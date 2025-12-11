牛扒解凍｜急凍牛扒快速解凍大法 避開3大常犯錯誤：用水/微波爐/室溫

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

牛扒解凍，是不少入廚新手都會遇到的問題。煎牛扒在聖誕大餐中，可以說是不可或缺的一部分，其實只要預先網購急凍牛扒，不但價錢便宜，更可以煮出餐廳級數的完美煎牛扒。用普通方法的話，急凍牛扒解凍時間長，但其實牛扒解凍有不少秘訣及技巧，掌握到快速解凍牛扒技巧的話，只需10分鐘就可以完成解凍程序，不過一旦出錯的話，就會令牛扒流失當中的肉汁跟肉味。想知道急凍牛扒如何快速解凍？現在即教你避開3大解凍常犯錯誤，以及快速解凍牛扒技巧！

3大解凍常犯錯誤：用水、微波爐、室溫

想食好東西要時間，解凍牛扒亦都一樣。最佳的解凍方法，應該因應急凍扒的厚度，預先將急凍扒從冰格轉放在冷藏格，放在碟子上並用保鮮紙包好，放置最少24至48小時，讓牛扒慢慢解凍。這樣就可以鎖住牛扒最多的肉汁，同時亦較難滋生細菌。

將急凍牛扒放在冷藏格一晚，就可以解凍牛扒同時鎖住肉汁。

如果用水解凍牛扒的話，由於溫度急速下降，肉味有機會因而流失，肉質也變得鬆軟，保質期亦比起用雪櫃解凍短，只有4小時左右。而最快的微波爐解凍，雖然方便但因為已解凍的食物溫度會上升，這時細菌便會迅速滋生，因此在解凍後需要立即烹調。 室溫解凍就最不可取，需時長且不安全，解凍一塊牛扒分分鐘需要6至8小時。根據食物安全中心所指，食物不應放在室溫超過4小時，而已放在室溫解凍達5至6小時的食物，有機會已經不安全食用。

聖誕大餐總會有塊煎牛扒，只要配上簡單蔬菜，不比街外餐廳差！

急凍牛扒款類眾多，其中肉眼扒口感豐富，價錢亦非常相宜。

不少人會用清水解凍牛扒，但其實並非最佳的方法。

懶人解凍法！善用鋁製用品10分鐘成功解凍

假如沒有時間提前將牛扒放落冷藏格的話，又想保持牛扒的口感跟肉質，其實還有一個快速的解凍方法，就是「鋁製品解凍法」。首先用保鮮紙包着整塊急凍扒，再用兩個鋁製品壓着急凍扒，200克的牛扒大概需時7至10分鐘就可以成功解凍！原因是鋁製品有極強的導熱性，急凍扒能通過鋁迅速與周邊的空氣產生熱度，令到牛扒可以迅速解凍且保留一定肉汁。

在用鋁製品解凍前，要先用保鮮紙包好牛扒，以確保衛生。

家中最常見的鋁製品莫過於煮食用的爐具，只要用兩個煮食煲夾着急凍牛扒即可。

不需十分鐘，急凍扒已經變得軟身。

只要跟足指示解凍，並在煎扒前先用廚房紙吸走一小部分血水，簡單用鹽跟黑胡椒醃製，再略略一煎，煎出大廚級數的靚牛扒並非難事！

在完成解凍後，應用廚房紙吸走牛扒一小部分血水。

