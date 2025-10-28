許紹雄逝世終年 76 歲
趙露思「經期減肥法」14天減4kg！7日餐單大公開，6個減肥秘訣瘦出纖腰馬甲線
內地女星趙露思近年人氣愈來愈高，近期的《許我耀眼》更是Netflix熱播排名Top3！現在看到她的「耀眼」校樣，然而，趙露思在剛出道時，曾因為嬰兒肥而遭到嘲笑，甚至被戲稱為「最胖女演員」。為了能夠在鏡頭前更加完美，她經過研究，創造出了一套懶人必學的「經期減肥法」，這個方法只需14天即減4kg，長期進行下來就能輕鬆實現瘦身目標！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
趙露思「為上鏡」努力減磅
趙露思不僅擁有出色的外貌，身高161cm的她現時體重只有39.5kg，難以想像她曾被笑是「最胖女演員」。由於她天生臉圓圓的，因此網友經常誤認她身材不好，還給她改了『肉絲』這個暱稱。因此趙露思為了上鏡看起來更完美，她努力減肥和瘦身，並在平台上大方地分享了減肥秘訣和瘦身菜單，即一起看看吧！
趙露思減肥秘訣1：早上必吃早餐＋做運動
趙露思每天清晨都會進行運動，並在享用早餐後才開始工作。她強調早餐和午餐的重要性，「一日之計在於晨，缺早飯，腦子慢。」吃早餐不僅是啟動一天的活力開始，還能促進新陳代謝，加速熱量的燃燒，有助減重。
趙露思減肥秘訣2：一天只吃兩餐
趙露思一天只吃兩餐，早餐和午餐。她的餐單主要包括原型食物、高纖澱粉質、低脂乳製品、蛋白質，以及富含維生素C的低熱量水果。她不吃晚餐，也不碰零食，如果感到餓的話，她建議選擇水果作為零食，而不是吃垃圾食物，但要選擇健康、低糖的蔬果類。
趙露思減肥秘訣3：7天餐單公開
星期一
早餐：水煮蛋一顆、燕麥粥（加餐：5顆草莓）
午餐：蔬菜沙拉（加餐：低熱量水果）
星期二
早餐：一杯低脂牛奶、三明治（加餐：蘋果）
午餐：水煮菜＋西蘭花蝦仁沙拉（加餐：半個紫薯）
星期三
早餐：水煮蛋一顆、一杯豆漿（加餐：1顆蕃茄）
午餐：海帶湯＋清炒時蔬（加餐：1杯低脂牛奶）
星期四
早餐：一杯豆漿、全麥麵包（加餐：2根香蕉）
午餐：半個玉米＋半個紫薯（加餐：低糖水果）
星期五
早餐： 水煮蛋一顆、乳酪（加餐：小番茄15顆）
午餐：香菇湯、蔬菜沙拉（加餐：1顆柳丁）
星期六
早餐：一杯低脂牛奶、一顆紫薯（加餐：火龍果）
午餐：牛肉200g、一顆蕃茄（加餐：1根青瓜）
星期日
早餐：一杯黑咖啡＋全麥麵包（加餐：奇異果1顆）
午餐：雞胸肉300g＋牛奶（加餐：低糖水果）
值得注意的是，均衡飲食和適量攝取才是保持健康的長期策略。因此，以上餐單只可作參考，不建議長期這樣進食，應該避免長期選擇某一種特定的飲食方式。
趙露思減肥秘訣4：多吃蔬果
蔬菜和水果中含有豐富的維生素和礦物質，對於促進腸胃蠕動和改善皮膚有著不可或缺的作用。因此，許多女明星們經常選擇低血糖指數（GI）的蔬菜和水果作為他們美味的點心。這些低GI的蔬菜和水果不僅可以滿足女星們的口腹之欲，還能讓她們擁有健康亮麗的皮膚。
趙露思減肥秘訣5：每天飲用至少8杯水
每日攝取足夠的水份對於身體健康至關重要。身體的新陳代謝過程都需要水的參與，若缺乏水分，身體無法有效地代謝儲存的脂肪和碳水化合物。因此，不論是想增加新陳代謝率、燃燒脂肪或是增加肌肉，都需要多喝水。若能結合「8杯水減肥法」，效果將更加顯著。此外，多喝水不僅可以保持肌膚水潤飽滿，還有助於身體排毒！
趙露思減肥秘訣6：「經期減肥法」
趙露思曾在社交平台上分享了她的「經期減肥法」，這個方法讓她在短14天周內成功減去了4Kg，並保持苗條身材。這個方法分為3個階段，每個階段都有不同的飲食和運動建議。
1.月經開始的頭七天
在月經週期中的不同階段，飲食和營養攝取對於女性健康至關重要。首先第一階段是經期中期，即月經開始的頭七天。在這段時間裡，建議飲食清淡，多攝取水分，趙露思推薦多喝黑豆水和紅豆水，有助於消除水腫問題。
2.月經結束後的14天
接著第二階段是經期後期，也就是月經結束後的14天。在這段時間裡，她建議飲食以天然食材為主，多攝取富含鐵質和蛋白質的食物，如牛肉、深綠色蔬菜、黃豆和黑芝麻。
3.月經前的七天
第三階段則是經前期，即月經前的七天。在這段時間，趙露思會增加攝取富含鈣質和維他命B群的食物，以穩定神經系統。此外，飲用山楂玫瑰茶有助於緩解經前症候群，促進經血排出，提升身體健康。在不同經期階段適當調整飲食，有助於維持女性身體的平衡和健康，對減肥也很有效。
經期時適合進行的伸展運動
除了飲食建議，趙露思還分享了一些經期時適合進行的伸展運動。其中包括盤腿前彎式，這個動作可以坐下來，雙腿盤腿後慢慢向前彎曲，並且用手盡量往前延伸，保持30秒。
1.盤腿前彎式
2.嬰兒式
此外，還有嬰兒式，這個動作可以在經痛時進行，有助舒緩不適。跪姿坐下後，慢慢前傾，將臉貼在地上，保持30秒。
3.交叉伸腿式
最後還有交叉伸腿式，一腿屈膝併攏，另一腿橫向延伸，身體緩緩前傾，保持1分鐘後再換另一隻腳。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
54歲朱茵仍是甜美動人的「紫霞仙子」！保養習慣是避免節食：減肥會心情不好，為何要這麼辛苦
其他人也在看
阿嬌決心戒酒1年 瘦成竹竿超美近況曝光
[NOWnews今日新聞]香港女團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）出道以來一直以「胖胖瘦瘦」的體態成為眾人焦點，44歲的她去年就醫檢查時，被告知肝臟因為長期飲酒負擔太大，若是再不注意身體會出事，因此她決心...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
誰敢相信是3個孩子的媽！昆凌公開「神級減肥餐吃法」連Melody都驚呆了！
完全看不出已經是三寶媽！昆凌產後一次比一次瘦更快，最近上Melody直播宣傳自創品牌時，意外聊到自己的「瘦身秘訣」。從飲食到運動，她全程無藏私分享，連Melody都笑說：「我們真的要汗顏！」想知道她怎女人我最大 ・ 1 天前
立法會選舉2025︱經民聯14人參選4人爭連任 工業界爆「內戰」
立法會選舉提名期開始，佔9個議席的經民聯，4名七旬老將盧偉國、梁君彥、林健鋒與龍漢標告退，加上「新丁」陸瀚民亦宣布棄選。經民聯今日（10月27日）公布派出14名成員出戰新一屆立法會選舉，現屬立法會主席梁君彥的工業界（第一）議席，更會有兩名成員同時挑戰，由黃永威對戰許文俊。am730 ・ 1 天前
方媛生了！證實第三胎「還是女兒」 郭富城甜蜜發聲：我是全世界最幸運的男士
「天王」郭富城家再添小公主！10月22日，他親自駕車到醫院接第三胎女兒出院，全程專注看著嬰兒籃，臉上難掩緊張與喜悅，還向現場記者揮手致謝。隨後他同步發文官宣喜訊，開心表示家中多了一位成員，形容三個女兒是「三顆璀璨明珠」，自己則是「女神之家」中唯一的男性：「我是全世界最幸運的男士！」姊妹淘 ・ 9 小時前
深田恭子凍齡背後藏驚人內幕！ 日劇天后健康危機真相揭秘！
1982年11月2日，深田恭子出生在東京北區，小小年紀就對演藝圈充滿憧憬，因為超愛華原朋美，她13歲就跑去參加Horipro的「PURE GIRL徵選」，結果直接拿下冠軍！🌟 1997年，她在NHK的《海峡》初次亮相，雖然只是小配角，但那雙靈動大眼已經開始搶鏡。Japhub日本集合 ・ 1 天前
唐綺陽狂瘦26公斤，從2XL瘦回S號女神！公開「4大瘦身關鍵」：不挨餓也能越吃越瘦！
第1招：戒糖飲料，氣色亮、體重掉更快唐綺陽坦言，過去最難戒的不是炸雞，而是含糖飲料。她在醫師建議下全面改喝無糖綠茶與氣泡水，連續一週就感覺精神變好、皮膚更透亮。她笑說：「戒糖後體重才真的穩定下來！」第2招：減少精緻澱粉，吃飽也能瘦「減肥最重要的就是管好嘴！...styletc ・ 1 天前
木村拓哉解散後到底哪去了 教場鬼教官不老背後真相！
木村拓哉72年11月13東京調布出生，176公分O型血，小學搬大阪又回千葉，磯邊第二小學、第一中學、犢橋高只讀一年就轉代代木。Japhub日本集合 ・ 9 小時前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍
女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」姊妹淘 ・ 1 天前
陳偉霆、趙露思《許我耀眼》成熱話！平民女孩擠上流的故事捲抄襲風波?
陸劇《許我耀眼》近期引爆全網熱議！ 由陳偉霆與趙露思領銜主演的都會愛情劇，憑藉「平民女孩逆襲上流社會」的劇情，開播即登各大平台熱播榜。然而該劇近日卻陷入嚴重的抄襲爭議，被指控劇情與多部經典作品高度雷同！《許我耀眼》改編自作家張悅然的人氣小說《大喬小喬》，劇版描繪趙露思與陳偉霆的假面婚姻與愛情。《許我耀眼》講述女主角許妍（趙露思 飾）自小由外婆撫養長大，因與原生父母積怨深重，隱瞞出身嫁入豪門，與腹黑霸總丈夫沈皓明（陳偉霆 飾）締結一場表面完美的利益婚姻。雖然劇集成為不少人近日的心水大熱劇集，但同時有網友發現劇中社群留言畫面疑似照搬台劇《我們與惡的距離》（與惡）的「商業模板」，連分鏡都高度相似。加上劇中菜色台詞幾乎一字不差地複製張藝謀導演電影《大紅燈籠高高掛》的對白，趙露思飾演的主播角色台詞也被指出有「參考片段」。 同時又有網友指出，劇情設定更被網友認為與秀智主演韓劇《安娜》高度相似，同樣描述平民女孩冒充身分進入上流社會的故事，連假父母參加婚禮等細節都相同。雖然有着不少爭議，但無阻《許我耀眼》成為近期大熱的劇集，接近大結局時，該劇彈幕互動量已突破3億，創下新紀錄。 推薦閱讀:➤ 《許我耀眼ELLE.com.hk ・ 1 天前
男嬰拉電線翻倒電飯煲 手腳燙傷需植皮 菲傭虐兒罪成判囚7周
44歲菲傭照顧1歲男嬰時，將男嬰放在廚房地上，拉扯電飯煲電線，令電飯煲翻倒，導致男嬰被熱水燙傷，手腳灼傷需植皮。經審訊後被裁定一項虐兒罪成，今於沙田裁判法院被判入獄7星期。裁判官判刑指，男嬰傷勢嚴重，判囚無可避免，鑑於被告無案底，重犯機會偏低，減刑一周。 裁判官總結案情指，被告當日帶男嬰到廚房，並將其放在地上，男am730 ・ 8 小時前
28歲Hailey Bieber以10億美元賣品牌「救老公」？從明星太太到女企業家，靠一支潤唇膏令身價「自我升級」
Hailey Bieber 多年來被貼上多項標籤，包括「星二代」、「Justin Bieber 老婆」等，當眾人認為她只是個花瓶，她卻儲備實力運用自己的優勢，打造出自己的 10 億美金美妝王國。一起來看看這位實力總比低估的「模特兒」，憑一支潤唇膏「自我升級」並成為女創業家！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本二三線旅遊城市推介！別再只去東京大阪 一文睇清必到景點、機票價格比拼、本地團/JR Pass推介
日本47都道府縣大家去過多少個？除了東京、大阪、名古屋等一線城市，日本亦有很多極富特色的二、三線城市！二三線日本城市當地人流較少、大山大水景色優美，更有不少靚到「嘩」一聲的賞櫻看楓的靚景點；今次Yahoo購物專員為大家精選4個香港直航抵達的2、3線城市，並附上機票格價及相關旅遊產品，玩厭大城市的各位，不妨捐窿捐罅尋找日本好去處！Yahoo 旅遊 ・ 13 小時前
趙露思《許我耀眼》10大手袋盤點！除了Hermès外還有「這些品牌」65折起最平千元入手同款
《許我耀眼》的成功再度證明了趙露思「話題女王」的地位，從劇情到造型穿搭，每一幕都成為觀眾熱議焦點。其中，她「反手一包」的畫面掀起全網熱議，以粉紅Versace手袋霸氣地揮向對方，意外引發時尚圈的瘋搶潮。除了「打人包」外，劇中出現的名牌手袋多達數十款，以下即為大家盤點最值得入手的款式！Yahoo Style HK ・ 1 天前
古天樂馬來西亞賽車 獲瘋狂集郵影唔停
【on.cc東網專訊】影帝古天樂（古仔）前日特意飛抵馬來西亞，現身當地著名的雪邦國際賽車場，與泰星Bie（吳翊歌）齊齊見證「MotoGP世界摩托車錦標賽馬來西亞大獎賽」，首次參與盛會的他更以特邀嘉身份亮相，負責在賽事中揮旗，向車手們發號令開賽。東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
日本熊出沒頻繁！數量為去年3倍 白川鄉紅葉點燈活動取消、當局狠心落實對策
今個秋季，日本接二連三發生熊襲擊人事件，有見及此，岐阜縣白川村於10月24日宣布原定於10月25日舉行的世界遺產「白川鄉」紅葉點燈活動將全面中止，計劃前往當地賞楓的各位記得留意。Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
許光漢穿平價UNIQLO高領發熱衣「胸肌藏不住」，影片一出全網暴動大喊：『這線條大到犯規』！
只有許光漢能超越許光漢！UNIQLO日前釋出HEATTECH升級版發熱衣的最新系列形象影片，許光漢身穿黑色高領發熱衣現身，貼身布料勾勒出結實胸肌與完美肩線，性感無極限。網友一看立刻淪陷：「這不是發熱衣，是戀愛預告！」、「連胸肌都藏不住的溫柔男人誰受得了？」影片中許光漢...styletc ・ 1 天前
日本熊蹤｜闖盛岡市中心停車場 秋田縣熊擊54人傷亡 請求自衛隊助撲殺｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】踏入秋季，日本進入熊出沒高峰季節，本年度因熊襲擊致死的人數創有紀錄以來最高。位於日本東北部岩手縣的首府盛岡市，市中心的岩手銀行停車場今（28 日）早有熊隻出沒，被獸醫麻醉捕獲。在鄰近的秋田縣，今年熊襲擊造成的傷亡數字達54人，較去年的 11人激增迎4倍，秋田縣知事請求自衛隊協助撲殺熊隻。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
張宇人獲中大頒榮譽博士 被讚「堅定守護大學理念」 曾推動修例改組中大校董會｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】曾在 2022 年推動修例改組中大校董會，現年 75 歲自由黨立法會議員張宇人，獲中大頒授榮譽法學博士。中大表示，張宇人自2008年起出任中大校董，「一直堅定守護大學理念」，在提升中大作為高等教育與研究機構的地位方面貢獻卓著。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
台北車站港女遭性侵｜地檢署起訴 44 歲通輯犯 涉「乘機性交」等罪 要求判刑 7 年｜Yahoo
一名香港女子本月初在台北車站被人性侵，台北地檢署今日（28日）完成偵查，落案起訴 44 歲邱姓男子涉嫌「乘機性交」和「公然猥褻」罪，要求法院判刑 7 年。Yahoo新聞 ・ 7 小時前