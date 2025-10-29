越南人比日本人肥胖率更低？4大秘密減肥瘦身習慣，全因「這東西」餐餐吃湯麵也不胖

為什麼有些人每天吃澱粉卻依然擁有令人羨慕的纖細身材？在全球肥胖問題日益加劇的情況下，越南卻以其驚人的低體重過重比例而引發熱議，整體數據甚至遠遠低於同樣擁有低肥胖率的日本。到底越南人有什麼魔法，能在米飯和麵食為主的飲食中，依舊保持苗條身形呢？以下即揭開越南人4大秘密瘦身飲食習慣！

根據《全球營養報告》，越南成年女性的肥胖率僅約3.3%，男性甚至低至2.2%，遠遠低於日本的5%。原來這一切歸功於他們獨特的飲食與生活方式。從熱氣騰騰的湯麵到滿桌的蔬菜，再到日常的步行習慣，這些簡單卻有效的秘訣不僅讓越南人維持體重，更是健康的生活之道！

圖片來源：getty images

越南人瘦身習慣1. 清淡湯底為主

越南人以湯麵為主食，即澱粉加上湯底，這兩大飲食元素不是很容易讓人發胖嗎？相信有很多人也會有這樣的疑惑，然而科學研究卻告訴我們完全相反的結論。有一項調查指出，經常食用湯類食物的人比不喝湯的人的肥胖風險低近38%。因湯中的水分能提升飽足感，讓人在不知不覺中減少熱量攝取。而越南的湯麵通常以清淡湯底搭配米粉和少量配料，既美味又健康。

圖片來源：getty images

越南人瘦身習慣2. 大量蔬菜

越南料理總少不了一大盤新鮮生菜，不僅是點綴，更是主餐不可或缺的一部分。這種習慣對體重管理也大有幫助。研究發現，每天攝取4份以上蔬菜的人，體重增加的風險比蔬菜吃得少的人低73%。生菜富含水溶性膳食纖維，與湯中的水分結合後，能形成一種膠質，有效減緩醣類和膽固醇的吸收。因此，在吃澱粉類食物前先來點蔬菜，搭配一口茶水，能進一步提升這種效果。

圖片來源：getty images

圖片來源：getty images

越南人瘦身習慣3. 日常高活動量

別以為越南人維持好身材全靠飲食，其實他們的生活方式也功不可沒。在越南，塞車是家常便飯，因此不少人選擇步行或騎單車出行。調查顯示，越南人平均每天的靜態時間僅有3.4小時，遠低於許多發達地區的久坐生活。這種不經意間增加的活動量，讓他們自然消耗更多熱量。

圖片來源：getty images

圖片來源：getty images

越南人瘦身習慣4. 抗營養素

「抗營養素」是越南飲食中的隱藏功臣，它主要存在於全豆類、菠菜和十字花科蔬菜中的成分，例如植酸和單寧，能抑制澱粉消化酶的活性，降低醣類的吸收效率，效果有點像降血糖藥物。越南料理中常見的豆類和新鮮蔬菜，正是這些抗營養素的來源。這種天然的熱量控制機制，讓他們即使吃了米飯或麵食，也不易囤積多餘能量。

圖片來源：getty images

