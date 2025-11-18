Black Friday優惠2025｜澳門船票激抵優惠！金光飛航單程低至$18 另有2人同行優惠＋送酒店餐券、上網卡

四大飲食平台網購優惠碼大放送！
澳門是港人周末、假期的熱門好去處，加上即日起至11月30日更舉行年度澳門美食節，有更多理由「過大門」！KKday推出金光飛航船飛優惠，最平單程$18就有交易，即睇詳情～
金光飛航單程去澳門氹仔只要$18
澳門船票優惠一向搶手，特別是金光飛航～KKday推出超抵船飛優惠，在今日（18日）3pm推出低至$18單程船飛優惠！搶不到也不要緊，還有雙人同行優惠，2人只要$180，除開人均只要$90，即使周末或夜航較貴的船次都適用，不過優惠船票都只限標準艙，而出發日期可以在優惠推出當天起至2025年12月19日期間任選。
【金光飛航 18 週年優惠｜$18 單程船票｜週末夜航同價】香港上環碼頭出發往澳門氹仔碼頭｜ 標準艙單程
價錢：$18
（原價$175起）
優惠推出日期時間：2025年11月18日3pm
優惠適用出發日期：2025年11月21日至12月19日
【金光飛航 18 週年優惠｜雙人票單程$180｜週末夜航同價】香港上環碼頭 出發往 澳門氹仔碼 頭｜標準艙單程
價錢：$180/2人
（原價$440起/2位），人均等90
優惠推出日期時間：2025年11月18日3pm
優惠適用出發日期：2025年11月21日至12月19日
2人同行優惠再送杏仁餅、酒店餐券、AIRSIM上網卡
另外，現時Klook及KKday都有其他優惠，2人同行優惠不論是單程或來回套票都有8折，除開人均每程$140起，經KKday預訂還送一盒杏仁餅或一張五洋酒店早晨/下午茶餐券，再獨家送AIRSIM無國界上網卡，十分划算！除此之外，頭等艙都有優惠，夜晚船次、公眾假期都不加價，劃一每程$250，想坐得舒服一點就可以入手！
【二人同行·單程船票】香港上環碼頭 往返 澳門氹仔碼頭 ｜特別連 2 人一盒杏仁餅/2 人一張 五洋酒店餐券｜獨家送 AIRSIM 無國界上網卡
優惠價：
標準艙｜$280起/2位，
（原價$440起），平均每人單程$140起
頭等艙｜$496起/2位，
（原價$720起），平均每人單程$248起
香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 【2位成人8折優惠】標準艙
價錢：單程$280/2人，人均每程$140；來回船票$560/2套，人均每程$140
【夜航/假期免收附加費｜頭等艙單程船票】香港上環碼頭往返澳門氹仔碼頭｜獨家連五洋酒 店餐券（2 人一張）＋AIRSIM 無國界上網卡
價錢：$250
（原價$360起）
頭等艙單程 · 香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 【任何時段HKD 250 - 成人】
價錢：$250
