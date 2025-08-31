Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

自助餐買一送一優惠丨超齊全9月酒店自助餐推介30+間！晚市低至$126位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

自助餐優惠越來越深，各大酒店推出自助餐buffet買一送一優惠，優惠一浪接一浪！五星級酒店相繼推出Dinner Buffet自助餐優惠，無論自助午餐抑或自助晚餐相比起昔日都足足便宜了一大截，甚至出現買一送二的超筍自助餐優惠！Yahoo Food幫大家集合30多間酒店Buffet自助餐優惠，包括自助晚餐低至$126/位、無限任食生蠔、無限暢飲優惠等。你的肚子準備好迎接任食Buffet了嗎？

悅品酒店‧荃灣的The Platter 午市推出閒日精選半自助午餐，半自助餐包括自助沙律吧，是日餐湯，一道主菜，自助甜品，咖啡或茶。至於龍蝦松露半自助晚餐，當中主菜設有原隻新鮮波士頓龍蝦米多、烤美國安格斯牛肉眼扒配黑松露燒汁、烤草飼羊架配迷迭香濃汁等。Buffet自助餐想吃得更抵，只要在KKday預訂，即可享半自助午餐低至$101位，半自助晚餐即可享69折低至$204位Buffet優惠。

The Platter

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（地圖按此）

電話：3891 1928

供應時間：午市自助餐（逢星期六、日及公眾假期）12:00-14:30、晚市自助餐（逢星期一至五）18:00-21:00

KKday收費：（午市）成人 $101/位、 原價$383／位 （晚市）成人優惠價$204／位、 原價$284／位

Book Now

龍蝦松露•半自助晚餐。

位於旭逸酒店‧荃灣的Eat@ease，推出鮑魚‧海鮮‧龍蝦週末自助餐。必食推介即開生蠔、鱈場蟹腳、翡翠螺、大蜆、凍蝦、藍青口、雜錦刺身、雜錦刺身（三文魚、吞拿魚、八爪魚、鯛魚、扇貝）、辣辣美食：四川青瓜, 四川麻辣雲耳, 泰式鳳爪沙律 、 雜錦天婦羅、日式爐端燒、XO醬西蘭花炒帶子、黑椒澳州牛仔骨、 椒鹽豬扒 、 鮑魚汁雜菌炆伊麵等。每位一客三重芝士焗龍蝦 及 紅燒鮑魚扣魚肚。只要在KKday預訂Buffet自助餐，即可享有自助餐買一送一優惠低至$323位享用自助餐優惠。至於午市則有饗樂悠閒半自助午餐，低至$98/位。

Eat@ease

地址：葵涌梨木道圳邊街15-19號旭逸酒店．荃灣1樓（地圖按此）

電話：3958 8355

供應時間：（星期六至日）18:00-21:30

KKday收費：（半自助午餐）$98/位、 原價$174／位 （週末自助晚餐）買一送一優惠價（星期六至日）$646／2位、 原價$592／位 人均$323/位

Book Now

鮑魚．海鮮．龍蝦週末自助晚餐。

三重芝士焗龍蝦。

香港諾富特東薈城酒店的Essence推出海洋尋味之旅自助餐，精心甄選約30款新鮮海鮮，採用多種創新烹調方式。 每週五至日及公眾假期的晚上7時，晚餐焦點是原條油甘魚即席現切環節。大廚會在現場切割新鮮的日本油甘魚，刺身油脂豐厚。還有多款冰鎮海鮮和刺身，如波士頓龍蝦、加拿大鱈蟹、鮪魚、帶子、劍魚、三文魚籽手卷及辣鮪魚蓋飯等。只要在KKday預訂Buffet自助餐，即可享買一送二（包括兩位成人及一位3-11歲小童），以低至$329/位享用自助餐優惠。

Essence

地址：東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂（地圖按此）

電話：3602 8808

供應時間：18:00-21:30

KKday收費：買一送二$988/3位（星期五至日及公眾假期）人均優惠價$329／位、 原價$1,936／位

Book Now

海洋尋味之旅自助晚餐。

位於香港港麗酒店的咖啡園，推出國際美食自助午餐。推介鮮味十足的冰鎮海鮮如鱈場蟹腳、海蝦、青口及蜆，還有健怡沙律吧、日式刺身壽司、開胃前菜、中式點心及燒味、亞洲美饌等，熱騰騰的馬來西亞喇沙由廚師即席烹調，中西式特色熱盤豐盛味美，燒西冷牛肉同樣滋味十足，還可品嚐各式精緻甜品及Mövenpick雪糕。只要在KKday預訂Buffet自助餐即可低至$445/位享用Buffet自助餐優惠。

咖啡園

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座（地圖按此）

電話：2822 8890

供應時間：18:30-21:30

KKday收費：（星期一至四）成人$445/位，小童$312/位；（星期五至日及公眾假期）成人$473/位、小童$350/位

供應日子：8月4日起。

Book Now

Festa Italiana自助晚餐。

位於香港萬怡酒店（西環）推出絲路之旅 · 東西薈萃自助晚餐，可以任意品嚐一系列冰鎮海鮮如即開生蠔、雪場蟹腿、黃金螺、鮮蝦、蛤蜊、刺身等，主廚團隊巧妙結合亞洲經典食材與西方烹調技藝，帶來別樹一格的創意菜式，如豆豉鯪魚多士醬、麻辣芝士波、亞洲水牛城雞翼配老乾媽/是拉差辣椒醬、紅酒腐乳燴牛肉等，只要在KKday預訂Buffet自助餐，即可享買一送一優惠以低至$341位享用Buffet自助晚餐優惠。

MoMo Café

地址：西環西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店（地圖按此）

電話：3717 8989

供應時間：18:30-21:30

KKday收費：自助午餐（星期一至四）成人優惠價$196／位、 原價$385／位 ；（星期五至日）成人優惠價$245／位、 原價$385／位 ；

自助晚餐（星期一至四）成人優惠價$341／位、 原價$682／位 ；（星期五至日）成人優惠價$359／位、 原價$658／位

Book Now

絲路之旅 · 東西薈萃自助餐。

百樂酒店的Park Cafe推出仲夏海味之旅自助晚餐，以夏日水果為主題的海鮮自助餐, 融合新鮮水果與鮮味海鮮, 帶來清新難忘的美饌體驗！推介烤豬肋排配車厘胡椒汁、烤豬肋排配車厘胡椒汁、奇異脆大蝦球及香桃椰漿金沙海鮮炒飯。在KKday預訂Buffet，即可享買一送一，人均$359位起享用自助餐優惠。

Park Cafe

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓（地圖按此）

電話：2731 2168

供應時間：18:30-21:30

KKday收費：（自助午餐）買一送一$370/2位，人均（星期一至五）成人優惠價$185／位；

（自助晚餐）買一送一$718/2位，人均（星期一至四）成人優惠價$359／位；買一送一$754/2位，人均（星期五至日）成人優惠價$377／位

Book Now

仲夏海味之旅海鮮自助晚餐。

MoMo Café推出食力滿分自助餐，結合運動、美式和墨西哥風味的自助餐，帶來豪華海鮮盛宴，包括新鮮生蠔、刺身及冰鎮鱈場蟹腳，還有金獎南澳洲牛肩胛肉、人氣水牛城雞翼和BBQ豬肋骨。現場即製的迷你和牛漢堡和多款美式海鮮湯更為佳肴增添驚喜。甜品方面，特別推出運動主題的黑櫻桃紅絲絨蛋糕、朱古力雲石芝士蛋糕，以及充滿視覺效果的焗阿拉斯加雪山。在KKday預訂Buffet即可享買一送一優惠，每位$425位起享用自助餐優惠，在Klook預訂Buffet亦有買一送一優惠低至$425位。

MoMo Café

地址：沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店2樓（地圖按此）

電話：3940 8788

供應時間：18:00-21:30

KKday收費：（自助午餐）買一送一優惠（星期一至五）成人優惠價$466／2位、 原價$427／位 、人均$233 / 位；小童優惠價$174／位、 原價$273／位

（自助晚餐）買一送一優惠（星期一至四）成人優惠價$850／2位、 原價$779／位 、人均$425 / 位；小童優惠價$314／位、 原價$493／位 、；（星期五至日）成人優惠價$946／2位、 原價$867／位 、人均$473 / 位；小童$328／位、 原價$515／位

Book Now

Klook收費：（自助午餐）（星期一至五）成人優惠價$466／2位、人均$233/位；（星期六至日）成人優惠價$598／2位、人均$299/位

（自助晚餐）（星期一至四）成人優惠價$850／2位、人均$425/位；（星期五至日）成人優惠價$946／2位、人均$473/位

Book Now

食力滿分自助餐。

位於8度海逸酒店的8度餐廳，推出的節日自助晚餐，提供琳琅滿目的鮮味美饌，包括冰鎮海鮮如鱈場蟹腳、生蠔、海蝦及青口等，更有避風塘軟殼蟹、紅酒燴牛肋條、懷舊砵仔黃金焗蠔及鮑汁扣花膠鮮鮑魚等，甜品不要錯過朱古力樹頭蛋糕、芒果布甸、朱古力栗子蛋糕等。只要在KKday預訂自助餐，即可享低至$527/位自助餐優惠。

8度餐廳

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下大堂（地圖按此）

電話：2126 1960

供應時間：18:00-21:00

KKday收費：自助午餐（星期六至日）買二送一 $976/3位 人均 $325/位

自助晚餐（星期一至五）成人優惠價$527／位、 原價$738／位 〡小童優惠價$399／位、 原價$598／位 ；（星期六至日）成人優惠價$628／位〡小童優惠價$509／位

Book Now

自助晚餐選擇豐富。

即切刺身。

WM咖啡廳推出日式和食饗宴自助晚餐，當中包括即開新鮮生蠔、冰鎮海鮮和刺身等源源不絕供應。前菜包括帆立貝綠茶蕎麥麵、日式磯煮鮑魚沙律及鮭魚檸檬慕斯伴三文魚子，清新細膩，為味蕾揭開序章。熱葷部分，A4和牛壽喜燒湯稻庭烏冬以豐潤和牛香氣打動人心，西京燒比目魚柳和九州柚子胡椒雞帶來濃郁而細膩的和風滋味。即製天婦羅、燒烤串燒及即製魚生海苔卷等多款和食經典。甜品環節同樣精彩，抹茶十勝紅豆卷、黑糖蕨餅、櫻花水信玄餅及北海道3.6牛乳布甸等日式甜品。只要在KKday預訂自助晚餐，即可享低至$377/位享用。

WM咖啡廳

地址：西貢惠民路28號香港WM酒店LG樓（地圖按此）

電話：2196 6388

供應時間：18:30-21:30

KKday收費：半自助午餐（星期一至四）成人優惠價$257/位、原價$471/位

自助晚餐（星期一至四）成人優惠價$377／位、 原價$691／位

日式和食饗宴自助晚餐。

尚廚推出海鮮薈萃自助晚餐，Buffet自助餐可以品嚐黑醋珍珠鮟鱇魚肝脆筒、赤海蝦飛魚籽脆筒、 鹽蔥拖羅蓉脆筒、忌廉芝士菠菜焗虎蝦球、龍蝦汁燴大蜆、香煎法國鴨肝、葡式燒乳豬配香料炒飯等，星期五至日、公眾假期及前夕限定: 麵包蟹、油甘魚、帶子刺身、阿根廷天使粉紅蝦刺身等。只要在Klook預訂即可享有自助餐買一送一優惠，以低至$359/位享用。

尚廚

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓（地圖按此）

電話：3983 0618

供應時間：18:30-21:30

Klook收費：自助午餐買一送一（星期一至四）$418/兩位，成人優惠價$209/位、 原價$766／兩位 ；（星期五至日）成人優惠價$466/兩位、 原價$854／兩位

自助晚餐買一送一（星期一至四）$718/兩位，成人人均優惠價$359/位、 原價$1,316／位 ；（星期五至日）$766/兩位，成人人均優惠價$383/位、 原價$1,404／位

Book Now

相關文章：自助餐優惠｜九龍東皇冠假日酒店自助餐快閃65折起！人均低至$262即享「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助晚餐/「蠔得喜」自助午餐

海鮮薈萃自助晚餐。

港青酒店YMCA為慶祝尖沙咀梳士巴利道港青總部成立100 周年，再臨閣自助餐廳特別推出耳目一新的「經典懷舊廣東菜」自助晚餐。除日常必備的海鮮刺身和冷熱盤菜式外，更推出多款中西經典美饌，踏上充滿懷舊風味的美食之旅。當中包括避風塘炒蝦、脆香豬手、臘味荷葉飯、龍蝦鉗伊麵等。現時只要透過KKday預訂Buffet自助餐優惠食得更抵！低至$468位的優惠價享用。

再臨閣

地址：尖沙咀梳士巴利道41號再臨閣南座4樓（地圖按此）

電話：2268 7818

供應時間：19:00-22:00

KKday收費：自助午餐（星期一至四）成人優惠價$288／位、 原價$471／位 ；（星期五、六及日）成人優惠價$369／位 、 原價$471／位

自助晚餐（星期一至五）成人優惠價$488／位、 原價$933／位 ；（星期六及日）成人優惠價$518／位 、 原價$933／位

Book Now

經典懷舊廣東菜自助晚餐。

全天供應美食的普慶餐廳推出普慶食為鮮自助餐，可任食多款優質海鮮、冷熱盤及甜品，更加入現場即席炮製的限定菜式，每位更可享精緻主菜一客。人氣海鮮冷盤嚴選多款時令海鮮，豐富種類無限量供應，包括生蠔、松葉蟹蟹腳、青口、小龍蝦及麵包蟹等。可細嚐以濃郁龍蝦湯熬製的西班牙海鮮燴飯，配上鮮嫩魷魚、蜆、鮮蝦及魚柳，味道層次豐富；或選擇辣肉腸番茄忌廉炒青口，以辣肉腸點綴，微辣惹味。Buffet想吃得更抵，只要在Klook預訂Buffet，即可享四人同行85折優惠，低至$663位享用自助晚餐。

普慶餐廳

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層（地圖按此）

電話：2710 1901

供應時間：18:30-21:30

Klook收費：（4人同行）自助午餐（星期一至四）成人優惠價人均$378/位、（星期五至日）成人優惠價$464/位

（4人同行）自助晚餐（星期一至四）成人優惠價人均$663/位、（星期五至日）成人優惠價$720/位

Show Now

普慶食為鮮自助餐。

咖啡廳推出日韓風味自助晚餐，匯聚多款日本及韓國的經典美食，精選優質時令食材，為食客帶來一場日韓味蕾盛宴。日式料理有蟹籽沙律、帶子稻庭烏冬配芝麻汁、海鮮大阪燒及鹽燒牛舌等；韓式料理則有泡菜海鮮煎餅、人蔘雞湯、芝士炸雞槌及醬烤豬腩肉等。不論偏愛日式還是韓式滋味，您都可以逐一品嚐。另外，鮮味滿溢的凍海鮮亦不容錯過，包括即開生蠔、7寸長阿根廷蝦、波士頓龍蝦及多款新鮮日本刺身。Buffet想吃得更抵，只要在KKday預訂Buffet，即可享優惠價$480位享用自助晚餐。

咖啡廳

地址：北角油街23號港島海逸君綽酒店3樓（地圖按此）

電話：2121 2689

供應時間：18:30-22:00

KKday收費：自助午餐（星期三至四）成人優惠價$279/位起、 原價$548／位 ；（星期五）成人優惠價$298/位起、 原價$548／位 ；（星期六及日）成人優惠價$324/位起、 原價$548／位

自助晚餐（星期三至四）成人優惠價$480/位起、 原價$878／位 ；（星期五）成人優惠價$519/位起、 原價$878／位 ；（星期六及日）成人優惠價$519/位起、 原價$878／位

Shop Now

日韓風味自助晚餐。

九龍酒店的倚窗閣推出品味意法風情自助晚餐，主打法式煎鵝肝、西西里香草烤三文魚、法式燒春雞、香草海鹽慢烤有骨肉眼扒、法式燒鴨胸。只要在KKday預訂Buffet自助餐優惠，即以享低至$443/位優惠價，更可享無限暢飲指定飲品及果汁。

倚窗閣

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓（地圖按此）

電話：2734 3803

供應時間： 18:00-21:30

KKday收費：自助午餐（星期一至五）成人$269/位、小童$199/位；（星期六至日）成人$281/位、小童$199/位；

自助晚餐（星期日至四）成人及小童優惠價$443／位、 原價$790／位； （星期五至六）成人及小童優惠價$449 /位

Book Now

自助晚餐必吃冰鎮海鮮。

著名的黃金1英里，提供各式國際佳餚。

九龍香格里拉酒店Café Kool的流金珍味自助餐，提供多款新鮮時令冷海鮮，包括鱈場蟹腳及麵包蟹等，搭配炭火現烤的惹味肉扒、鑊氣十足的亞洲熱葷、精緻甜點。各款美饌將在指定日子的早餐、午市及晚市自助餐時段輪流供應。 可品嚐經典港式甜點如白糖糕、紅豆沙和凉粉，重溫香港懷舊風味。同時精選一系列港式大排檔美食，包括蒜蓉粉絲蒸龍蝦、燒乳鴿、小炒皇等。還提供「夏祭」限定日式美饌，如日本直送刺身、雜錦天婦羅、大阪燒、鐵板燒A5和牛、明太子燒扇貝等。 甜點區特設一系列時令水果甜品，如日本麝香葡萄撻和柚子檸檬撻。只要在KKday預訂Buffet自助餐優惠可享買二送一，即可以優惠價$589／位起享用自助餐。

Café Kool

地址：九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉酒店閣樓（地圖按此）

電話：2733 8753

供應時間：18:00-21:30

KKday收費：自助午餐（星期一至四）成人優惠價$359／位起、 原價$570／位 ；（星期五、六及日）成人優惠價$397／位起、 原價$570／位

自助晚餐（星期一至四）成人優惠價$589／位起、 原價$889／位 ；（星期五、六及日）成人優惠價$627／位起、 原價$889／位

備註：香格里拉會會員專享 - 同行兒童賓客自助餐優惠：

(1) 首兩名0至3歲小童可免費享用自助餐(最少與一位成人賓客同行)；第三位或以上的同行小童可享半價。

(2) 4至11歲小童可享自助餐原價5折優惠。

Book Now

流金珍味自助餐。

16 .港島香格里拉酒店：cafe TOO海鮮美食坊呈獻頂級本地海鮮自助晚餐！KKday預訂低至$643位〡Book Now

位於港島香格里拉的cafe TOO 推出海鮮美食坊．呈獻頂級本地海鮮自助晚餐，推出多款精緻海鮮美食如清蒸龍蝦、蒜蓉粉絲帶子及晚市限定的琵琶蝦，週末及公眾假期更有吞拿魚腩刺身等。更有多款招牌菜式如翡翠鮑汁慢火煨製花膠及茅台醉蝦等。只要在KKday預訂Buffet自助餐優惠，可享有買2送1優惠低至$643 /位。更有獨家優惠，每位付款客人可送一杯指定紅白酒、氣泡酒或啤酒 (不適用於快閃／感謝祭優惠)。只要在KKday訂購自助餐，即可享買二送一低至$643/位。

Cafe TOO

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港島香格里拉7樓（地圖按此）

電話：2820 8571

供應時間：18:30-22:00

KKday收費：自助午餐（星期一至四）成人優惠價$398／位起、 原價$955／位 ；（星期五、六及日）成人優惠價$474／位起、 原價$680／位

自助晚餐（星期一至四）成人優惠價$643／位起、 原價$955／位 ；（星期五、六及日）成人優惠價$689／位起、 原價$977／位

Book Now

必吃時令海鮮。

The Food Gallery的自助晚餐，盡情享用品嚐來自世界各地具創意和地道的美食。廚師團隊嚴選時令生蠔、蟹腳、青口、凍螺、凍熟蝦等多款冰鎮海鮮源源供應及烤阿根廷沙朗牛排，還有波士頓龍蝦配松露忌廉醬,、龍蝦醬、蕃茄醬和多款口感豐富的甜點及Mövenpick雪糕等。只要在Klook預訂Buffet優惠，只需低至$576/位即可享用自助餐。

The Food Gallery

地址：九龍尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂（地圖按此）

電話：2132 7898

供應時間：17:00-22:00

Klook收費：自助午餐（星期一至四）成人優惠價$306/位，（星期五至日）成人優惠價$457/位

自助晚餐（星期一至四）成人優惠價$576/位，（星期五至日）成人優惠價$621/位

Book Now

切肉區品嘗優質的現切烤牛肉。

新鮮海鮮。

唯港薈的The Market推出阿拉斯加帝王環球蟹宴自助餐，除原有矜貴日本築地直送的阿拉斯加帝王蟹予以保留外、更加入法國蜘蛛蟹、本地藍花蟹等， 精選全日菜式包括：蟹肉燉蛋綿密嫩滑，以日式茶碗蒸做法，鮮香滿溢；法國蜘蛛蟹海鮮粥以蜘蛛蟹和不同蟹肉及海鮮熬煮，鮮味十足；精選晚市菜式火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯，由大廚現場以大鑊於自助餐區域呈現，於客人面前火焰燒灼，釋放濃郁鮮味。以西班牙海鮮飯做法加入多款海鮮烹調，蜘蛛蟹蟹膏豐腴，極致鮮味齒頰留香；萬勿錯過晚市限定原有極受歡迎的即燒阿拉斯加蟹腳、加拿大長腳蟹、薑葱炒蟹或黃金炒蟹等。只要在KKday預訂Buffet自助餐優惠，即可以優惠價$901/位起享用自助餐。

The Market

地址：九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈2樓（地圖按此）

電話：3400 1388

供應時間：18:30-22:00

KKday收費：自助午餐（星期一至四）成人優惠價$471／位、 原價$493／位 〡小童優惠價$334／位、 原價$350／位 ；（星期五、六及日）成人優惠價$733／位、小童優惠價$471／位

自助晚餐（星期一至四）成人優惠價$901／位、 原價$999／位 〡小童優惠價$607／位、 原價$691／位 ；（星期五、六及日）成人優惠價$954／位、 原價$999／位 〡小童優惠價$660／位、 原價$691／位

Book Now

阿拉斯加帝王環球蟹宴自助餐。

阿拉斯加蟹腳。

19.香港W酒店：Serenity in Siam泰國主題自助晚餐！KKday預訂低至$317位〡Book Now

Kitchen推出Serenity in Siam泰國主題自助晚餐，來自W Bangkok 的客席主廚Joe汲取當地風味及全球技術,運用創意與天賦重新詮釋泰國菜。以大膽的香料和新鮮的食材成為主角，盡享泰國的鮮美風味，可以品嚐到招牌菜式如香辣冬陰功虎蝦、巴東咖喱豬肩肉及泰式羅勒烤魷魚。從香濃到辛辣，從煙熏到香甜，每道菜都是對泰國美食靈魂的讚美，並以 KITCHEN 的標誌性風格重新演繹。只要在KKday預訂Buffet自助餐優惠，即可以享有優惠價$317/位起享用自助餐。

Kitchen

地址：尖沙咀柯士甸道西1號香港W酒店6樓（地圖按此）

電話：3717 2299

供應時間：（星期一至日）18:30-21:30

KKday收費：（星期一至四）成人優惠價$317／位起、 原價$911／位 〡（星期五至日）成人優惠價$533／位起、 原價$977／位 ；

供應日子：8月4日起

Book Now

冰鎮海鮮。

The Place推出蟹逅世界・海鮮狂饗自助晚餐，以優質江蘇大閘蟹為主角，搭配環球冰鎮海產與多款創新蟹料理。每位成人賓客於晚市時段可獨享一隻三両半重清蒸大閘蟹，品嚐金黃蟹膏與鮮甜蟹肉，小童賓客則奉上芙蓉蟹皇蟹肉伊麵一客，以濃郁蟹黃醬搭配蛋香伊麵，盡享時令美味。廚藝團隊還匠心打造多款蟹主題美饌。無限任食的北海道毛蟹，作為日本三大名蟹之一，以其鮮嫩甜美的蟹肉和濃郁甘甜的蟹膏令人啜指回味。新鮮焗製的上海點心香蔥蟹殼黃酥餅、鑊氣十足的金沙螃蟹、紫蘇蟹肉薑米炒飯及蟹皇蒸豆腐等，每道都讓蟹迷們過足蟹癮。只要在Klook預訂Buffet自助餐可享買二送二優惠，即可以優惠價$442/位起享用自助餐。

The Place

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層（地圖按此）

電話：3552 3200

供應時間：18:30-21:45

收費：買二送二 $955/4位；自助午餐 （星期一至五）人均$238/位；

買二送二 $1,771/4位；自助晚餐（星期一至四）人均$442/位

Book Now

環球時令海鮮。

晚餐時段每位成人及長者可獲贈一隻清蒸江蘇大閘蟹。

PLAYT 餐廳泰籍主廚嚴選多款泰國食材，憑着其多年的烹飪經驗及泰國菜的知識，設計多款滿載風味的美食。有泰式青木瓜沙律、泰式醃生蝦、泰式柚子海鮮沙律、泰式無骨鳳爪沙律、泰式椰奶忌廉雞湯等。泰式青木瓜沙律的泰式辣汁是刁師傅經過多年改進，以人手細心磨碎辣椒，再加上糯米水一起伴炒，之後配上泰式香料，味道較坊間的辣汁更香濃、辣椒味更突出。冰鎮蟹腳、青口、大蝦、龍蝦等凍海鮮頭盤亦會如常供應。還有泰式粉絲蝦煲、泰北酸辣豬手、泰式海南雞、金不換大頭蝦、 泰式蠔餅、泰北酸辣豬手及泰式蠔餅。只要在KKday或Klook預訂自助餐buffet，即可享買2送1優惠以$597／位起吃得到選擇豐富的自助餐Buffet。

PLAYT

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓（地圖按此）

電話：2839 3311

供應時間：18:30-21:30

KKday收費：（自助午餐）買2送1，人均（星期一至五）成人$344／位起、 原價$460／位

（自助晚餐）買2送1，人均（星期一至四）成人$597／位起、 原價$834／位 （星期五至日）成人$612／位、 原價$834／位

Book Now

Klook收費：（自助午餐）$1,030買2送1，人均（星期一至五）成人$344／位起、 原價$460／位

（自助晚餐）$1,789買2送1 ，人均（星期一至四）成人$596位起、 原價$2,567／3位 （星期五至日）成人人均$611／位、 原價$2,633／3位

Book Now

>>按此觀看Y!Buffet影片介紹<<

《泰. 地道》主題自助餐。

歷山餐廳推出東南亞海鮮「味」歷之旅自助餐，主題美食包括即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、刺身、番茄辣汁凍鮑魚、蛋花甜酸蝦、豉油皇炒花甲、羊肚菌花膠響螺燉雞湯、肉骨茶、燒澳洲西冷、燒蜜餞火腿、星洲胡椒蟹、龍蝦喇沙、香煎鴨肝伴西瓜配陳醋、香草燒羊架、娘惹紅豆ABC冰、馬六甲椰糖西米糕、刺果番荔枝青檸汁、Mövenpick雪糕等；每位贈送秘製甜辣汁焗釀蟹蓋一客。Buffet想吃得更著數，就要上KKday預訂自助餐，可享買兩位成人送一位小童優惠，只需低至$378／位就吃得到buffet！

歷山餐廳

地址：北角城市花園道32號歷山酒店大堂樓層（地圖按此）

電話：3893 2868

供應時間：18:30-22:00

KKday收費：自助午餐（星期六及公眾假期前夕）$773/3位（包括兩位成人及一位小童）人均$257/位自助晚餐（星期五至六及公眾假期前夕）$1,136/3位（包括兩位成人及一位小童）人均$378/位

Book Now

東南亞海鮮「味」歷之旅自助餐。

23.薈景：環球海鮮滋味盛薈自助餐！Klook預訂低至$720位〡Book Now

薈景推出環球海鮮滋味盛薈自助餐，除一向備受歡迎的海鮮凍盤如即開生蠔、長腳蟹、加拿大波士頓龍蝦、紐西蘭青口、海螺、麵包蟹及海蝦以外， 更有一系列國際美食，例如柱侯醬燒牛肋肉、鐵板燒大海蝦和香草芥末焗羊排等。自助晚餐亦提供免費無限量暢飲啤酒、零酒精啤酒、橙汁及汽水。想吃得更著數，就要上Klook預訂自助餐，只需低至$720位就吃得到buffet！

薈景

地址：灣仔港灣道1號會展廣場6樓（地圖按此）

電話：2582 7250

供應時間：18:30-21:30

Klook收費：自助午餐（星期六及日）成人$488/位、小童$308/位

自助晚餐（星期三至四）成人$720/位、小童$435/位；（星期五）成人$758/位、小童$473/位；（星期六及日）成人$796/位、小童$511/位

Book Now

環球海鮮滋味盛薈自助晚餐。

大灣咖啡廳推出盛夏榴槤狂熱自助晚餐，將榴槤融入多國料理，推介榴槤咖喱海鮮煲、泰式榴槤青芒蟹肉沙律及多款甜品如榴槤酥餅、榴槤西米布甸及榴槤法式布甸等。每位成人更可獲贈榴槤嚐味拼盤，款式視乎當日供應情況不同，自助晚餐想吃得更抵，只要在KKday預訂即可低至$664/位。

大灣咖啡廳

地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓（地圖按此）

電話：2252 524

供應時間：18:00-21:30

KKday收費：自助晚餐（星期一至五）成人優惠價$664／位、 原價$922／位 ；（星期六至日）成人優惠價$754／位、 原價$922／位

Book Now

國際美饌自助餐體驗。

位於合和酒店的大堂咖啡廳，薈萃國際及本地美食，食客可從自助餐桌中盡情享用冰鎮海鮮、沙律吧、中式點心、雜錦壽司、精選熱湯、各款熱食、精美甜品和Mövenpick雪糕。只要在KKday預訂自助餐即可低至$302/位。

大堂咖啡廳

地址：灣仔堅尼地道15號合和酒店19樓（地圖按此）

電話：2620 2765

供應時間：18:00-21:30

KKday收費：（自助午餐/自助晚餐）成人優惠價$302／位、 原價$350／位

Shop Now

半自助晚餐。

位於帝都酒店的柏麗廳，晚市自助餐向來受歡迎，除包括午市一系列豐富菜式外，更有琳瑯滿目的環球美饌日本和牛，配以冰鎮海鮮、龍蝦、蟹腳等上乘食材入饌。日本和牛多款烹調方式（鉄板和牛，日本和牛燒牛肉，火炙和牛壽司，鉄板和牛漢堡）等。只要在KKday預訂自助晚餐，即可享低至$387/位優惠。

柏麗廳

地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓（地圖按此）

電話：2633 1288

供應時間：星期一至日18:00 - 22:00 / 19:30 - 22:00；星期六至日17:00 - 19:00

KKday收費：自助午餐（星期六及日）成人優惠價$285／位、 原價$518／位 ；

自助晚餐（星期一至五）成人優惠價$387／位、 原價$678／位 ；（星期六至日）成人優惠價$410／位、 原價$678／位

Shop Now

長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴自助晚餐。

嶼坊推出蝦兵蟹將盛薈自助晚餐，推介美食如挪威蟹腳、三點蟹、藍蟹 、巴馬臣芝士輪即製貝殼粉配蟹肉, 辣肉腸、味噌蟹肉甲羅燒、現烤新鮮波士頓龍蝦、焗蠔等。只要在KKday預訂自助晚餐，即可買一送一低至$591/位。

嶼坊

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店1樓（地圖按此）

電話：2535 0021

供應時間：18:00-21:30

KKday收費：自助午餐（星期一至五）成人優惠價$269／位、 原價$570／位 ；（星期六至日）成人優惠價$311／位、 原價$570／位

自助晚餐（星期一至五）成人優惠價$443／位、 原價$867／位 ；（星期六至日）成人優惠價$473／位、 原價$867／位

Shop Now

尋味西班牙自助晚餐。

28.帝逸酒店：環球蟹饌盛宴自助晚餐！品嚐各式蟹饌

人氣自助餐餐廳Alva House，推出環球蟹饌盛宴自助晚餐。以當造蟹品種融入不同地區的烹調方式，搭配其他招牌美食，打造匯聚海陸的滋味盛宴。不能錯過全新登場的冰鎮蟹盛，雲集麵包蟹及鱈場蟹腳，星期五至日更加推豐碩的鮮三點蟹及加菲蟹，不同蟹種應有盡有。海鮮主菜陣容亦相當鼎盛，有港式經典薑蔥炒蟹、泰式咖哩肉蟹、泰式冬蔭功蟹肉意大利飯、潮式蟹棗等。Alva House設計長達270呎長的自助餐桌上有一系列高級海鮮美饌及多款環球美食，包括日式鐵板燒、爐端燒及天婦羅等；新鮮海鮮包括即開生蠔、冰鎮龍蝦、麵包蟹、蟹腳及青口等鮮味之選。

Alva House

地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓（地圖按此）

電話：3653 1168

供應時間：18:00-21:30

收費：自助午餐（星期一至四）成人$428/位、小童$258/位；（星期六至日）成人$598/位、小童$458/位；

自助晚餐（星期一至四）成人$768/位、小童$458/位；（星期六至日）成人$838/位、小童$488/位；

SHOP NOW

環球蟹饌盛宴自助晚餐。

香印提子及白桃主題甜品。

29.香港東涌福朋喜來登酒店：港色再港食自助餐低至$126位

位於香港東涌福朋喜來登酒店的御廚，向來性價比極高，主打多樣化且實惠的自助晚餐。由即日起至9月期間推出港色再港食自助餐，特意加入本地醬料老字號周記醬料的人氣美食，帶來最地道的港式美饌。包括滷水拼盤、炸大腸、碗仔翅、酥炸魷魚鬚、煎釀三寶、即煮車仔麵、自家製格仔餅等，是次自助餐更向食客提供周記醬料熱賣並獲得逾10萬成員的「香港燒賣關注組」推薦的手工燒賣、豉油及辣椒油。只要在網店預訂即可享買3送1優惠，以低至$126/位享用。

御廚

地址：東涌怡東路9號香港東涌福朋喜來登酒店地下大堂（地圖按此）

電話：2352 8021

供應時間：18:00-21:00

收費：買3送1（星期一至五）$504/4位，人均$126/位（星期六、日）$654/4位，人均$163.5/位

港色‧港食自助餐。

30.Mr.Steak Buffet a la minute：自助餐任食日本和牛/龍蝦/蟹腳！低至$328位〡Book Now

主打任食自助餐的Mr.Steak Buffet a la minute，向來是自助餐人氣首選。每天晚上設有藍鰭吞拿魚的即席解體外，可享受鮮味魚鮮外，更可以吃盡即開生蠔及海鮮山等特色料理，自助餐設有一系列現場製作的美食外，還有任食的三重奏大和牛美食，包括珍寶火炙和牛壽司、惹味的蔥蒜和牛鐵板燒，以及原條燒日本和牛塩麴燒等，非常豐富。只要在KKday預訂即可盡享優惠低至$328/位。

Mr.Steak Buffet a la minute

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓（地圖按此）

電話：2881 5757

供應時間：（首輪）17:00-19:00、（次輪）19:30-22:00

KKday收費：首輪（星期一至五）成人$328/位起

SHOP NOW

凍海鮮必食蟹腳。

珍寶火炙和牛壽司。

常見問題

問：9月自助餐有甚麼必吃推介？

問：9月自助晚餐最便宜的是哪間酒店？

