宏安苑五級火丨家居滅火裝備點揀？即睇滅火氈、乾粉滅火筒用法

大埔宏福苑五級火警讓市民警覺需要留意家居防火，消防署一向鼓勵市民在家居設置滅火筒及滅火氈等設備，在大廈滅火設備以外多加一重保障。以下參考消防署指引，列出不同滅火筒類型的用途、使用時的注意事項，方便大家選用和保養家居防火設備。

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

消防署建議：廚房要有滅火氈、1000呎內設置一支2公斤乾粉滅火筒

滅火氈掛當眼處 定期檢查有否損壞

消防署建議每個廚房要在遠離煮食爐具的當眼處掛放一張滅火氈，並確保下方有足夠空間拉出滅火氈，可以在廚防起火時及時取用。

廣告 廣告

此外，住戶要定期張開滅火氈檢查有否損進行壞，如有破壞便要立即更換。消防署亦建議市民如須清洗滅火氈，要按照生產商指示進行，千萬不要使用洗衣機或進行乾洗。

滅火氈用法：

第一步：「拉」出滅火氈

第二步：「張」開滅火氈

第三步：手持握帶「掩」護雙手

第四步：慢慢地將火源完全「覆」蓋

滅火筒及滅火氈使用方法（圖：香港消防處）

乾粉式滅火筒、二氧化碳氣體式滅火筒、水式滅火筒、淨劑滅火筒 應付不同類別火源

在面積少於1000平方呎的單位內，消防署建議設置一支2公斤乾粉滅火筒，如大於1000平方呎，可按需要增加滅火筒數目。在洋房或多層複式單位內，每層可設置一支2公斤乾粉滅火筒，確保單位的任何角落發生火警時也能及時取用。

常用的滅火裝置及用途

常見的滅火筒有水劑、泡劑、二氧化碳以及乾粉劑等類型，其中以乾粉滅火筒較適合家居使用。使用滅火筒時要分辨火源性質，否則可能會導致火勢加劇，甚至對使用者造成傷害。

乾粉式滅火筒

適用於：

大多數火警，包括電火或燃燒中的易燃液體。

注意：

噴出的乾粉會減低能見度，令人難以辨別方向，因此使用前應認清逃生方向，並與火源保持安全距離，以便及時逃生。

二氧化碳氣體式滅火筒

適用於：

電火、燃燒中的任何易燃液體、 電子儀器或文件等。

注意：

二氧化碳可以令人窒息，使用滅火筒後應走往空曠地方。

正確使用二氧化碳滅火筒（圖：香港消防處）

水式滅火筒

適用於：

燃燒中的木料、膠料、 紡織品或紙張等。

注意：

切勿用以灌救電火、燃燒中的易燃液體或金屬品。

水式滅火筒（圖：香港消防處）

淨劑滅火筒

適用於：

電火或燃燒中的易燃液體、電子儀器或文件等。

注意：

使用滅火筒後，應走往空曠地方。

淨劑滅火筒（圖：香港消防處）

泡沫式滅火筒

適用於：

燃燒中的易燃液體。

注意：

切勿用以撲滅電火。

泡沫式滅火筒（圖：香港消防處）

沙桶

適用於：

小火或燃燒中之金屬。

注意：

可用於清理濺落在地面上的易燃液體。

沙桶（圖：香港消防處）

記得定期檢查滅火設備

添置家居手提滅火設備後，還要記得定期檢查。若發現手提滅火筒生鏽、洩漏或破損等，便要立即安排修理或更換。

檢查手提滅火筒方法