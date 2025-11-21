BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
Black Friday優惠2025｜香港迪士尼酒店6折優惠！這樣買平過官網、人均低至$542起，即睇搶購攻略
香港迪士尼酒店在今年Black Friday推出6折優惠，適用於迪士尼樂園酒店、迪士尼好萊塢酒店、迪士尼探索家度假酒店，優惠會以實時房價為基準，而適用入住日期由2026年1月2日起，建議大家可以提前安排節日計劃，以最抵價錢入住！Yahoo購物專員幫大家查過，發現有比官網平的入手方法，人均低至$542起，即睇攻略～
Black Friday優惠！6折入住迪士尼酒店
迪士尼酒店趁Black Friday推出住宿優惠，由即日起至12月12日可以用6折優惠預訂入住迪士尼度假區酒店，包括迪士尼樂園酒店、迪士尼好萊塢酒店、迪士尼探索家度假酒店，優惠會以實時房價為基準，頁面會隨即折扣後的價錢。標準房型為計，當中以迪士尼好萊塢酒店最平，每晚由港幣$1,200起，入住日期由2026年1月2日起。
Agoda訂香港迪士尼酒店最平
迪士尼酒店6折優惠相當吸引，Yahoo購物專員看過，除了官網外，還可以經Trip.com、Agoda、Expedia、Booking.com預訂，房價比官網平些少。以2026年3月3日至3月4日入住為例，迪士尼好萊塢酒店官網價錢連稅$1,356起，而Agoda連稅都只是$1,084起。而最貴的香港迪士尼樂園酒店官網價連稅$2,067.9起，Agoda最平$1,653起就有交易，比官網平足足$414.9起，更平！
迪士尼好萊塢酒店
Agoda顯示連稅房價：$1,084起，每晚人均$542起
Trip.com顯示連稅房價：$1,423起，每晚人均$711.5起
Booking.com顯示連稅房價：$1,633起，每晚人均$816.5起
Expedia顯示連稅房價：$1,355起，每晚人均$677.5起
按此經Agoda預訂 按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Expedia預訂
迪士尼探索家度假酒店
Agoda顯示連稅房價：$1,463起，每晚人均$487.7起
Trip.com顯示連稅房價：$2,000起，每晚人均$1,000起
Booking.com顯示連稅房價：$2,113起，每晚人均$1,056.5起
Expedia顯示連稅房價：$1,830起，每晚人均$915起
按此經Agoda預訂 按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Expedia預訂
迪士尼樂園酒店
Agoda顯示連稅房價：$1,633起，每晚人均$816.5起
Trip.com顯示連稅房價：$2,357起，每晚人均$1,178.5起
Booking.com顯示連稅房價：$1,068起，每晚人均$1,034起
Expedia顯示連稅房價：$2,060起，每晚人均$1,030起
按此經Agoda預訂 按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Expedia預訂
