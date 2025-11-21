Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜香港迪士尼酒店6折優惠！這樣買平過官網、人均低至$542起，即睇搶購攻略

香港迪士尼酒店在今年Black Friday推出6折優惠，適用於迪士尼樂園酒店、迪士尼好萊塢酒店、迪士尼探索家度假酒店，優惠會以實時房價為基準，而適用入住日期由2026年1月2日起，建議大家可以提前安排節日計劃，以最抵價錢入住！Yahoo購物專員幫大家查過，發現有比官網平的入手方法，人均低至$542起，即睇攻略～

香港迪士尼酒店在今年Black Friday推出6折優惠，適用於迪士尼樂園酒店、迪士尼好萊塢酒店、迪士尼探索家度假酒店！（圖片：香港迪士尼樂園）

Black Friday優惠！6折入住迪士尼酒店

迪士尼酒店趁Black Friday推出住宿優惠，由即日起至12月12日可以用6折優惠預訂入住迪士尼度假區酒店，包括迪士尼樂園酒店、迪士尼好萊塢酒店、迪士尼探索家度假酒店，優惠會以實時房價為基準，頁面會隨即折扣後的價錢。標準房型為計，當中以迪士尼好萊塢酒店最平，每晚由港幣$1,200起，入住日期由2026年1月2日起。

Agoda訂香港迪士尼酒店最平

迪士尼酒店6折優惠相當吸引，Yahoo購物專員看過，除了官網外，還可以經Trip.com、Agoda、Expedia、Booking.com預訂，房價比官網平些少。以2026年3月3日至3月4日入住為例，迪士尼好萊塢酒店官網價錢連稅$1,356起，而Agoda連稅都只是$1,084起。而最貴的香港迪士尼樂園酒店官網價連稅$2,067.9起，Agoda最平$1,653起就有交易，比官網平足足$414.9起，更平！

迪士尼好萊塢酒店

Agoda顯示連稅房價：$1,084起，每晚人均$542起

Trip.com顯示連稅房價：$1,423起，每晚人均$711.5起

Booking.com顯示連稅房價：$1,633起，每晚人均$816.5起

Expedia顯示連稅房價：$1,355起，每晚人均$677.5起

按此經Agoda預訂 按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Expedia預訂

迪士尼好萊塢酒店Agoda顯示連稅房價$1,084起，每晚人均$542起。（官方圖片）

迪士尼探索家度假酒店

Agoda顯示連稅房價：$1,463起，每晚人均$487.7起

Trip.com顯示連稅房價：$2,000起，每晚人均$1,000起

Booking.com顯示連稅房價：$2,113起，每晚人均$1,056.5起

Expedia顯示連稅房價：$1,830起，每晚人均$915起

按此經Agoda預訂 按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Expedia預訂

迪士尼探索家度假酒店Agoda顯示連稅房價$1,463起，每晚人均$487.7起。（官方圖片）

迪士尼樂園酒店

Agoda顯示連稅房價：$1,633起，每晚人均$816.5起

Trip.com顯示連稅房價：$2,357起，每晚人均$1,178.5起

Booking.com顯示連稅房價：$1,068起，每晚人均$1,034起

Expedia顯示連稅房價：$2,060起，每晚人均$1,030起

按此經Agoda預訂 按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Expedia預訂

迪士尼樂園酒店Agoda顯示連稅房價$1,633起，每晚人均$816.5起。（官方圖片）

