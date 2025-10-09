MUJI無印良品護膚品推薦Top6！平替版貴婦級CDP妝前底霜、La Mer唇彩精華，差價高達15倍

MUJI無印良品的護膚品一向性價比高，非常受日本小資女喜愛，而且評價亦相當高！小編特地為大家整合6款日本討論度最高的MUJI護膚品，是大家喜愛的貴婦護膚品包括Cle de Peau、SK-II、Chanel的平替版，一起來好好寵愛肌膚吧！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Muji護膚品性價比極高，更是很多貴婦護膚品的平替！（MUJI)

Muji 護膚品推薦 1）Cle de Peau神級妝前底霜平替！Muji 防曬調色妝前底霜

Muji妝前底霜近日大獲好評，高保濕成分於秋冬使用非常貼膚，更有黃、綠、藍色三款色調，黃色可提亮膚色不均、綠色可調整臉部泛紅及痘印，而藍色則是日本大熱的遮黃、增強肌膚透明感色號。遮瑕度比想像中高，柔滑質地易推不結塊，單用已經有透薄底妝效果，加上UV防曬效能，被譽為是Cle de Peau神級粧前乳霜的平替版，差價接近6倍！

廣告 廣告

Muji 防曬調色妝前底霜 $88

Cle de Peau粧前乳霜 (光采柔滑) SPF25 PA++ $500

Muji 護膚品推薦2）SK-II神仙水平替！Muji 發酵導入美容液

Muji發酵導入美容液甫推出已引起熱話，加入65％的米糠發酵液，具有緊緻及滋潤肌膚之效，而且潔面後即時使用，可加強後續護膚品滲透角質層，增強導入修護效果。輕爽而無負擔的質地，一年四季亦可使用，米糠發酵液亦是SK-II的皇牌成分，因而Muji的發酵導入美容液被認定為SK-II平替，差價上千元！

Muji 發酵導入美容液 $128

SK-II神仙水 $1,700

Muji 護膚品推薦3）Chanel山茶花面霜平替！Muji 水凝保濕乳霜

Muji水凝保濕乳霜是人氣黑馬面霜，加入岩手縣天然水作為基調，蘊含山茶花、玫瑰、柚子、透明質酸、膠原蛋白等保濕養護成分，無論質地及成分亦與Chanel的山茶花保濕乳霜接近。尤其適合秋冬乾燥肌膚，更可厚塗作為睡眠面膜使用，極受日本女生喜愛，只需$128超級抵買！

Muji 水凝保濕乳霜 $128

Chanel 山茶花保濕乳霜 $660

Muji 護膚品推薦4）Eve Lom貴婦卸妝霜平替！Muji 保濕卸妝潔面霜

Muji保濕卸妝潔面霜性價比極高，只需$88已有100g十分抵買！備有保濕、袪痘、抗氧化、抗暗沉共4款配方， 溫和卸妝及潔淨肌膚，同時不會抽乾肌膚水分。而且固體膏狀的小巧包裝非常適合旅行使用，就是Eve Lom貴婦卸妝霜的完美平替！

Muji 保濕卸妝潔面霜 $88

Eve Lom潔面霜 $660

Muji 護膚品推薦5）Kanebo嫩膚水平替！Muji 敏感肌爽膚水 - 高保濕

Muji爽膚水一向口碑極佳，秋冬轉用高保濕配方可為肌膚注入更高水分！大受日本女生喜愛的敏感肌爽膚水高保濕配方，加入100％全天然成分，植物精萃包括尤加利葉萃取物、馬齒莧萃取物、柚子籽萃取物、5種胺基酸和神經醯胺，清爽質地秒間被肌膚吸收，妝前使用可令底妝更柔潤貼服，就是Kanebo超熱賣嫩膚水的平替版，只需$78性價比極高！

Muji 敏感肌爽膚水 - 高保濕 $78

Kanebo 補濕亮澤嫩膚水 $330

Muji 護膚品推薦6）La Mer豐盈唇彩精華平替！Muji 唇部修護精華

Muji唇部修護精華，加入洋甘菊花萃取、荷荷巴籽油、乳木果油、杏仁油、透明質酸等保濕成分，帶粉紅透潤光澤可令唇部更粉嫩，軟管包裝更方便日常使用，更是La Mer大熱豐盈唇彩精華的平替，只需$58超級抵買，差價高達15倍！

Muji 唇部修護精華 $58

La Mer豐盈唇彩精華 $875

MUJI精華棉片日本爆紅！盤點6大保濕棉片 低至56折入手 韓韶禧同款爽膚棉片只需$132、日日濕敷不心痛！

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

MUJI 無印良品「黑馬時尚新品」有這4款！25秋冬新品預覽：水桶索袋實用又有顏值、可愛「圍巾帽」媲美大牌設計

MUJI無印良品「10大4星以上高評價日用品排行榜」，第1位連木村拓哉也愛用

MUJI無印良品線香盒Threads爆紅！日本率先上架讓線香「躺著燒」不掉灰，脆友狂讚太貼心謝賢迎來89歲生日，「四哥」繼續瀟灑有型！堅持打扮，墨鏡成招牌單品：要穿得好看便需要壯健的身軀