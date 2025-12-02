徐子珊投資珠寶生意 親自設計隨附手寫信予粉絲被讚窩心

徐子珊2004年勇奪香港小姐冠軍，加入TVB後隨即獲力捧，拍攝過《My盛Lady》、《美麗高解像》、《雷霆掃毒》等多部劇集，又曾進軍樂壇，跳唱歌《Hit me》令人印象深刻。徐子珊又投資7位數字創立自家珠寶品牌Kate Tsui，成為珠寶設計師及珠寶網店老闆娘。不過，2019年，徐子珊讀完心理學碩士後無預警宣布退出娛樂圈，而且近乎銷聲匿跡，就連老拍檔吳卓羲曾於去年自爆無法聯絡徐子珊。

近日，有網民分享徐子珊設計嘅珠寶作品，隨附親筆手寫信，讓粉絲感受到其真摯心意。 從照片所見，徐子珊喺多張卡片上寫滿鼓勵話語，首飾盒包裝精美，細節處處展現用心。徐子珊親自操刀設計逾數十款珠寶首飾，價格從萬元至數十萬元不等，並以網絡渠道銷售，其生意價值超百萬。

徐子珊多年來行蹤低調，被列為「失蹤人口」；曾與徐子珊一起到東非拍攝旅遊節目《活著》嘅宣萱曾透露二人一直有聯絡，不過就未有公開徐子珊更多近況，以保護好友私隱。

