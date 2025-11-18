Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜澳門船票激抵優惠！金光飛航單程低至$18 另有2人同行優惠＋送酒店餐券、上網卡

澳門是港人周末、假期的熱門好去處，加上即日起至11月30日更舉行年度澳門美食節，有更多理由「過大門」！KKday推出金光飛航船飛優惠，最平單程$18就有交易，即睇詳情～

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

KKday推出金光飛航船飛優惠，最平單程$18就有交易！（Getty Images）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

金光飛航單程去澳門氹仔只要$18

澳門​​船票優惠一向搶手，特別是金光飛航～KKday推出超抵船飛優惠，在今日（18日）3pm推出低至$18單程船飛優惠！搶不到也不要緊，還有雙人同行優惠，2人只要$180，除開人均只要$90，即使周末或夜航較貴的船次都適用，不過優惠船票都只限標準艙，而出發日期可以在優惠推出當天起至2025年12月19日期間任選。

【金光飛航 18 週年優惠｜$18 單程船票｜週末夜航同價】香港上環碼頭出發往澳門氹仔碼頭｜ 標準艙單程

價錢：$18 （原價$175起）

廣告 廣告

優惠推出日期時間：2025年11月18日3pm

優惠適用出發日期：2025年11月21日至12月19日

SHOP NOW

【金光飛航 18 週年優惠｜雙人票單程$180｜週末夜航同價】香港上環碼頭 出發往 澳門氹仔碼 頭｜標準艙單程

價錢：$180/2人 （原價$440起/2位） ，人均等90

優惠推出日期時間：2025年11月18日3pm

優惠適用出發日期：2025年11月21日至12月19日

SHOP NOW

2人同行優惠再送杏仁餅、酒店餐券、AIRSIM上網卡

另外，現時Klook及KKday都有其他優惠，2人同行優惠不論是單程或來回套票都有8折，除開人均每程$140起，經KKday預訂還送一盒杏仁餅或一張五洋酒店早晨/下午茶餐券，再獨家送AIRSIM無國界上網卡，十分划算！除此之外，頭等艙都有優惠，夜晚船次、公眾假期都不加價，劃一每程$250，想坐得舒服一點就可以入手！

【二人同行·單程船票】香港上環碼頭 往返 澳門氹仔碼頭 ｜特別連 2 人一盒杏仁餅/2 人一張 五洋酒店餐券｜獨家送 AIRSIM 無國界上網卡

優惠價：

標準艙｜$280起/2位， （原價$440起） ，平均每人單程$140起

頭等艙｜$496起/2位， （原價$720起） ，平均每人單程$248起

按此經KKday預訂

香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 【2位成人8折優惠】標準艙

價錢：單程$280/2人，人均每程$140；來回船票$560/2套，人均每程$140

按此經Klook預訂

【夜航/假期免收附加費｜頭等艙單程船票】香港上環碼頭往返澳門氹仔碼頭｜獨家連五洋酒 店餐券（2 人一張）＋AIRSIM 無國界上網卡

價錢：$250 （原價$360起）

按此經KKday預訂

頭等艙單程 · 香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 【任何時段HKD 250 - 成人】

價錢：$250

按此經Klook預訂

金光飛航主要往返香港上環港澳碼頭及澳門氹仔碼頭，每日均有21班船次由上環碼頭及氹仔碼頭出發（官方圖片）

香港最早到澳門出發時間為7:30am，尾班船為10:30pm；而澳門出發到香港時間為9am，尾班船為11:59pm（網上截圖）

更多相關文章：

澳門酒店2025｜15大澳門新酒店推薦！人均低至$213 必試親民價2大精品酒店/全澳首創露天風呂房

澳門好去處｜國際威士忌盛會空降澳門上葡京！暢飲全球逾80個品牌、約500款威士忌 設亞洲酒吧秀/音樂演出/專題大師班

雷霆猛男秀《Thunder From Down Under》12月回歸！號稱「女性一生必朝聖一次」 每位$480起任睇肌肉+與猛男互動│澳門好去處

澳門好去處｜新濠天地《水舞間》8折優惠！另送20吋行李箱/船票/車票/優惠價人均$101加購酒店

澳門旅遊｜最多港人預訂澳門酒店Top10！人均$203起 鄰近外港客運碼頭/逾兩萬呎兒童王國/天浪淘園

澳門酒店｜最多港人預訂澳門酒店竟然係呢3間？人均低至$450起

澳門倫敦人酒店平替推介！人均$510起感受英倫貴族風、提供Byredo用品｜澳門新酒店

澳門空中餐廳預約攻略！最平$955於14-17層樓高空嘆美食、睇日落

澳門特色Cafe 9大推介！首間黑膠唱片咖啡店/老房子改建夜啡/必食創意口味日式刨冰｜附前往方法

澳門入境｜澳門交通全攻略懶人包！香港往返澳門交通方式一覽 外港、氹仔碼頭船票每程最平$125起

澳門好去處｜Naked Ocean海洋主題沉浸式光影展！過萬呎奇妙世界：冰雪海洋鏡房、沙甸魚光影、七彩水母 即睇早鳥優惠