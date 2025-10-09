「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
MUJI無印良品護膚品推薦Top6！平替版貴婦級CDP妝前底霜、La Mer唇彩精華，差價高達15倍
MUJI無印良品的護膚品一向性價比高，非常受日本小資女喜愛，而且評價亦相當高！小編特地為大家整合6款日本討論度最高的MUJI護膚品，是大家喜愛的貴婦護膚品包括Cle de Peau、SK-II、Chanel的平替版，一起來好好寵愛肌膚吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Muji 護膚品推薦 1）Cle de Peau神級妝前底霜平替！Muji 防曬調色妝前底霜
Muji妝前底霜近日大獲好評，高保濕成分於秋冬使用非常貼膚，更有黃、綠、藍色三款色調，黃色可提亮膚色不均、綠色可調整臉部泛紅及痘印，而藍色則是日本大熱的遮黃、增強肌膚透明感色號。遮瑕度比想像中高，柔滑質地易推不結塊，單用已經有透薄底妝效果，加上UV防曬效能，被譽為是Cle de Peau神級粧前乳霜的平替版，差價接近6倍！
Muji 護膚品推薦2）SK-II神仙水平替！Muji 發酵導入美容液
Muji發酵導入美容液甫推出已引起熱話，加入65％的米糠發酵液，具有緊緻及滋潤肌膚之效，而且潔面後即時使用，可加強後續護膚品滲透角質層，增強導入修護效果。輕爽而無負擔的質地，一年四季亦可使用，米糠發酵液亦是SK-II的皇牌成分，因而Muji的發酵導入美容液被認定為SK-II平替，差價上千元！
Muji 護膚品推薦3）Chanel山茶花面霜平替！Muji 水凝保濕乳霜
Muji水凝保濕乳霜是人氣黑馬面霜，加入岩手縣天然水作為基調，蘊含山茶花、玫瑰、柚子、透明質酸、膠原蛋白等保濕養護成分，無論質地及成分亦與Chanel的山茶花保濕乳霜接近。尤其適合秋冬乾燥肌膚，更可厚塗作為睡眠面膜使用，極受日本女生喜愛，只需$128超級抵買！
Muji 護膚品推薦4）Eve Lom貴婦卸妝霜平替！Muji 保濕卸妝潔面霜
Muji保濕卸妝潔面霜性價比極高，只需$88已有100g十分抵買！備有保濕、袪痘、抗氧化、抗暗沉共4款配方， 溫和卸妝及潔淨肌膚，同時不會抽乾肌膚水分。而且固體膏狀的小巧包裝非常適合旅行使用，就是Eve Lom貴婦卸妝霜的完美平替！
Muji 護膚品推薦5）Kanebo嫩膚水平替！Muji 敏感肌爽膚水 - 高保濕
Muji爽膚水一向口碑極佳，秋冬轉用高保濕配方可為肌膚注入更高水分！大受日本女生喜愛的敏感肌爽膚水高保濕配方，加入100％全天然成分，植物精萃包括尤加利葉萃取物、馬齒莧萃取物、柚子籽萃取物、5種胺基酸和神經醯胺，清爽質地秒間被肌膚吸收，妝前使用可令底妝更柔潤貼服，就是Kanebo超熱賣嫩膚水的平替版，只需$78性價比極高！
Muji 護膚品推薦6）La Mer豐盈唇彩精華平替！Muji 唇部修護精華
Muji唇部修護精華，加入洋甘菊花萃取、荷荷巴籽油、乳木果油、杏仁油、透明質酸等保濕成分，帶粉紅透潤光澤可令唇部更粉嫩，軟管包裝更方便日常使用，更是La Mer大熱豐盈唇彩精華的平替，只需$58超級抵買，差價高達15倍！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
MUJI 無印良品「黑馬時尚新品」有這4款！25秋冬新品預覽：水桶索袋實用又有顏值、可愛「圍巾帽」媲美大牌設計
MUJI無印良品「10大4星以上高評價日用品排行榜」，第1位連木村拓哉也愛用
MUJI無印良品線香盒Threads爆紅！日本率先上架讓線香「躺著燒」不掉灰，脆友狂讚太貼心謝賢迎來89歲生日，「四哥」繼續瀟灑有型！堅持打扮，墨鏡成招牌單品：要穿得好看便需要壯健的身軀
其他人也在看
轉季皮膚乾燥痕癢，甚至引發濕疹？中醫教天然食療解決轉季痕癢｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
白露後，有無覺得皮膚特別乾燥？好多人會因為皮膚乾燥而痕癢。想解決轉季痕癢的話，註冊中醫師楊明霞博士，為大家介紹一些食材，幫助大家預防乾燥所導致的痕癢問題。醫言窈窕 ・ 1 天前
轉季護膚品推介6款 低至45折！抗初老面霜破8萬購買數/Cetaphil冬季必備護膚套裝只需$125｜Amazon Prime Day優惠2025
Amazon即日起至10月9日下午三點前有年度大激減Prime Day優惠！轉季開始，皮膚感到乾燥，要準備好秋冬護膚產品才能讓皮膚Keep住年輕水潤。今次Amazon Prime Day優惠許多護膚產品都有勁抵價錢，包括Aveeno敏感肌膚適用的清潔乳有45折、First Aid Beauty修復面霜有47折、L'Oreal Paris玻尿酸精華低至62折，Cetaphil冬季必備的護膚套裝折後只需$125，超級抵買！另外，Amazon的品牌官網上更有不少護膚產品，香港較少途徑可以買到，包括Neutrogena身體保濕凝膠霜、抗初老CeraVe皮膚修復晚霜等，大家不妨以最優惠價錢入手轉季護膚品吧！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 1 小時前
巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？
TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
滙控艾橋智：私有化恒生展示對香港前景信心
滙控(0005.HK)提出私有化恒生(0011.HK)，滙控行政總裁艾橋智接受《彭博社》訪問指，有關舉措純粹是基於戰略考慮而作出的商業決定，私有化展示該行對香港前景的信心，是一項促進增長的投資，與壞帳情况無關。他又提到，30%溢價是非常可觀、很有吸引力的報價。AASTOCKS ・ 3 小時前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
山頂道一號淪最貴凶宅！市值逾5.6億 業主為「重慶李嘉誠」
山頂道1號洋房昨日（8/10）發生事故，一名31歲菲律賓女傭於一房間內上吊身亡。該洋房曾由武俠小說家查良鏞（金庸）持有，現時業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，早於2004年以1.38億元購入，現市值或逾5.6億元，成為全港「最貴凶宅」。更多消息：過億豪宅交投第3季錄24宗 最高成交呎價高達14萬元東亞銀行債主變業主！7.9億承接陳紅天山頂豪宅 9年狂貶62%資料顯示，案發現場豪宅登記業主為EASYCASH INVESTMENTS LIMITED，據知業主為張松橋，他在2004年以1.38億元購入，興建3層高獨立屋，當時樓面地價每方呎19,714元，至今仍報住該處。近年他更將「山頂道1號」用作品牌，於重慶興建700個命名「山頂道1號」的公寓單位。山頂道為超級豪宅地段，市場人士估計，同類地段的洋房呎價動輒超過10萬元。若以張松橋持有的山頂道1號豪宅的實用面積約5,642方呎計算，市值隨時逾5.6億元。值得留意，山頂道1號早年由美國政府持有，其後於1982年被香港本土富商買下，直至1985年武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1,200萬元購入，居住11年後，於1996年以1.96億元轉28Hse.com ・ 2 小時前
滙豐發公告 擬每股作價155元 私有化恒生銀行
滙控（0005）發公告，公布旗下滙豐亞太已要求恒生銀行（0011.HK）董事會向計劃股東提呈建議，以協議安排方式將恒生銀行私有化，擬每股作價155元，較恒生昨日收市價119元溢價約 30.3%。Yahoo 地產 ・ 6 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 1 天前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏
時裝周怎能不留意Hermès，2026春夏系列亮相後，一眾「愛馬仕人」都在留意有無下期手袋目標！Birkin、Kelly這些必然是焦點，還有什麼袋款吸引呢？Yahoo Style HK ・ 6 小時前
「推活」現象是什麼？造就Chiikawa、labubu的Z世代新應援模式，從二次元到三次元席捲全球引發過百億商機
推活是什麼？這股手袋上掛滿應援周邊熱潮，正是近年來日本流行起來的「推活」（推し活，Oshikatsu）！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
郭富城老婆方媛傳已誕男嬰 發文挺巨肚力證未卸貨
郭富城於今年父親節公布太太方媛懷上第三胎，但就未有透露BB性別。方媛早前回應網民留言，坦承已進入卸貨階段Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 1 天前
英國貧富差距擴大 中產不吃不喝52年 才有望晉升「富豪」
研究顯示，英國中產若要晉升至富豪階層，需累積約52年收入，總額約130萬英鎊，超過平均職業生涯。Yahoo財經 ・ 8 小時前
大疆產品降價近千元 引發消費者退貨維權
「大疆預告降價已購買消費者退貨維權」周三（8 日）上了微博熱搜，在大疆京東自營旗艦店，大疆確實有多款產品即將降價，涉及戶外電源、雲台相機、運動相機、手機穩定器、無線麥克風、無人機、掃地機器人。鉅亨網 ・ 10 小時前