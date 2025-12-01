宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
上原多香子10年三度出軌！ 高山和也家暴警局內幕曝光！
SPEED時代的國民甜心
哎喲，日本女團圈總有那種讓人一看就想重溫舊MV的甜心傳奇，上原多香子就是其中一樽曾經閃耀的驚喜。這位1986年出生的大阪女孩，
從1996年以SPEED成員出道，一路唱《White Love》紅遍亞洲，國民偶像光環加身，誰知婚後風波不斷，一出場就以「三度外遇爭議」熱議圈粉啊～😲
她的X @takako_uwabami 粉絲約5萬，常po自拍和音樂照。來，一起追她的風暴軌跡，從甜心到鏡頭新人，保證讀完你會想衝去補她的舊歌！🎤
TENN輕生後的婚內曖昧
2012年，上原多香子嫁嘻哈團體ET-KING成員TENN（森脇隆宏），婚後2年2014年TENN在車庫輕生，外界同情她壓力大。
文春報導，TENN弟弟2017年爆料上原婚內出軌《花より男子》演員阿部力，握曖昧對話親吻照，上原停工消失。
網友在X調侃：「SPEED甜心變婚變女王。」這種曖昧，這輕生總讓人無奈一嘆。💔
再婚家暴的警局風波
2018年，上原再婚舞台劇導演高山和也，粉絲以為重生，誰知2019年爆二度外遇年輕男子，高山怒動手家暴，夫妻衝突驚動警方。
東洋經濟報導，離婚協議中上原又投向企業家懷抱，三度外遇讓她從偶像淪爭議女王。她的X po音樂，笑起來甜美圓臉，留言區滿「永遠SPEED！」
台灣PTT八卦板網友分享：「上原10年三婚三出軌，反差神！」香港LIHKG笑說：「G杯國民，轉型女王啊！」這種家暴，這風波總讓人上癮。🚔
業界的女王黑馬預測
上原多香子的魅力，在甜心轉型反差！從SPEED紅到婚變女王，AV女優名鑑wiki評「爭議女王」，復出後熱賣，預測長紅。
她的X活躍於宣傳，2025年10月po「新作來襲，期待！」獲千讚。業界網友熱議：「多香子醬的喘ぎ，像甜心秘密！」
台灣讀者愛她甜美，香港粉絲讚「身材視覺，神！」總之，這位甜心女王，用笑容和轉型，閃耀圈內。期待她下個大作，或許加點音樂主題？🌟
Japhub小編有話說
哇，聊完上原多香子，小編的SPEED MV都重溫了！10年三度外遇的甜心風暴，太戲劇。
如果你有她的復出心得，或推薦婚變作，留言區見～下次繼續日本偶像轉型組，保持甜蜜哦！
