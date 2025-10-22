專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！
日本人瘦身秘密1. 清淡飲食才是王道
在日本，澱粉食物的普及令人驚訝，但真正走進日本家庭餐桌時，您會發現食物的製作與調味方式別具特色。相比旅遊時品嚐到的鹹濃拉麵、香濃燒肉或咖喱飯，日本的日常飲食以家常菜為主，多數菜餚追求食材原味，避免過多的調味料。
清淡、低鹽低油的烹調方式，不僅有益健康，還能有效控制熱量。即便澱粉是主角，總熱量依舊在合理範圍內。此外，日本人特別偏愛海鮮。無論是一夜干、刺身還是烤魚，這些食材富含高品質蛋白質與Omega-3脂肪酸，有助促進新陳代謝，對體重管理也大有裨益。
日本人瘦身秘密2. 小份量料理
早在1985年，日本便推出《為了健康的飲食生活指南》，鼓勵國民每天攝取至少30種不同食材。這樣的指南促成了日本料理小份量、多樣化的特色，無形中降低了攝取過多熱量的可能性。同時，食材的選擇與搭配，更能確保營養均衡。
日本人瘦身秘密3. 吃飯只吃八分飽
用餐習慣同樣是關鍵所在。日本人普遍養成「八分飽」的習慣，並以精緻小份量的飲食控制熱量，即便是熱愛澱粉，也不至於過量。這種的飲食哲學不僅防止體重上升，還有助於消化與新陳代謝。
日本人瘦身秘密4. 無糖飲品為主
日本人在飲品選擇上也展現了健康習慣。與含糖飲料相比，他們更偏愛無糖茶或黑咖啡，從而減少額外熱量的攝取。即便是日常用餐，也以茶水搭配清淡菜餚為主，更進一步鞏固了低熱量飲食的基礎。
日本人瘦身秘密5. 每天數萬步的步行文化
步行是日本人生活方式的核心之一，不同於許多國家以私家車作為主要代步工具，日本人更傾向於步行、利用大眾交通工具，或騎自行車上班，每天步數輕鬆破萬。尤其是在都市，快速的步伐與頻繁的步行活動大幅提高了熱量消耗。
此外，快速步調的城市生活更促使每一步都有效燃燒熱量。此外，平均超過1小時的步行與站立時間，這種低強度但長時間的運動方式，對於燃燒澱粉轉化的肝醣特別有效，避免脂肪累積成為可能，讓他們在不知不覺中保持良好的體型。
另外，以樓梯代替電梯是強化步行運動的利器，而日本不少樓宇沒有設置電梯，或是電梯只可到達一半樓層，因而走樓梯也成為他們部分人的日常運動之一。上下樓梯不僅能顯著提高心肺功能，還能快速消耗更多卡路里。經常練習，絕對會驚訝於這些額外運動為瘦身帶來的助力。
