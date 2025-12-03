宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏安苑五級火丨家居滅火裝備點揀？即睇滅火氈、乾粉滅火筒用法
大埔宏福苑五級火警讓市民警覺需要留意家居防火，消防署一向鼓勵市民在家居設置滅火筒及滅火氈等設備，在大廈滅火設備以外多加一重保障。以下參考消防署指引，列出不同滅火筒類型的用途、使用時的注意事項，方便大家選用和保養家居防火設備。
消防署建議：廚房要有滅火氈、1000呎內設置一支2公斤乾粉滅火筒
滅火氈掛當眼處 定期檢查有否損壞
消防署建議每個廚房要在遠離煮食爐具的當眼處掛放一張滅火氈，並確保下方有足夠空間拉出滅火氈，可以在廚防起火時及時取用。
此外，住戶要定期張開滅火氈檢查有否損進行壞，如有破壞便要立即更換。消防署亦建議市民如須清洗滅火氈，要按照生產商指示進行，千萬不要使用洗衣機或進行乾洗。
滅火氈用法：
第一步：「拉」出滅火氈
第二步：「張」開滅火氈
第三步：手持握帶「掩」護雙手
第四步：慢慢地將火源完全「覆」蓋
乾粉式滅火筒、二氧化碳氣體式滅火筒、水式滅火筒、淨劑滅火筒 應付不同類別火源
在面積少於1000平方呎的單位內，消防署建議設置一支2公斤乾粉滅火筒，如大於1000平方呎，可按需要增加滅火筒數目。在洋房或多層複式單位內，每層可設置一支2公斤乾粉滅火筒，確保單位的任何角落發生火警時也能及時取用。
常用的滅火裝置及用途
常見的滅火筒有水劑、泡劑、二氧化碳以及乾粉劑等類型，其中以乾粉滅火筒較適合家居使用。使用滅火筒時要分辨火源性質，否則可能會導致火勢加劇，甚至對使用者造成傷害。
乾粉式滅火筒
適用於：
大多數火警，包括電火或燃燒中的易燃液體。
注意：
噴出的乾粉會減低能見度，令人難以辨別方向，因此使用前應認清逃生方向，並與火源保持安全距離，以便及時逃生。
二氧化碳氣體式滅火筒
適用於：
電火、燃燒中的任何易燃液體、 電子儀器或文件等。
注意：
二氧化碳可以令人窒息，使用滅火筒後應走往空曠地方。
水式滅火筒
適用於：
燃燒中的木料、膠料、 紡織品或紙張等。
注意：
切勿用以灌救電火、燃燒中的易燃液體或金屬品。
淨劑滅火筒
適用於：
電火或燃燒中的易燃液體、電子儀器或文件等。
注意：
使用滅火筒後，應走往空曠地方。
泡沫式滅火筒
適用於：
燃燒中的易燃液體。
注意：
切勿用以撲滅電火。
沙桶
適用於：
小火或燃燒中之金屬。
注意：
可用於清理濺落在地面上的易燃液體。
記得定期檢查滅火設備
添置家居手提滅火設備後，還要記得定期檢查。若發現手提滅火筒生鏽、洩漏或破損等，便要立即安排修理或更換。
檢查手提滅火筒方法
檢查滅火筒喉管、噴咀、撳手及安全鎖針，以確保其狀況良好(即沒有生鏽、變形或損壞等)
檢查壓力指示器(如有)，以確保滅火筒內有足夠壓力及沒有洩漏。
定期將滅火筒劑輕輕搖動，以免筒內之乾粉積聚。可以使用清水及毛巾為滅火筒及其部件清潔。
