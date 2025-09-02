新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
自助餐優惠｜香港必食自助餐排名TOP 10！自助餐買1送1／最新大閘蟹主題／限時送月餅禮盒 （每月更新）
Yahoo購物每月更新香港必食自助餐排名及優惠，內文即睇：
香港不少酒店都推出自助餐buffet，不知道哪間最值得去食？就等Yahoo購物為大家整合Klook十間最受歡迎的人氣酒店自助餐排行榜，截至2025年9月1日，第一名酒店依然不變，連續36個月成為Klook人氣酒店自助餐！Klook有不少自助餐優惠，當中最抵有自助餐買一送一優惠，這間食自助餐送月餅，還有不少新主題自助餐，可以任食泰菜、大閘蟹主題等美食，事不宜遲即睇完整自助餐排行榜和優惠！
第十位：香港W酒店 KITCHEN｜SHOP NOW
香港W酒店KITCHEN餐廳其中一個賣點，就是有落地大玻璃，可讓大家一邊享受美食，一邊欣賞海景。食物方面，W酒店與W Bangkok的客席主廚Joe合作，最新推出「Serenity in Siam」泰國主題自助餐，自助午餐可享麵包蟹、藍青口、熟蝦、海螺等海鮮，自助晚餐更可以任食龍蝦、雪蟹腳，週末還有生蠔，熱食方面必食香辣冬陰功虎蝦、巴東咖喱豬肩肉及泰式羅勒烤魷魚等泰式美食。現時Klook有W酒店自助午餐人均最平低至$449，自助晚餐人均亦只需$704起，喜歡泰菜的大家不要錯過！
Klook優惠：
自助午餐 配無限暢飲套餐｜特價︰$449起/位｜
原價：$581/位
自助晚餐 配無限暢飲套餐｜特價︰$704起/位｜
原價：$911/位
香港W酒店 KITCHEN
地址︰尖沙咀柯士甸道西1號香港W酒店6樓（地圖）
第九位：香港柏寧酒店 PLAYT｜SHOP NOW
柏寧酒店位於銅鑼灣，地理位置十分方便，食完自助餐再行街一流！香港柏寧酒店的PLAYT餐廳，廚房採用開放式設計，可欣賞廚師們的烹煮過程。PLAYT自助餐不定時會更換主題，今期有《泰. 地道》主題自助餐 ，自助午餐可任食鱈蟹腳、籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮、即製泰式精選沙律及芒果糯米飯等，有齊中西美食任君選擇！自助晚餐更有龍蝦、即開生蠔、雪蟹腳、香煎鴨肝、西班牙烤脆皮乳豬等多國菜式，亦不少得泰式粉絲蝦煲、泰北酸辣豬手、泰式海南雞、金不換大頭蝦、泰式蠔餅等泰式小食。現時Klook有自助餐買2送1和第2位半價優惠，自助午餐人均最平低至$343，自助晚餐人均最平只需$596起。
Klook優惠：
【買2送1/ 第2位半價】自助晚餐 | 鮑魚、生蠔、龍蝦海鮮、煎鴨肝｜特價︰$1,789起/3位｜
原價：$2,567/3位（人均$596起）
【買2送1/ 第2位半價】自助午餐 | 鱈蟹腳、原隻鮑魚、西冷扒及無限暢飲指定飲品｜特價︰$1,030起/3位｜
原價：$1,478/2位（人均$343起）
【買2送1/ 第2位半價】週末自助早午餐｜生蠔、龍蝦及無限𣈱飲有氣葡萄酒｜特價︰$1,398起/3位｜
原價：$2,006/2位（人均$466起）
【買2送1】週末下午茶自助餐｜魚生壽司、港式小食、無限𣈱飲果汁｜特價︰$777起/3位（人均$269起）
【低至78折】自助午餐 | 鱈蟹腳、原隻鮑魚、西冷扒及無限暢飲指定飲品｜特價︰$394起/位｜
原價：$493/位
【低至78折】自助晚餐 | 鮑魚、生蠔、龍蝦海鮮、煎鴨肝｜特價︰$685起/位｜
原價：$856/位
【低至78折】週末自助早午餐｜生蠔、龍蝦及無限𣈱飲有氣葡萄酒｜特價︰$535起/位｜
原價：$669/位
【低至78折】週末下午茶自助餐｜魚生壽司、港式小食、無限𣈱飲果汁｜特價︰$297起/位｜
原價：$372/位
香港柏寧酒店 PLAYT
地址：香港銅鑼灣告士打道310號（地圖）
相關文章：柏寧酒店「泰・地道」自助餐買二送一再減$200！人均低至$278任食泰式醃生蝦/金不換大頭蝦/芒果飯布甸拿破崙
第八位：香港西環萬怡酒店 MoMo Cafe｜SHOP NOW
香港西環萬怡酒店MoMo Cafe今期排名第8位！酒店9月準備了全新「絲路之旅 · 東西薈萃」主題自助餐，午市可任食東南亞咖哩配印度煎餅、古法蒸石斑柳、薑蔥霸王雞等，每位客人送新鮮即開⽣蠔兩隻；自助晚餐更多選擇，可以任食新鮮即開⽣蠔、雪場蟹腳、鮮蜆等新鮮海鮮，熱盤有菠菜芝士焗蠔、麻辣芝士波、亞洲水牛城雞翼、冬蔭功意式燉飯、紅酒腐乳燴牛肉等東西合璧美食，甜品有12款味道Movenpick雪糕和泰式⿓眼⽔任食任飲，值得留意自助晚餐可以任飲Stella及Hoegaarden生啤，平時比較少自助餐可以任飲啤酒。現時Klook有自助晚餐買一送一優惠，人均最平低至$341，同時還有2大1小自助晚餐家庭套票，人均低至$269，非常抵食！
Klook優惠：
【快閃買一送一】自助晚餐｜任飲生啤、12款Movenpick 雪糕｜特價：$681起/2位｜
原價：$1,136/2位（人均$341起）
【家庭套票 2大1小優惠】自助晚餐｜冰鎮海鮮、12款Movenpick 雪糕｜特價：$808起/2大1小｜
原價：$1,676/2大1小（人均$269起）
【低至6折】自助午餐｜刺身、冰鎮海鮮、6款Movenpick 雪糕｜特價：$196起/位｜
原價：$280/位
【低至6折】自助晚餐｜冰鎮海鮮、12款Movenpick 雪糕 | 即日可預訂｜特價：$398起/位｜
原價：$568/位
【成人7折優惠】週末自助下午茶 | 6款Movenpick 雪糕｜特價：$150起/位｜
原價：$207/位
香港西環萬怡酒店 MoMo Cafe
地址：西營盤干諾道西167號（地圖）
第七位︰港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café｜SHOP NOW
港島海逸君綽酒店今個月排名上升了1位！港島海逸君綽酒店自助午餐出名抵食，今次lunch buffet主題是「鮑魚x麵包蟹x生蠔x蟹腳海鮮盛宴自助午餐」，午市已經可以食到新鮮即開生蠔、磯燒鮑魚、避風塘炒麵包蟹、蟹腳、多款刺身及壽司拼盤，全部新鮮兼密密refill！自助晚餐更值得期待，因為今期主題是「日韓風味自助晚餐」，一次過食齊日韓美食，必食燒帶子稻庭烏冬配芝麻汁、海鮮大阪燒及鹽燒牛舌、泡菜海鮮煎餅、芝士炸雞槌及醬烤豬腩肉等，同時還有即開生蠔、7寸長阿根廷蝦、波士頓龍蝦及多款新鮮日本刺身。酒店在自助餐時段亦準備了不同表演，如每晚7點15分有「火山排骨表演」、星期一至五晚上8點有「火焰焦糖燉蛋表演」，星期六、日及公眾假期晚上則有「巨型Mövenpick火焰雪山表演」，可以邊食邊睇表演！現時Klook有自助餐買一送一優惠，自助午餐人均最平低至$276，自助晚餐人均只需$477起。
Klook優惠：
【低至55折】自助午餐丨鮑魚、麵包蟹、蟹腳｜特價：$279起/位｜
原價：$471/位
【夏日鵝Offer - 快閃買一送一】自助午餐丨鮑魚、麵包蟹、蟹腳｜特價：$552起/2位｜
原價：$1,012/2位（人均$276起）
【低至55折】自助晚餐丨即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、阿根廷蝦｜特價：$480起/位｜
原價：$812/位
【夏日鵝Offer - 快閃買一送一】自助晚餐丨即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、阿根廷蝦｜特價：$954起/2位｜
原價：$1,749/2位（人均$477起）
港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café
地址︰香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓（地圖）
第六位︰香港富麗敦海洋公園酒店 星耀廳｜SHOP NOW
香港富麗敦海洋公園酒店自助餐排名今個月上升了1名！星耀廳出名景靚，可以一邊食自助餐，一邊欣賞海景。食物方面，酒店自助餐食物選擇多又高質，lunch buffet已經食到雪蟹腳、慢烤肉眼扒、炭火燒烤串及土耳其烤肉等美食，晚市更有加拿⼤⿓蝦、無花果燒蒜燴牛臉肉、蕉葉森巴醬烤魔鬼魚等香烤美食，還有印度香料奶茶凍、羅勒士多啤梨撻、肉桂葡撻等精緻甜品，餐單菜式會不停輪換，以餐廳當日提供的菜式為準。現時Klook自助午餐人均最平$538起，自助晚餐人均只需$678起。
Klook優惠：
【低至75折】自助午餐｜特價︰$538起/位｜
原價：$598/位
【低至75折】半自助午餐｜特價︰$338起/位｜
原價：$438/位
【低至75折】自助晚餐｜特價︰$678起/位｜
原價：$798/位
【低至7折】自助早餐｜特價︰$310起/位｜
原價：$341/位
香港富麗敦海洋公園酒店 星耀廳
地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓（地圖）
第五位：美麗華酒店 The Mira Yamm｜SHOP NOW
美麗華酒店自助餐今個月排名上升了1位，成為第5名受歡迎酒店自助餐！The Mira Yamm自助餐特別之處，就是會經常換自助午餐主題，餐廳特別推出4款自助午餐主題：「喜越之泰」（9月1日至9日、9月28日至10月5日提供）、「星馬尋味之旅」（9月7日至13日提供）、「港式味力」（9月22日至28日提供）及「韓臺風味盛宴」（9月15日至21日提供），讓大家任食京式片皮鴨之外，每星期再有不同主題的menu更新，大家可以試到巴堤雅雜錦串燒、牛油奶酪黑胡椒炒海蝦、紅燒花膠雞絲素翅撈飯、鐵板香茜蚵仔酥及烚酸辣豬肘等風味美食，非常有新鮮感！自助晚餐方面，酒店最新推出「Yamm海洋鮮貝自助晚餐」，以貝類海產作主題，必食黃酒辣椒煮海螺、孜然蒜香燒野生海虎蝦、芝士牛油煙肉燒蠔，鑊炒椒汁小蟶子等，鮮味十足！現時Klook自助午餐人均最平低至$429，自助晚餐人均只需$702起。
Klook優惠：
【低至65折】自助早餐｜特價：$186起/位｜
原價：$248/位
【低至68折】自助午餐｜特價：$429起/位｜
原價：$537/位
【低至81折】自助晚餐｜特價：$702起/位｜
原價：$878/位
【低至8折】下午茶自助餐｜特價：$298起/位｜
原價：$383/位
【低至82折】週末早午自助餐｜特價：$526起/位｜
原價：$658/位
美麗華酒店 The Mira Yamm
地址︰尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place The Mira Hong Kong 地下大堂（地圖）
相關文章： 自助餐買一送一優惠丨尖沙咀美麗華酒店Yamm 人均$293起歎避風塘風味香辣蒜蓉炒蝦、京式片皮鴨、蟹皇蟹肉炊飯
第四位：香港海洋公園萬豪酒店 海灣餐廳｜SHOP NOW
香港海洋公園萬豪酒店極受歡迎，全因酒店自助餐食物質素向來都是高水準，不少食客都大讚酒店食物選擇多，由前菜到甜品都讓人食得滿足！今期酒店準備了日韓主題美食自助餐，平日lunch buffet已可食到麵包蟹、加拿大青口等新鮮海鮮，熱食集齊中西美食，必試韓式紫菜燒肉飯卷、鮮人參燉牛排骨、日式海膽醬炒飯、韓式蜜糖辣醬炸雞等！自助晚餐食物更多選擇，雪場腳蟹、麵包蟹、凍蝦等，必食韓式海鮮/泡菜煎餅、日式鮮蠔斧飯、清酒味醂煮蜆、清蒸龍蝦等，週末更可以任食韓國部隊煱和關東煮，還有多達20多款日韓甜品，必試櫻花白桃烏龍慕絲蛋糕、韓國百香果芒果慕絲蛋糕等！ 與此同時，酒店可讓家長們一邊享受自助餐美食，一邊可帶小朋友免費享用兒童遊樂天地，最適合帶小朋友來放電！現時Klook有自助餐買1送1優惠，自助午餐人均最平$299起，自助晚餐人均$661起。
Klook優惠：
【夏日鵝Offer - 快閃買1送1】自助晚餐｜品嚐自助美食免費享用兒童遊樂天地｜特價︰$934起/2位｜
原價：$1,712/2位（人均$467起）
【夏日鵝Offer - 快閃買2送1】自助晚餐｜品嚐自助美食免費享用兒童遊樂天地｜特價︰$1,789起/3位｜
原價：$2,567/3位（人均$596起）
【夏日鵝Offer - 快閃買1送1】自助午餐丨品嚐自助美食免費享用兒童遊樂天地｜特價︰$598起/2位｜
原價：$1,096/2位（人均$299起）
【夏日鵝Offer - 快閃買2送1】自助午餐丨品嚐自助美食免費享用兒童遊樂天地｜特價︰$1,145起/3位｜
原價：$1,643/2位（人均$382起）
香港海洋公園萬豪酒店 海灣餐廳
地址：黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣地下（地圖）
第三位：香港康得思酒店 The Place｜SHOP NOW
香港康得思酒店今個月排名上升了一名，成為頭三名受歡迎酒店自助餐！酒店鄰近旺角朗豪坊，酒店除了有米芝蓮一星粵菜餐廳明閣外，酒店The Place自助餐亦出名抵食，自助午餐已可以食到加拿大龍蝦鉗、新西蘭青口等，週末更可享生蠔及俄羅斯鱈蟹腳；而最新自助晚餐以江蘇大閘蟹為主角，每位成人及長者送三両半重清蒸大閘蟹一隻，小童則送芙蓉蟹皇蟹肉伊麵，還有多款以蟹入饌的美食，如蟹殼黃酥餅、金沙螃蟹、紫蘇蟹肉薑米炒飯及蟹皇蒸豆腐等，啖啖都是蟹肉鮮味！此外，酒店精心準備了多款人氣甜品，如即燒焦糖燉蛋泡芙、蘋果金寶撻、班蘭D24榴槤雪芳蛋糕、開心果紅桑莓杏仁撻等，還有MÖVENPICK® 雪糕車，由甜品師現場即製雪糕三文治，非常豐富！現時Klook有限時自助餐優惠，自助午餐買一送一，人均低至$239，自助晚餐剛有買二送二優惠，人均只需$443起。
Klook優惠：
【夏日鵝Offer - 快閃買一送一】自助午餐｜冰鎮海鮮、本地農場新鮮沙律、多款手工甜品｜特價︰$478起/2位｜
原價：$876/2位（人均$239起）
【夏日鵝Offer - 快閃買二送二】自助午餐｜冰鎮海鮮、本地農場新鮮沙律、多款手工甜品｜特價︰$955起/4位｜
原價：$1,751/4位（人均$239起）
【夏日鵝Offer - 快閃買二送二】自助晚餐｜大閘蟹、北海道毛蟹、新鮮生蠔、鐵板香煎鵝肝｜特價︰$1,771起/4位｜
原價：$3,247/4位（人均$443起）
【低至7折】自助晚餐｜大閘蟹、北海道毛蟹、新鮮生蠔、鐵板香煎鵝肝｜特價︰$590起/位｜
原價：$812/位
【低至7折】自助午餐｜冰鎮海鮮、本地農場新鮮沙律、多款手工甜品｜特價︰$318起/位｜
原價：$438/位
【低至75折】下午茶自助餐｜冰鎮海鮮、香港美食、無限暢享9款Mövenpick雪糕｜特價︰$253起/位｜
原價：$328/位
香港康得思酒店 The Place
地址︰九龍旺角上海街555號 香港康得思酒店L樓層（地圖）
第二位：香港逸東酒店 普慶餐廳｜SHOP NOW
香港逸東酒店普慶餐廳自助餐今個月繼續成為第二名最受歡迎自助餐！不少食客都大讚酒店自助餐食物選擇多，還有素食區，食素的朋友們都可以食！酒店餐廳設有7個美食專區，即席烹調多款不同國家的美食，酒店推出最新主題「普慶食為鮮」自助餐，自助午餐可以食到麵包蟹、辣肉腸蕃茄煮青口、香烤豬腩卷等，每位客人午市送一份香蒜芝士焗帶子。自助晚餐更精彩，晚市每位客人送一份法式焗龍蝦，星期一至四送魚子醬，星期五至日送海膽一份！食物方面，不少得自助餐必食的生蠔、松葉蟹蟹腳、小龍蝦等新鮮海鮮，熱盤有龍蝦汁海鮮燴飯、俄羅斯酸奶燉牛肉、陳皮蒸鮮鮑等，記住「留肚」食千層雪糕蛋糕、火炎雪山等人氣甜品。現時Klook有4人同行優惠，自助午餐最平人均低至$318，自助晚餐人均只需$568，再送逸東「逸月流金」月餅一盒，又食又拎非常抵！
Klook優惠：
自助午餐｜任食生蠔、蟹腳、麵包蟹｜特價：$438起/位
【8折優惠】週未第二輪自助午餐｜任食麵包蟹、時令海鮮｜特價：$358起/位｜
原價：$438/位
【95折優惠】自助晚餐｜任食生蠔、蟹腳、麵包蟹｜特價：$733起/位｜
原價：$768/位
【四人同行85折優惠】自助午餐｜任食生蠔、蟹腳、時令海鮮｜特價：$378起/位｜
原價：$438/位
【四人同行85折優惠】自助晚餐｜任食生蠔、蟹腳、龍蝦｜特價：$663起/位｜
原價：$768/位
【四人同行7折+逸東"逸月流金"月餅一盒】自助午餐｜任食生蠔、麵包蟹、時令海鮮｜特價：$318起/位｜
原價：$438/位
【四人同行7折+逸東"逸月流金"月餅一盒】自助晚餐｜任食生蠔、蟹腳、麵包蟹｜特價：$568起/位｜
原價：$768/位
香港逸東酒店 普慶餐廳
地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓（地圖）
第一位︰九龍海逸君綽酒店 The Promenade｜SHOP NOW
九龍海逸君綽酒店連續36個月穩坐自助餐排行榜第一名寶座，人氣依然不斷，不論是自助午餐、晚餐都有不少捧場客，全因這裏環境舒適，可以對住維港海景享受美食。酒店9月準備了「海洋鮮味」自助午餐，lunch buffet就可以食到雪花蟹腳、紅楚蟹、麵包蟹及多款上乘刺身如阿根廷紅蝦、北海道帶子等。酒店最新「海洋鮮味六重奏」自助晚餐，更可品嘗香草龍蝦仔、磯煮鮑魚、煙肉焗生蠔、避風塘辣椒炒麵包蟹、長腳蟹天婦羅、蟹肉小籠包等多款海鮮美食，甜品同樣吸引，必食士多啤梨白桃卷、芒果班蘭戚風蛋糕、D24榴槤蓉、榴槤撻等甜點。現時Klook自助午餐人均低至$310，自助晚餐人均只需$546起任食多款海鮮美食！
Klook優惠：
【低至66折】午市自助餐｜特價︰$310起/位｜
原價：$449/位
【低至66折】晚市自助餐｜特價︰$546起/位｜
原價：$790/位
九龍海逸君綽酒店 The Promenade
地址︰香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號（地圖）
