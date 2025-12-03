宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
i-dle演唱會2026丨6月啟德連開兩場 即睇搶飛攻略、票價、座位表
韓國女團i-dle公布2026世巡《Syncopation》行程，繼首站首爾前往台北、曼谷、墨爾本、雪梨、新加坡、橫濱，暫定於香港舉行尾場，6月在啟德體育園主場館連開兩場。
i-dle演唱會2026丨《Syncopation》世巡香港站詳情
日期: 2026年6月27-28日
時間: 待定
地點: 啟德體育園主場館
i-dle演唱會2026丨《Syncopation》世巡香港站票價
有待公布。
i-dle演唱會2026丨《Syncopation》世巡香港站公開售票詳情
i-dle香港演唱會2026門票發售安排有待公布。
i-dle演唱會2026丨《Syncopation》世巡香港站座位表
有待公布。
更多資訊：
