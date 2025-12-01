大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。
日前夏文汐現身中環碼頭，準備出席活動，期間被網民捕獲，並把巧遇影片上載到社交網站。影片中嘅夏文汐著上黑色西裝內搭低胸上衣，高貴得嚟又性感。有網民要求合照，而夏文汐亦面帶笑容，親民地與網民合照，喺無濾鏡嘅鏡頭下，佢嘅真實美貌依舊容光煥發，皮膚白哲透亮，狀態極佳。
一班網民睇完影片後，紛紛留言激讚佢嘅凍齡美貌驚人，例如「她怎麼越老越美」、「感覺更美了呢」、「氣質太好了」、「她真的，臉一點都沒有垮，怎么做到的」、「好有氣質」、「歲月不敗美人」、「年輕的時候就很漂亮了自然老去自然美 另一個階段的漂亮」、「好美啊 感覺比電視裏更好看」、「她漂亮 老了也是法拉利」 、「真係好好好好靚！一d都唔膠」、「老了依舊好看」 、「真係好鬼靚…我覺得比後生嗰陣仲靚…」、「又美又時髦還有氣場，太帥了」及「夏文汐越來越靚」等等。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許瑋甯婚禮熱舞「勾」老公 邱澤含情脈脈冧到暈
【on.cc東網專訊】台灣藝人許瑋甯與邱澤結婚4年，今年8月迎來囝囝Ian，並於昨晚（28日）在台北筵開40席補辦婚宴，宴上更邀請了不少圈中好友共享喜事。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
鮮娛糧｜迪麗熱巴新劇片酬曝光 疑為劇減磅健康亮紅燈
【on.cc東網專訊】內地花旦迪麗熱巴與小生陳星旭主演的新劇《梟起青壤》最近開播，首播當日穩坐收視冠軍，並打破多個紀錄。劇中演員的酬勞近日在網上流出，有指熱巴獲800萬人民幣成全劇之冠，陳星旭因為是二番男主，酬勞只有熱巴的一半，身價400萬人民幣（約440萬港元東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
周潤發「銀白髮黑西裝」壓軸現身MAMA頒獎禮，頒獎前「小小要求」三語邀請觀眾為大埔火災事件一起默哀
MAMA頒獎禮2025第二日，壓軸頒發「Artist of The Year」嘉賓由周潤發擔任。發哥那沉重與莊重的氣場，從步履間已經感受到。當發哥跟大家打了招呼後，便說：「在我頒獎之前，我有一個小小的要求，希望大家一齊起身為我們大埔宏福苑的居民，送上衷心的祝福。」Yahoo Style HK ・ 3 小時前
44歲唐詩詠從「四葉草少女」蛻變演靚媽，角色漸變成熟但美貌保養還是當年的「校花Natalie」
44歲唐詩詠初次接拍 Viu TV 的劇集，飾演 23 歲許軼 (Day @ Collar) 的母親，那年的「四葉草少女」蛻變成輕熟靚媽，凍齡美貌依然看不見老化痕跡！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
91歲羅蘭TVB官網「被消失」 疑低調離巢惹關注 入行逾80年曾稱永不言休
現年91歲的羅蘭至今仍活躍影視圈，早前更在TVB台慶劇《金式森林》中飾演郭晉安媽媽，演技再次受到觀眾讚賞。不過，近月有網民發現羅蘭的名字在無綫官網的藝人欄上「被消失」，未能搜尋到，疑已與無綫結束賓主關係，低調離巢。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日歌手大槻真希上海演唱 途中被熄燈切麥
（法新社上海30日電） 日本歌手大槻真希28日晚間在上海演唱時突然被強行中止、帶離舞台，許多歌迷批評太不尊重人。資深女歌手大槻真希28日傍晚在上海「萬代南夢宮嘉年華」演唱途中，被突然帶離舞台，主持人隨即宣布演出結束。法新社 ・ 20 小時前
楊千嬅演唱會 | 開唱前捐二百萬 全場為大埔火災默哀
《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》昨晚於紅館揭開序幕。原定一連六場的音樂盛宴，因應大埔宏福苑火災事故，轉化為溫暖而莊重的祝福空間。舞台上下的每一個細節，都承載著對香港無聲的關懷。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
CORTIS出道100日奪MAMA最佳新人獎！「不愛年下男」都會入坑的韓國爆紅新男團，認識5位00後成員
CORTIS這個名字，近期在網上經常出現，而其實他們只出道100天就在MAMA頒獎禮2025奪下最佳新人獎，並在台上感謝一眾「COER」（粉絲名稱），令一眾「姐姐、媽媽粉」都非常開心。這隊5人韓國男子團體你認識了嗎？他們是BTS師弟團，很多會說「不愛年下男」的女生，看到他們都會忍不住破例入坑，一起來見識他們的魅力吧！Yahoo Style HK ・ 52 分鐘前
宏福苑五級火︱AL被誤認到現場搬物資 視訊慰問受災神徒
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，多位藝人亦取消或延期各項活動，為今次大火致哀。MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）透過歌迷會，為受災神徒（粉絲暱稱）送上物資之餘，更親自與該粉絲通話，支持鼓勵。而社交網流出Anson Lo親自落場到大埔幫忙運送物資東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《共同社》:受中日關係影響 日本藝人在華公演接連取消
《共同社》報道,中日關係緊張影響兩國文化交流,日本藝人在華公演接連取消。報道稱,歌手大槻真希日前在上海參加活動時,在演唱中途被強行叫停。網上片段顯示,大槻演唱期間燈光突然熄滅,音樂暫停,可能是工作人員的人士跑上舞台要求大槻離開。大槻的官網宣布,由於無可奈何的各種原因,不得不匆忙中斷演唱。另外,歌手濱崎步及爵士鋼琴家上原廣美的在華公演取消,日本相關的動畫電影和音樂劇等亦相繼叫停。報道引述有學者擔心,日本首相高市早苗早前發表涉台言論的影響會繼續蔓延,有熟悉亞洲流行文化的傳媒人說,日本娛樂產業的狀況今後可能會更加嚴峻。 (BC)infocast ・ 14 小時前
莫文蔚演唱會2025丨取消啟德《大秀一場》演唱會 售票平台將自動退票
莫文蔚完成《大秀一場》內地十二場演出後，特別於12月20日在啟德主場館安排特別限定場次，與三位資深音樂人組成「The Masters」限定樂隊，重新詮釋過往精彩作品！莫文蔚《大秀一場》演唱會門票現正於快達票公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
「星期三」現身《馬拉喀什國際電影節》 同Anya鬥性感
【on.cc東網專訊】人氣Netflix劇《星期三》（Wednesday）美國女星Jenna Ortega與電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga）美國女星Anya Taylor-Joy昨日（28日）出席摩洛哥舉行的《第2東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
澳洲總理艾班尼斯再婚 與金融圈女友在官邸舉行婚禮
（法新社雪梨29日電） 現年62歲的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天再婚，他與從事金融服務業的女友赫頓（Jodie Haydon）在官邸舉行私人婚禮，成為澳洲首位在任內結婚的國家領導人。儀式結束後，新人在美國歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）的歌曲Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)歌聲中步出紅毯，兩人將自12月1日起展開為期5天的澳洲蜜月行程。法新社 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜莫文蔚：香港氣氛沉重 取消下月啟德演唱會
【Now新聞台】歌手莫文蔚宣布取消下月20日在啟德的演唱會。 莫文蔚在社交網站轉發主辦單位的通告，指鑑於大埔宏福苑發生嚴重火災，整個香港氣氛沉重，此刻每人心情均受影響，難以如常舉行充滿歡樂的演出，因此以沉痛心情宣布取消演唱會。團隊感謝樂迷理解及支持，希望大眾把更多關注留給受災市民及救援人員。各售票平台會自行啟動退票程序，款項將退回用戶帳戶。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
迪士尼《優獸大都會2》中國票房2.72億美元 成第二高外國電影首映票房
迪士尼(DIS.US)電影《優獸大都會2》在中國錄得2.72億美元票房，成為中國有史以來第二高的外國電影首映票房，僅次於《復仇者聯盟4：終局之戰》。 貓眼(01896.HK)預測，《優獸大都會2》的中國票房可望達到42.6億元人民幣，有可能與《復仇者聯盟4：終局之戰》看齊。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
《業績》應力控股(02663.HK)中期純利1,164萬元跌53.6% 不派息
應力控股(02663.HK)公布9月止六個月中期業績，收益2.18億元，按年下降43.8%。錄得純利1,164萬元，倒退53.6%，每股盈利2.09仙。不派息。上年同期派4仙。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
《業績》完美醫療(01830.HK)中期純利9,480萬元跌32.7% 派息7.6仙
完美醫療(01830.HK)公布9月止六個月中期業績，收益4.86億元，按年下降21.7%。錄得純利9,480萬元，倒退32.7%，每股盈利7.5仙。中期息派7.6仙。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
《業績》高陞集團控股(01283.HK)中期純利1,917萬元增17.5% 派息0.5仙
高陞集團控股(01283.HK)公布9月止六個月中期業績，收益2.69億元，按年增加8.5%。錄得純利1,917萬元，增長17.5%，每股盈利2.4仙。中期息派0.5仙。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前