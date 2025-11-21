44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
木瓜霜用途不只潤唇膏！抗炎、舒緩濕疹等功效 澳洲百年品牌萬用膏7個隱藏用法
澳洲木瓜霜在未引入香港之前，經已成為好多朋友在澳洲必買的手信之一。其紅色包裝相當標誌性，更被美妝界人士熱捧的居家必備萬用膏。現在木瓜霜在香港都好普及，好多人會拿來當作潤唇膏，但原來木瓜霜還有好多用途，一起來看看木瓜霜成份及隱藏用途吧！
木瓜軟膏是什麼？
澳洲百年品牌木瓜軟膏Lucas’ Papaw Ointment，主要成分是有95%礦脂（即凡士林），再加入4%木瓜酵素和用作防腐的山梨酸鉀、甘油與蜂蠟。木瓜霜的功效跟凡士林相近，多了木瓜中的蛋白酶，有抗炎、軟化角質的功效。
木瓜霜用途1：滋潤保濕乾裂皮膚
木瓜霜有凡士林的滋潤保濕成分，乾裂皮膚如手、腳的部分基本上都可以用它來舒緩。特別可以用在手指邊緣位置，讓手指不會乾燥，也可以用來塗在手踭、腳踭這些位置。
木瓜霜用途2：潤唇膏
木瓜霜的滋潤度都幾高，但不會好笠，四季都可以用來當做潤唇膏使用。亦有些美妝達人會推薦，可以先塗上木瓜霜，再塗唇膏，可令嘴唇看起來更水潤。如果你想DIY做潤唇膏，都可以用木瓜霜做底，加上食用顏色，混合起來就可以做到自家顏色潤唇膏。
木瓜霜用途3：舒緩嬰兒濕疹
BB皮膚相當幼嫩，見到寶寶屁股有濕疹，家長們都好頭痕，而木瓜霜官方指是可以舒緩嬰兒濕疹、乾燥痕癢問題，亦有助修護與滋潤出疹後的皮膚。用法是薄薄地塗在濕疹位置，做成修護膜，減低痕癢。
木瓜霜用途4：抗炎、有助傷口愈合
木瓜霜加入木瓜酵素，裡面的蛋白酶有抗炎作用，可暫時治療很輕微的傷口，如輕微割傷、跌倒擦傷、做運動擦傷等傷口，減低發炎機會並促使傷口快點愈合。當然，受傷後都要先簡單清潔傷口，才塗上木瓜霜。假如有敏感或發炎情況，就一定要睇醫生。
木瓜霜用途5：舒緩蚊叮蟲咬
木瓜霜性質溫和，可舒緩無毒的蚊叮蟲咬所帶來的痕癢與刺痛。假如要去Camping、郊遊等，帶備木瓜霜很有用。
木瓜霜用途6：舒緩輕微曬傷或燙傷
假如曬傷或燙傷，都先沖凍水將皮膚降溫，才塗上木瓜霜減低發炎及腫痛。假如曬傷後脫皮，都可以薄薄塗上木瓜霜，滋潤皮膚。
木瓜霜用途7：紋身後潤膚
木瓜霜也是可以用來塗在紋身後皮膚，塗完隔天就結痂，也能保持皮膚滋潤。
木瓜霜迷思：可以去黑頭粉刺？
木瓜霜基本的功效在上面都已經解答了，也有迷思是說，木瓜霜是可以去除黑頭粉刺，但不要亂試，官方也沒有相應的用途說明。因為木瓜霜塗在皮膚後就像天然屏障，封起毛孔，反而很容易令毛孔倒塞，令黑頭粉刺隨時變得更嚴重。
至於暗瘡，木瓜霜有抗炎作用，對於很輕微小暗瘡可以暫時減低紅腫；而暗瘡凋謝後可薄薄塗上，促進修復。
LUCAS 神奇萬用木瓜霜 25g
特價：$36；價錢：$65
