Black Friday優惠2025｜Marriott、Hyatt、IHG、Expedia、Klook、KKday酒店/景點門票旅遊折扣攻略
Black Friday優惠已經進行得如火如荼，不少旅遊產品平台及酒店品牌推出至抵優惠！Yahoo購物專員知道大家睇得眼花撩亂，整合了懶人包，方便一網打盡最抵的酒店、景點門票！當中有Marriott、Hyatt、IHG、Expedia、Klook、KKday，建議share給身邊朋友，齊齊慳旅費！
旅遊產品平台1. Klook全球酒店低至半價
11月28日11am起推出多個旅遊優惠碼，包括日本全線景點低至7折、預訂全球酒店即享低至半價優惠、預訂日韓酒店低至7折，優惠碼會在11月28日即Black Friday當日推出。
旅遊產品平台2. KKday半價優惠碼、最多減$300
即日起到11月27日，只要買滿$800輸入9折優惠碼【KKBLACK10】，最多可以減$100，適用於2026年4月30日前出發的行程。而在11月28日3pm就會推出5折優惠碼【KKBLACK50】，最多可以減$300！
酒店預訂平台1. Agoda韓國酒店最多減$200
推出日期：即日起至2025年11月30日
首爾、京畿道、仁川、釜山及濟州指定三星或以上酒店
星期一至星期五入住，每單訂單只要滿港幣$1,300，該單可最多減港幣$100；
星期六或星期日入住，每單訂單只要滿港幣$1,300，該單可最多減港幣$200；
清州市及大邱指定酒店
星期一至星期五入住，每單訂單只要滿港幣$800，該單可最多減港幣$100；
星期六或星期日入住，每單訂單只要滿港幣$800，該單可最多減港幣$200；
相關文章：Black Friday優惠2025｜Agoda韓國酒店減$200！每晚人均低至$248 首爾/仁川/釜山/濟州/大邱
酒店預訂平台2. Booking.com訂房低至46折
由即日起至2025年12月3日前，經Booking.com預訂酒店住宿，黑五優惠低至6折，再加上現有優惠可以平更多，住宿日期適用至2026年12月31日。
相關文章：Black Friday優惠2025｜ Booking.com訂房低至46折！東京/大阪/曼谷高分酒店推介、人均低至$476
酒店預訂平台3. Expedia黑五優惠低至26折
由即日起至2025年12月2日，經Expedia預訂酒店住宿，黑五優惠低至5折，再加上現有優惠可以平更多，有酒店優惠低至26折，住宿日期適用至2026年12月30日。
酒店預訂平台4. Rakuten Travel優惠低至5折
Rakuten Travel 9折快閃優惠券
使用期限：2025年11月19日-12月1日
入住日期：即日起至2026年10月31日
最高折扣額：10,000日圓（約港幣$500.7）
Rakuten Travel 7折快閃優惠券
使用期限：2025年11月27日11am-4pm
入住日期：2025年11月27日至2026年10月31日
最高折扣額：30,000日圓（約港幣$1,502）
Rakuten Travel 5折快閃優惠券
使用期限：2025年11月28日11am-4pm
入住日期：2025年11月28日至2026年10月31日
最高折扣額：30,000日圓（約港幣$2,503.3）
相關文章：Black Friday優惠2025｜Rakuten Travel優惠低至5折！一文睇清6大優惠券+9大日本住宿+周邊燈光活動
酒店品牌集團1. Hyatt黑五優惠低至8折
由12月11日前預訂亞太地區參與活動的酒店，使用專屬優惠代碼【SAVENOW】凱悅天地會員可享高達8折優惠，非會員亦有高達85折優惠，入住日期由即日至2026年4月30日。
相關文章：Black Friday優惠2025｜Hyatt酒店推8折優惠、近200間酒店選擇！大阪難波Caption by Hyatt人均$221起
酒店品牌集團2. Marriott Cyber Week Sale低至75折
由即日起至2025年12月2日，Marriott Bonvoy會員經Marriott APP預訂全線逾7,000間酒店可享75折優惠、經Marriott官方網站預訂全線酒店可享8折優惠。入住日期為2025年11月30日至2026年2月22日，住宿預訂需要提前至少5日完成，並要預付房費、不能退款。
相關文章：Black Friday優惠2025｜Marriott酒店優惠低至75折！酒店多達7,000間 9月深圳灣新酒店人均低至$304
酒店品牌集團3. IHG洲際酒店Black Friday優惠低至75折
由即日起至2025年12月4日前經酒店官網或IHG APP預訂全球超過6,600間酒店或度假村，洲際優悅會會員專享高達75折優惠、非會員都有高達8折優惠。入住日期為2025年11月23日至2026年3月31日期間，住宿預訂需要提前至少3日完成，需全額預付且不可退款。
相關文章：Black Friday優惠2025｜IHG洲際酒店優惠低至75折+賺取會員積分！輕井澤ANA新酒店人均$327.7起，設滑雪娛雪公園+溫泉
