Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

澳門船飛優惠｜噴射飛航優惠抵價！$68加購第二套來回船飛、單程最平$100.8起 另送上網SIM卡

計劃去澳門快閃1日的話，就要把握是次噴射飛航的來回船票優惠。Klook推出來回船票優惠，第2個加購只要$68，換句話說，$403就有2套來回船票，除開人均單程只是$100.8～不但適用於澳門氹仔碼頭，還可以到澳門外港碼頭，即睇優惠船票開售詳情！

Klook推出來回船票優惠，第2個加購只要$68，換句話說，$350就有2套來回船票！（Getty Images）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

噴射飛航普通位、豪華位$28加購多套來回船飛

Klook推出噴射飛航門票來回優惠，2人同行搭乘相同船次，就可以用優惠價$68加購第二位的來回船飛，$403就有2套來回船票，除開人均單程只是$100.8。Yahoo購物專員睇過，時間選擇上有限制，出發到氹仔碼頭船次為11:30am/2:30pm，而氹仔回程船次為1pm/5:30pm，而外港碼頭去程就不限選擇。

【2人同行低至48折】第二位只需HK$68香港出發至澳門（氹仔） · 澳門（外港）出發至香港 · 來回（普通位）

價錢：$403起/2套來回船票 （原價$700起） ，人均每程只要$100.8起

適用日期：即日起至2026年1月14日

按此經Klook預訂

2人來回船票優惠 人均單程$130起

Klook優惠固然吸引，惟船次時間有限制，如想享有優惠、時間選擇有彈性，就可以到KKday預訂。KKday再抵一點，來回船票$212起，再2人一份皇玥幸運小禮盒/路環賢記豬扒包及奶茶。提提大家，經KKday買船飛都會送一張含$20儲值額的AIRSIM無國界上網SIM卡，記得到門市換領啊！另外，要坐得舒適，就可以入手頭等艙船飛，經Klook訂購夜航、假期船次都免收附加費，單程劃一$250。

【+HK$68第2位來回票｜連2人1份香港皇玥幸運小禮盒】香港出發往澳門來回普通艙｜加送AIRSIM無國界上網卡

價錢：$212起/2人 （原價$440） ，人均單程$106起

按此經KKday預訂

【+HK$68第2位來回票｜連2人1份路環賢記豬扒包+奶茶】香港出發往澳門來回普通艙｜加送AIRSIM無國界上網卡

價錢：$212起/2人 （原價$440） ，人均單程$106起

按此經KKday預訂

單程/來回 · 香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 【2位成人8折優惠】標準艙

價錢：單程$280/2人，來回$560/2人

按此經Klook預訂

單程· 香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 【任何時段HKD 250 - 成人】頭等艙

價錢：$250

按此經Klook預訂

來回 · 香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 【2位成人8折優惠】頭等艙

價錢：來回$992/2人

按此經Klook預訂

廣告 廣告

KKday再抵一點，來回船票$212起，再2人一份皇玥幸運小禮盒/路環賢記豬扒包及奶茶。（Getty Images）

更多相關文章：

澳門酒店2025｜15大澳門新酒店推薦！人均低至$213 必試親民價2大精品酒店/全澳首創露天風呂房

澳門酒店優惠｜澳門雅辰酒店優惠低至65折！人均$380.5起送澳門科學館門票/港澳快線車票

澳門酒店優惠｜澳門上葡京酒店優惠低至42折！人均$625起住豪華房連「自助山」雙人早/午/晚餐兼送上網卡

澳門酒店｜最多港人預訂澳門酒店竟然係呢3間？人均低至$450起

澳門好去處｜新濠天地《水舞間》優惠！買門票送20吋行李箱/船票/車票/優惠價人均$110加購酒店

澳門好去處｜《水舞間》門票優惠！$1加購金光飛航單程船票、人均只要$699

澳門好去處｜《水舞間》門票優惠！$1加購新濠影匯星滙自助午餐

澳門特色Cafe 9大推介！首間黑膠唱片咖啡店/老房子改建夜啡/必食創意口味日式刨冰｜附前往方法

澳門好去處｜Naked Ocean海洋主題沉浸式光影展！過萬呎奇妙世界：冰雪海洋鏡房、沙甸魚光影、七彩水母 即睇早鳥優惠

澳門《魷魚遊戲：虛擬對決》VR競技遊戲！每位$256起、比香港平$119 置身劇中名場面大玩8個小遊戲：紅綠燈、穿越玻璃橋

澳門好去處｜全新商場地標「M8澳門8號」正式試業！樓高9層、逾120個國際及本地品牌進駐