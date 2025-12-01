林夏薇丈夫欠債逾1.35億元破產 遭發不開始令無限期延長破產期

WhatsApp Image 2025-02-09 at 5.32.33 PM (2).jpg

藝人林夏薇丈夫莫贊生今年4月因未償款約1.35億元而遭高等法院頒令破產。破產受託人以書面形式申請破產不開始令，破產管理署表示不反對。暫委法官林展程今日(1日)向莫贊生發出破產不開始令，意味著將會無限期地處於破產狀態，直至他遵守條款提交財產資料及法庭另作命令。

答辯人莫贊生，無律師代表到庭應訊。早前為Double Winner Asia Limited及Forever Concord Limited擔保1億元貸款以購入山頂中峽道28號物業，但未依期向借貸公司Athora Lux Invest S.C. SP及Apollo Credit Funds ICAV償還共1.35億元債務，今年4月被頒發破產令。

根據破產管理署資料，破產令一般而言4年後將自動獲解除，如果破產人沒有親身出席初次會面，或出席時沒有在會面中提供其合理要求的所有關於破產人事務、交易及財產的資料，則暫行受託人或受託人可向法院申請命令，使有關期間不得開始計算。不開始令的效力，是令破產的有關期間延遲至該命令的條款獲遵守後才開始，自動解除破產的日期會因而延後。

案件編號：HCB5428/2024

