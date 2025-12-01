宏福苑五級火︳洪卓立取消個唱 被質疑門票滯銷「覺得我唔紅完全可以 但唔代表我哋無努力」

大埔宏福苑五級火造成大量傷亡，多個演唱會因此延期或取消，當中包括原定於星期日開show嘅洪卓立。消息公布後，洪卓立發文解釋「實在想像唔到上到台用咩心情去唱歌，諗咩畫面去比自己唱歌？確實呢一刻好多人都需要放鬆，包括我自己。如果我自己都唔開心，又點享受舞台，點樣可以娛樂到大家？」。

洪卓立

不過有網民質疑洪卓立嘅演唱會係因為門票滯銷而取消，Ken隨後再發文回應，否認有關講法。「我哋並不是因為什麼滯消而延期甚至可能取消 只係我哋覺得依家呢個咁沉重嘅時間 完全唔適合去做我呢個音樂會嘅主題」。對於遭受攻擊立立顯得唔介意，「多謝各位關心 放心我無事 直頭係好小事 請不要把焦點放喺我身上 請繼續做要幫/想幫嘅事 琴晚睇琴完啲相有感而發 忍唔住放咗負 sorry」。洪卓立亦認為就算其他藝人如期開show，大家都可以照樣支持。「情緒需要出口 如果大家想輕鬆吓 不妨買飛支持照常舉行嘅音樂會/演唱會/舞台劇 比自己放空休息 跳出個沉重嘅心情幾個鐘 我相信台上嘅演出者其實都未必好受 但尊敬佢哋 除咗捐出收益做善事 亦可以令大家有位置放鬆放空休息幾個鐘」。

洪卓立

6年前洪卓立喺旺角麥花臣嘅音樂會同樣取消，之前立立都自言「有朋友覺得我好黑仔 同麥花臣八字唔夾 次次都開唔成」，而今次取消後，洪卓立話因為場地無期同埋工作安排等，香港個唱短時間內都未必有機會舉行，但仍然強調取消個唱不應抹煞台前幕後嘅努力。「你唔中意我 覺得我唔紅 過氣 唱歌難聽無料 完全都可以 但唔代表我哋無努力 母親大人想要多兩張飛都拎唔到比佢 慶幸重有一班陪我一樣等咗六年嘅老朋友 而延期甚至乎取消 公司 主辦 導演組 係都要賠錢」。

