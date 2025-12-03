RubberBand音樂會丨門票全數捐助宏福苑災民 即睇搶飛攻略、票價、座位表

RubberBand和耀榮文化聯手舉行《同在》 音樂會，將所有門票收入不扣除成本全數捐出，支援大埔宏福苑受災居民及殉職消防員家屬。現場亦將設悼念區，讓觀眾表達哀思。

《同在》 音樂會將於12月14日在西九文化區安盛竹翠公園舉行，門票將於12月4日在Klook公開發售，善心人士可選擇購票時額外捐獻。

RubberBand《同在》 音樂會詳情

日期: 2025年12月14日

時間: 19:00

地點: 安盛竹翠公園，西九文化區

RubberBand《同在》 音樂會票價

$388 [座位以電腦先買先得分配]

善心人士可選擇購票時額外捐獻，所有門票收入不扣除成本全數捐出。

RubberBand《同在》 音樂會公開售票詳情

RubberBand x 耀榮文化《同在》 音樂會門票將於12月4日中午12時於Klook公開發售。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Klook購票連結

搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。

RubberBand《同在》 音樂會座位表

有待公布。

