趙露思「經期減肥法」14天減4kg！7日餐單大公開，6個減肥秘訣瘦出纖腰馬甲線

內地女星趙露思近年人氣愈來愈高，近期的《許我耀眼》更是Netflix熱播排名Top3！現在看到她的「耀眼」校樣，然而，趙露思在剛出道時，曾因為嬰兒肥而遭到嘲笑，甚至被戲稱為「最胖女演員」。為了能夠在鏡頭前更加完美，她經過研究，創造出了一套懶人必學的「經期減肥法」，這個方法只需14天即減4kg，長期進行下來就能輕鬆實現瘦身目標！

趙露思「為上鏡」努力減磅

趙露思不僅擁有出色的外貌，身高161cm的她現時體重只有39.5kg，難以想像她曾被笑是「最胖女演員」。由於她天生臉圓圓的，因此網友經常誤認她身材不好，還給她改了『肉絲』這個暱稱。因此趙露思為了上鏡看起來更完美，她努力減肥和瘦身，並在平台上大方地分享了減肥秘訣和瘦身菜單，即一起看看吧！

趙露思減肥秘訣1：早上必吃早餐＋做運動

趙露思每天清晨都會進行運動，並在享用早餐後才開始工作。她強調早餐和午餐的重要性，「一日之計在於晨，缺早飯，腦子慢。」吃早餐不僅是啟動一天的活力開始，還能促進新陳代謝，加速熱量的燃燒，有助減重。

趙露思減肥秘訣2：一天只吃兩餐

趙露思一天只吃兩餐，早餐和午餐。她的餐單主要包括原型食物、高纖澱粉質、低脂乳製品、蛋白質，以及富含維生素C的低熱量水果。她不吃晚餐，也不碰零食，如果感到餓的話，她建議選擇水果作為零食，而不是吃垃圾食物，但要選擇健康、低糖的蔬果類。

趙露思減肥秘訣3：7天餐單公開

星期一

早餐：水煮蛋一顆、燕麥粥（加餐：5顆草莓）

午餐：蔬菜沙拉（加餐：低熱量水果）

星期二

早餐：一杯低脂牛奶、三明治（加餐：蘋果）

午餐：水煮菜＋西蘭花蝦仁沙拉（加餐：半個紫薯）

星期三

早餐：水煮蛋一顆、一杯豆漿（加餐：1顆蕃茄）

午餐：海帶湯＋清炒時蔬（加餐：1杯低脂牛奶）

星期四

早餐：一杯豆漿、全麥麵包（加餐：2根香蕉）

午餐：半個玉米＋半個紫薯（加餐：低糖水果）

星期五

早餐： 水煮蛋一顆、乳酪（加餐：小番茄15顆）

午餐：香菇湯、蔬菜沙拉（加餐：1顆柳丁）

星期六

早餐：一杯低脂牛奶、一顆紫薯（加餐：火龍果）

午餐：牛肉200g、一顆蕃茄（加餐：1根青瓜）

星期日

早餐：一杯黑咖啡＋全麥麵包（加餐：奇異果1顆）

午餐：雞胸肉300g＋牛奶（加餐：低糖水果）

值得注意的是，均衡飲食和適量攝取才是保持健康的長期策略。因此，以上餐單只可作參考，不建議長期這樣進食，應該避免長期選擇某一種特定的飲食方式。

趙露思減肥秘訣4：多吃蔬果

蔬菜和水果中含有豐富的維生素和礦物質，對於促進腸胃蠕動和改善皮膚有著不可或缺的作用。因此，許多女明星們經常選擇低血糖指數（GI）的蔬菜和水果作為他們美味的點心。這些低GI的蔬菜和水果不僅可以滿足女星們的口腹之欲，還能讓她們擁有健康亮麗的皮膚。

趙露思減肥秘訣5：每天飲用至少8杯水

每日攝取足夠的水份對於身體健康至關重要。身體的新陳代謝過程都需要水的參與，若缺乏水分，身體無法有效地代謝儲存的脂肪和碳水化合物。因此，不論是想增加新陳代謝率、燃燒脂肪或是增加肌肉，都需要多喝水。若能結合「8杯水減肥法」，效果將更加顯著。此外，多喝水不僅可以保持肌膚水潤飽滿，還有助於身體排毒！

趙露思減肥秘訣6：「經期減肥法」

趙露思曾在社交平台上分享了她的「經期減肥法」，這個方法讓她在短14天周內成功減去了4Kg，並保持苗條身材。這個方法分為3個階段，每個階段都有不同的飲食和運動建議。

1.月經開始的頭七天

在月經週期中的不同階段，飲食和營養攝取對於女性健康至關重要。首先第一階段是經期中期，即月經開始的頭七天。在這段時間裡，建議飲食清淡，多攝取水分，趙露思推薦多喝黑豆水和紅豆水，有助於消除水腫問題。

2.月經結束後的14天

接著第二階段是經期後期，也就是月經結束後的14天。在這段時間裡，她建議飲食以天然食材為主，多攝取富含鐵質和蛋白質的食物，如牛肉、深綠色蔬菜、黃豆和黑芝麻。

3.月經前的七天

第三階段則是經前期，即月經前的七天。在這段時間，趙露思會增加攝取富含鈣質和維他命B群的食物，以穩定神經系統。此外，飲用山楂玫瑰茶有助於緩解經前症候群，促進經血排出，提升身體健康。在不同經期階段適當調整飲食，有助於維持女性身體的平衡和健康，對減肥也很有效。

經期時適合進行的伸展運動

除了飲食建議，趙露思還分享了一些經期時適合進行的伸展運動。其中包括盤腿前彎式，這個動作可以坐下來，雙腿盤腿後慢慢向前彎曲，並且用手盡量往前延伸，保持30秒。

1.盤腿前彎式

2.嬰兒式

此外，還有嬰兒式，這個動作可以在經痛時進行，有助舒緩不適。跪姿坐下後，慢慢前傾，將臉貼在地上，保持30秒。

3.交叉伸腿式

最後還有交叉伸腿式，一腿屈膝併攏，另一腿橫向延伸，身體緩緩前傾，保持1分鐘後再換另一隻腳。

