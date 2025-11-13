韓星瘋傳「蘋果減肥法」瘦身兼去水腫，7天短期急救減走4KG秘訣大公開

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
「蘋果減肥法」據傳是韓星們在拍戲或宣傳期前的極速瘦身秘招，方法簡單卻成效極高，在短短7天內就能甩掉4KG。不過如此極端的瘦身方法卻不是每個人都能隨便試，到底「蘋果減肥法」是否真的有效？該怎麼執行才不會傷身？以下即一層層揭開「蘋果減肥法」的原理、做法及風險。
「蘋果減肥法」是什麼？
網傳的韓星同款「蘋果減肥法」相當簡單，只需在減肥期間三餐全吃蘋果。聽起來有點可怕，但確實是不少韓星在拍戲或準備回歸活動前，都用選擇來快速瘦身的方法。因為蘋果熱量低，又能靠膳食纖維填飽肚子，短期內確實能讓體重掉很快。
朴敏英也愛用「蘋果減肥法」
韓劇女神朴敏英曾在Instagram上透露，為了保持完美身形，她會在需要快速瘦身的時刻採用「蘋果減肥法」。不過，她也很貼心地提醒大家，這只是短期的應急方法，日常還是得靠均衡飲食和運動來維持體態。
「蘋果減肥法」原理是什麼？
蘋果可是減肥界的隱藏好物，每顆蘋果的熱量只有52卡，低到幾乎可以忽略不計，卻富含膳食纖維、鉀離子和維生素C等營養成分。這些纖維能讓你吃一點就覺得飽，減少食慾；鉀離子則能消水腫。此外，蘋果屬於低GI食物，因釋放能量的速度較慢，能穩定血糖，避免吃完沒多久又餓。
除了減肥外，蘋果還有美容功效，當中的抗氧化劑，如維他命C、E和β-胡蘿蔔素能清除自由基，延緩細胞老化，甚至淡化黑色素，讓皮膚水嫩有光澤。然而，「蘋果減肥法」也有它的風險。如果吃太多，糖分可能累積過量，反而讓努力白費。因此這種極端的瘦身法只適合緊急情況下短暫應急，長期的話營養絕對會失衡！
「蘋果減肥法」正確執行方法
想要嘗試「蘋果減肥法」的話，光吃蘋果可能不夠，可以參考以下一些小訣竅。在瘦身過程中記得多喝清水或溫和的茶類，幫助代謝順暢，但千萬別碰咖啡，咖啡因會刺激腸胃，讓身體不舒服。在減肥計畫結束後，切記千萬不要急著吃大餐，腸胃會受不了，還可能讓體重反彈。應當先吃點清淡的食物，比如粥或蔬菜，慢慢讓身體適應回正常飲食。不僅能保持瘦身成果，還能避免消化不良。
