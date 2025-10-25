Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕自助餐優惠2025｜西環萬怡酒店節慶自助餐早鳥優惠65折起！人均$291起食法式焗魚柳、烤原隻火雞、紐西蘭肉眼牛排

位於西環的萬怡酒店MoMo Café自助餐推出《冬擁佳節 ·溫馨團聚》、冬至團圓自助餐、歡度聖誕自助餐自助餐，匠心獨運地融合東西方料理精髓；全新節日主題《冬擁佳節·溫馨團聚》，菜單將包含更多節日特色菜式，如聖誕蜜糖烤火腿和各式應節美食；冬至團圓自助餐特別加入中式菜式，如荷葉蟲草花蒸雞、清蒸石斑柳等，融合傳統文化元素。想盡早預訂同家人歎溫馨大餐嗎？KKday有早鳥65折起優惠，立即睇下文了解啦！

>>按此查看香港萬怡酒店自助餐優惠<<

《冬擁佳節·溫馨團聚》海鮮晚餐自助餐兼任飲生啤

踏入12月，MoMo Café 將推出全新節日主題《冬擁佳節·溫馨團聚》，為即將到來的聖誕和冬至節慶增添溫馨氣氛。菜單將包含更多節日特色菜式，如聖誕蜜糖烤火腿和各式應節美食。家庭套票兩大一小69折，人均$396起，無限供應任吃海鮮類：雪場蟹腳、鮮蜆、愛爾蘭黃金螺、鮮蝦、新鮮即開生蠔，芝士白汁焗蠔，特色健康沙律吧、堂煮卡邦尼意大利粉、香草燒春雞、紐西蘭肉眼牛排、煎石斑柳配紅花牛油汁、匈牙利燴牛尾、XO 醬炒海鮮等，另外更有12款味道Movenpick雪糕及任飲時代及好卡頓生啤。

《冬擁佳節·溫馨團聚》海鮮晚餐自助餐

【低至65折】《冬擁佳節 ·溫馨團聚》自助晚餐（用餐時段：18:30-21:30）

優惠： $449起/位（ 原價：$503起/位 ）

【低至69折】《冬擁佳節 ·溫馨團聚》自助晚餐（用餐時段：18:30-21:30）

優惠： $1,188起/3位，平均$396起/3位 （ 原價：成人$658起/位，兒童$460起/位 ）

家庭套票 兩大一小

威靈頓三文魚

食烤原隻火雞/節日蛋糕及曲奇

聖誕節期間的歡度聖誕自助晚餐（12月24-26日），早鳥優惠低至7折，人均$535起，食冰鎮海鮮：鮮蝦，愛爾蘭黃金螺，鮮蜆，每位成人奉送新鮮即開生蠔兩隻；特色健康沙律吧、香醋豬腳薑、意式雜菜湯配字母意粉、法式龍蝦湯；而肉類選擇亦有紅酒燴雞、法式焗魚柳、烤原隻火雞、紐西蘭肉眼牛排、燒羊腿、香草燒春雞，當然少不了6款味道 Movenpick雪糕以及節日蛋糕及曲奇，營造濃厚聖誕氣氛。

【低至7折】歡度聖誕自助晚餐（第一時段：17:30 - 19:30）

優惠：成人 $503起/位，兒童$439起/位，長者$471起/位（ 原價：成人$691/位，兒童$603/位，長者 $647/位 ）

【低至7折】歡度聖誕自助晚餐（第二時段：20:00 - 22:30）

優惠：成人 $535起/位，兒童 $471起/位，長者 $503起/位（ 原價：成人$735/位，兒童$647/位，長者$691/位 ）

【低至7折】歡度聖誕自助午餐｜第一段 11:30 - 13:00

優惠：成人$291起/位，兒童$231起/位，長者$261起/位（ 原價：成人$427/位，兒童$339/位，長者$383/位 ）

優惠期 (預訂期) ：2025 年 10 月 23 日 15:00 至 10 月 29 日 23:59

用餐日期：2025 年 10 月 24 日至 12 月 31 日

歡度聖誕自助晚餐

萬怡酒店 Momo Cafe

地址：香港西營盤干諾道西 167 號 (地圖)

