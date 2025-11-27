Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜Marriott、Hyatt、IHG、Expedia、Klook、KKday酒店/景點門票旅遊折扣攻略

Black Friday優惠已經進行得如火如荼，不少旅遊產品平台及酒店品牌推出至抵優惠！Yahoo購物專員知道大家睇得眼花撩亂，整合了懶人包，方便一網打盡最抵的酒店、景點門票！當中有Marriott、Hyatt、IHG、Expedia、Klook、KKday，建議share給身邊朋友，齊齊慳旅費！

旅遊產品平台1. Klook全球酒店低至半價

11月28日11am起推出多個旅遊優惠碼，包括日本全線景點低至7折、預訂全球酒店即享低至半價優惠、預訂日韓酒店低至7折，優惠碼會在11月28日即Black Friday當日推出。

即睇Klook黑五優惠

旅遊產品平台2. KKday半價優惠碼、最多減$300

即日起到11月27日，只要買滿$800輸入9折優惠碼【KKBLACK10】，最多可以減$100，適用於2026年4月30日前出發的行程。而在11月28日3pm就會推出5折優惠碼【KKBLACK50】，最多可以減$300！

即睇KKday黑五優惠

KKday推出Black Friday半價優惠碼、最多減$300。

酒店預訂平台1. Agoda韓國酒店最多減$200

推出日期：即日起至2025年11月30日

首爾、京畿道、仁川、釜山及濟州指定三星或以上酒店

星期一至星期五入住，每單訂單只要滿港幣$1,300，該單可最多減港幣$100；

星期六或星期日入住，每單訂單只要滿港幣$1,300，該單可最多減港幣$200；

清州市及大邱指定酒店

星期一至星期五入住，每單訂單只要滿港幣$800，該單可最多減港幣$100；

星期六或星期日入住，每單訂單只要滿港幣$800，該單可最多減港幣$200；

即睇Agoda黑五優惠

Agoda韓國酒店最多減$200！

酒店預訂平台2. Booking.com訂房低至46折

由即日起至2025年12月3日前，經Booking.com預訂酒店住宿，黑五優惠低至6折，再加上現有優惠可以平更多，住宿日期適用至2026年12月31日。

即睇Booking.com黑五優惠

Booking.com訂房低至46折！

酒店預訂平台3. Expedia黑五優惠低至26折

由即日起至2025年12月2日，經Expedia預訂酒店住宿，黑五優惠低至5折，再加上現有優惠可以平更多，有酒店優惠低至26折，住宿日期適用至2026年12月30日。

即睇Expedia黑五優惠

Expedia黑五優惠低至26折。

酒店預訂平台4. Rakuten Travel優惠低至5折

Rakuten Travel 9折快閃優惠券

使用期限：2025年11月19日-12月1日

入住日期：即日起至2026年10月31日

最高折扣額：10,000日圓（約港幣$500.7）

Rakuten Travel 7折快閃優惠券

使用期限：2025年11月27日11am-4pm

入住日期：2025年11月27日至2026年10月31日

最高折扣額：30,000日圓（約港幣$1,502）

Rakuten Travel 5折快閃優惠券

使用期限：2025年11月28日11am-4pm

入住日期：2025年11月28日至2026年10月31日

最高折扣額：30,000日圓（約港幣$2,503.3）

即睇Rakuten Travel黑五優惠

Rakuten Travel優惠低至5折！

酒店品牌集團1. Hyatt黑五優惠低至8折

由12月11日前預訂亞太地區參與活動的酒店，使用專屬優惠代碼【SAVENOW】凱悅天地會員可享高達8折優惠，非會員亦有高達85折優惠，入住日期由即日至2026年4月30日。

即睇Hyatt黑五優惠

Hyatt黑五優惠低至8折。

酒店品牌集團2. Marriott Cyber Week Sale低至75折

由即日起至2025年12月2日，Marriott Bonvoy會員經Marriott APP預訂全線逾7,000間酒店可享75折優惠、經Marriott官方網站預訂全線酒店可享8折優惠。入住日期為2025年11月30日至2026年2月22日，住宿預訂需要提前至少5日完成，並要預付房費、不能退款。

立即查看Marriott黑五優惠

Marriott Cyber Week Sale低至75折。

酒店品牌集團3. IHG洲際酒店Black Friday優惠低至75折

由即日起至2025年12月4日前經酒店官網或IHG APP預訂全球超過6,600間酒店或度假村，洲際優悅會會員專享高達75折優惠、非會員都有高達8折優惠。入住日期為2025年11月23日至2026年3月31日期間，住宿預訂需要提前至少3日完成，需全額預付且不可退款。

即睇IHG黑五優惠

IHG洲際酒店Black Friday優惠低至75折。

