細餐單，僅僅透過簡單的飲食調整，跟隨她的餐單進行減肥挑戰的素人們，竟在短短10天內成功瘦身7kg，且無需進行任何運動？

尹恩惠因傷患體重暴升 悟出有效減肥飲食法！

韓國女演員尹恩惠因主演《宮─野蠻王妃》和《咖啡王子一號店》等大熱韓劇而知名度大增，當年人氣一時無兩。近年來她常在YouTube頻道上分享日常生活及健康秘訣，引起大量網民熱議。她坦言過去因腳傷無法運動，導致體重上升，即使每天只吃一兩餐也無濟於事。經過多次嘗試，她發現問題出在飲食習慣上，並開始尋找有效的減肥方法。

尹恩惠減肥法：低GI飲食法

尹恩惠奉行低GI飲食法，是一種通過控制血糖來減肥的的方法。她分享道：「有時一天只吃一頓飯卻發現體重不降反增，這讓我意識到可能是飲食出了問題。」尹恩惠意識到問題後，主食用那些緩慢升高血糖和減少胰島素分泌的食物，終於能有效控制體重。

尹恩惠減肥法：設定進食順序

在控制血糖的過程中，進食順序至關重要，尹恩惠飯前會先吃蔬菜降低整體熱量攝入，並幫助控制血糖水平。她建議先吃蔬菜，然後是富含蛋白質的食物，最後才是碳水化合物，這樣可以有效減少脂肪堆積。

尹恩惠減肥法：一日一杯「CCA果汁」

尹恩惠早餐前會喝一杯「CCA果汁」，這種果汁由130克蘋果、80克高麗菜、130克胡蘿蔔以及100毫升水攪拌而成，簡單易做。胡蘿蔔和高麗菜具有強大的消腫效果，搭配蘋果的天然甜味，讓果汁既美味又健康。她強調這杯果汁不僅能夠減少水腫，還能抑制食慾，讓人整個上午都感覺飽足，進而減少午餐的攝取量。

尹恩惠減肥法：均衡飲食習慣

除了飲用「CCA果汁」，尹恩惠也強調均衡的飲食習慣對於減肥的重要性。她建議準備一大包沙拉，隨時補充蔬菜的攝取。如果感到飢餓可以吃半根到一根香蕉當作零食，或喝一些天然的椰子水。她特別推薦即食雞胸肉作為低脂高蛋白的最佳選擇，既方便又能幫助減脂。

尹恩惠減肥法：改以小湯匙進食

尹恩惠為了讓自己在進食時能最大限度地細嚼慢嚥，她改用小湯匙進食。這種方法能有效地控制食量，幫助減重。

尹恩惠減肥法：自製黑豆漿美容養顏

尹恩惠還喜歡喝自製的黑豆漿，不僅富含蛋白質，還對頭髮、皮膚以及減少水腫非常有效。為了增加口感，尹恩惠會在豆漿中加入適量的花生醬，使其更加美味。

尹恩惠減肥法：多攝取蔬菜增加飽足感

雖然尹恩惠表示此減肥法不用戒口，但飲食不忌口並不代表可以放縱飲食，而是要注意烹調方式和食物比例。肉類可以吃但要避開肥肉，並多吃富含纖維的蔬菜，這樣既能保持飽足感，又能控制體重。

尹恩惠減肥法：低卡高蛋白自製菜

尹恩惠在影片中還親自示範10天每一餐的製作方式，這些菜式不僅低卡高蛋白，還兼具美味與飽足感，絕對是追求健康飲食的絕佳選擇。當中包括豆漿冷麵、炒椰菜花飯、紫菜包飯、牛油果拌飯、墨西哥捲餅、輕食貝果、豆腐起司煎餅等，完全不像一般減肥餐，有興趣的朋友可以看完整影片《급찐급빠 2탄!! 3끼 다 먹어도 살이 -7kg 쭉쭉 빠지는 10일 다이어트 레시피 대공개》參考其詳細做法。

「人間AI」aespa Karina超狂減肥法最誇張1天瘦4kg？每天量體重、重訓瑜伽雙重訓練，超自律練成女團身材

