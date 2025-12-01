焦點

Yahoo 娛樂圈

新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間
夏文汐
夏文汐

現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。

日前夏文汐現身中環碼頭，準備出席活動，期間被網民捕獲，並把巧遇影片上載到社交網站。影片中嘅夏文汐著上黑色西裝內搭低胸上衣，高貴得嚟又性感。有網民要求合照，而夏文汐亦面帶笑容，親民地與網民合照，喺無濾鏡嘅鏡頭下，佢嘅真實美貌依舊容光煥發，皮膚白哲透亮，狀態極佳。

廣告

一班網民睇完影片後，紛紛留言激讚佢嘅凍齡美貌驚人，例如「她怎麼越老越美」、「感覺更美了呢」、「氣質太好了」、「她真的，臉一點都沒有垮，怎么做到的」、「好有氣質」、「歲月不敗美人」、「年輕的時候就很漂亮了自然老去自然美 另一個階段的漂亮」、「好美啊 感覺比電視裏更好看」、「她漂亮 老了也是法拉利」 、「真係好好好好靚！一d都唔膠」、「老了依舊好看」 、「真係好鬼靚…我覺得比後生嗰陣仲靚…」、「又美又時髦還有氣場，太帥了」及「夏文汐越來越靚」等等。

《新聞女王2》劇照
《新聞女王2》劇照
夏文汐喺80年代出演《烈火青春》
夏文汐喺80年代出演《烈火青春》
IG影片截圖
IG影片截圖
IG影片截圖
IG影片截圖
IG影片截圖
IG影片截圖
IG影片截圖
IG影片截圖
IG影片截圖
IG影片截圖
IG影片截圖
IG影片截圖
《新聞女王2》劇照
《新聞女王2》劇照
《新聞女王2》劇照
《新聞女王2》劇照
《新聞女王2》劇照
《新聞女王2》劇照
《新聞女王2》劇照
《新聞女王2》劇照

