內地人推薦香港必買Top10！香港買更便宜：MUJI無印良品日用品差價近$100、「這東西」比內地平5倍

許多人熱衷北上購物，但可能很多香港人不知道，有些商品在香港購買比內地便宜得多！尤其是化妝品、電子產品和進口水果，因為香港免稅政策和市場環境而提供更具吸引力的價格。如果你正在計劃北上購物清單，不如先看看以下10件在香港購物更划算的商品，讓你不僅買得開心，還能省下一大筆錢！

比內地便宜的香港商品1. 化妝品與護膚品

在香港購買國際大牌化妝品，不僅選擇多樣，價格也因免稅政策而更具優勢。例如，中環的藥妝店裡，Estée Lauder的粉底液售價僅HK$245，Chanel洗面奶也只要HK$440。相比內地動輒貴出30%的價格，香港無疑是入手化妝品與護膚品的首選。不僅如此，香港的免稅店還經常推出限時折扣活動，以更便宜的價格入手心儀產品。

圖片來源：getty images

比內地便宜的香港商品2. Häagen-Dazs

Häagen-Dazs愛好者絕對不能錯過！在香港超市，一大桶Häagen-Dazs雪糕僅需HK$43，折合人民幣不到40元。而在內地，這樣一桶冰淇淋往往需要花費兩倍的價格，這差距實在驚人！而且，香港市場還常推出內地少見的限定口味，簡直是雪糕控的天堂。

圖片來源：getty images

比內地便宜的香港商品3. 進口水果

香港因為地理位置優越，進口水果品種豐富且價格合理。從智利的車厘子、日本的香印提子、新西蘭的奇異果等，這些高端水果在香港的超市中隨處可見，還經常推出折扣活動。相比內地，這些水果的價格更低，品質更有保障。再加上香港對食品安全的嚴格監管，讓消費者買得更安心。

圖片來源：getty images

比內地便宜的香港商品4. 醫學美容

對於追求美容護膚效果的人來說，香港的醫學美容服務也是一大亮點。許多美容院提供的療程，不僅效果顯著，價格相較內地也更加實惠。無論是基礎保養還是高端療程，只要選擇正規機構，就能以合理的價格享受到專業服務，難怪許多內地網友都推薦在香港做醫美。

圖片來源：getty images

比內地便宜的香港商品5. 運動品牌與戶外裝備

從旺角到油麻地，眾多運動用品店常年提供大力度折扣。例如，ARC'TERYX、Salomon、The North Face等高端戶外品牌，不僅款式齊全，價格也比內地實惠得多，甚至可相差近5倍以上。無論是登山裝備還是運動鞋，都能輕鬆購得高CP值的裝備。

圖片來源：getty images

比內地便宜的香港商品6. 藥油與藥膏

香港的藥油和藥膏早已成為旅客的必買清單，像黃道益活絡油和白花油等產品，不僅功效卓越，價格也比內地便宜許多。而且香港市場的供應穩定，品質可靠，因此許多遊客每次來香港都要囤上好幾瓶。

圖片來源：品牌官網

比內地便宜的香港商品7. 電子產品與攝影器材

香港的電子產品和攝影器材以價格優惠和種類齊全聞名，深水埗地區更是攝影愛好者的天堂，無論是相機還是配件，都能以實惠價格輕鬆入手。同時，像Switch遊戲卡帶、Apple產品等熱門電子商品，在香港的售價往往低於內地，尤其是新品上市時，差價更加明顯。

圖片來源：getty images

比內地便宜的香港商品8. 輕奢品牌

香港的購物中心匯聚了眾多輕奢品牌，如COACH、CHARLES & KEITH等，這些品牌的價格常常比內地低20%-30%。此外朗豪坊等商場經常舉辦促銷活動，能以更低價入手高品質單品。

圖片來源：品牌官網

比內地便宜的香港商品9. Muji無印良品

誰能想到Muji無印良品的一個沐浴刷在香港的價格竟然比內地便宜近三倍，在香港只需花HK$48就能買到，而內地的售價卻高達130人民幣。這樣的價差實在讓人心動，難怪不少人專門來香港掃貨。

圖片來源：品牌官網

比內地便宜的香港商品10. 電話卡

對於需要長期使用手機上網的人來說，香港的電話卡也是一個超值選擇。許多內地網友推薦的月費方案，每月僅需HK$33，就能享受高達60GB的流量，確實是相當抵玩！

圖片來源：getty images

