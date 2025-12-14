Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

煎牛扒秘訣！掌握時間/材料/步驟 香草+牛油神助攻 急凍牛扒都煎出餐廳水準

煎牛扒，說易不易，說難不難，而其實只要能掌握煎牛扒時間、材料、步驟的話，即使急凍牛扒都煎到靚扒！過時過節食大餐想慳錢又想食餐好，煎牛扒就是不錯的選擇，反正現在網購牛扒也非常方便，在網上預先購買食材，回到家就可以立即開煮了。不過有好食材，不懂得烹調也是大忌，煎牛扒就有不少秘訣及技巧，例如落香草及牛油的時機，如果掌握好的話，不需要太多調味料，只需加點配菜擺碟，也能做出餐廳級數的煎牛扒大餐！

煎牛扒只要跟足步驟，掌握落香草及牛油的時間，急凍牛扒都可以煎出餐廳水準！

煎前準備功夫多10分鐘前先好醃肉

無論是網購的急凍牛扒或是冰鮮牛扒，不能做錯的就是解凍。假如是網購了急凍牛扒，可以先看解凍篇，如果是冰鮮牛扒的話，必須先將牛扒從雪櫃中拿到室溫解凍20至30分鐘，因為假若沒有經過解凍，很有機會會煎到外層熱，內層還是冰凍的狀態。

在煎扒前，謹記要提前將牛扒拿出來，以確保往後的烹調過程中不會只有外層煎熟，而內層還是冰冷的。

在煎扒前，建議先用海鹽跟胡椒輕輕醃味，即磨的粗粒胡椒比起超市購買已磨好的包裝胡椒好，因為即磨胡椒味道更香；另外，為避免牛扒水份被抽乾，應在煎前5-10分鐘才進行醃肉。在加入海鹽跟胡椒後，可以用手輕輕按摩牛扒30秒，可以令牛扒更加入味。

在醃肉時可簡單用手將鹽和胡椒按入牛扒當中，記得兩面都要醃呢！

牛油大蒜神助攻 計準時間1分鐘翻一次唔煎燶

開始煎牛扒了！很多人的疑問是，牛扒應該多久翻一次面？答案是1分鐘！因為只要計準1分鐘翻面的話，牛扒接受熱力的分佈就會較為平均，同時亦避免了其中一面有被燒焦的可能性。如果牛扒比較厚身，其中一面有厚厚的脂肪位，亦可以用夾子夾起，將脂肪位香煎，讓它釋出更多油份，令牛扒味道更香濃。

新手記得計時！如果不停將牛扒翻面的話，牛扒的風味跟口感都有機會下滑。

香草添風味！迷迭香百里香都得

想將牛扒味道更上一層樓，單靠鹽跟胡椒是不夠的，不過這不代表需要額外購買一次性調味料，相反只需要一顆蒜頭！在煎扒前可以先用刀背拍一拍蒜頭，無需去衣，在牛扒落爐大概1分鐘便可以加入蒜頭，待牛扒差不多完成，便可以將已經變軟了的蒜頭抹在牛扒上面，這樣便能有一塊蒜香牛扒了！如果想風味更好，可以在加入蒜頭時，再加上一兩條香草，例如：迷迭香、百里香。

蒜頭無需去皮，只要輕輕按壓一下就可以。

蒜頭價錢便宜易買，抹在牛扒上面即時增加了不少風味。

煎牛扒牛油是重點 時機要掌握得好

常常看見飲食節目中的大廚，煎牛扒都會用牛油，但牛油一落爐很快便變焦，其實秘訣是先加入橄欖油，在煎牛扒加入大蒜跟百里香時才加入牛油，這樣就可以減低牛油變焦，又可以為牛扒添上牛油香。煎完後記得不要立即享用，應該放置5至10分鐘，這樣切扒時便可以減少血水流出，只要跟足以上的程序，就算是網購的急凍牛扒，都保證你可以煮出一份CP值極高的牛扒大餐！

當牛油半溶時，就可以用湯匙將牛油倒進牛扒上，重覆四至五次。

煎好後應讓牛扒「休息」5至10分鐘，確保血水被鎖在牛扒當中。

