長者自助餐優惠2025〡15間酒店自助餐優惠推介！自助午餐最平$167起／歎江蘇大閘蟹、火炙海膽和牛壽司、燕窩梳乎厘

平時每次去食自助餐，都是著重介紹收取成人價錢的自助餐優惠，這次Yahoo Food特意為各位精明的老友們謀福利，以更優惠的價錢就可以享用高質素的酒店自助餐，更會看看有哪些美食份外回本及適合長者享用，想知道有什麼至抵自助餐優惠推介就要看看內文的介紹！最後要留意的是，每間酒店對於長者的適用年齡有所不同，有60歲或65歲以上的規定，大家記得留意啦。

1.灣景國際酒店：可口可樂星夜自助晚餐！長者優惠低至$374〡BOOK NOW

踏入十月，位於灣仔的灣景國際The Harbourview推出全新可口可樂星夜自助晚餐，任食加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹、即開生蠔、藍青口等冰鎮海鮮！重點美食亦有惹味十足的七味燒春雞、星洲黃金麥皮蝦、黃金蟹肉薯餅、可樂醉雞翼、可樂慢煮和牛等，將可樂與美食創意完美融合，款款都有特色！最推介是黃金蟹肉薯餅配可樂柚子醋汁，外脆內嫩的黃金蟹肉薯餅搭配酸甜滋味的可樂柚子醋汁令口感更豐富。而甜品方面，經典黑森林蛋糕與可樂瀑布，搭配得十分完美。這場盛宴有65折快閃優惠，長者只需要$374/位即可享用。

【65折優惠】自助晚餐：長者優惠：$374起/位〡 原價：$548/位

灣景國際 The Harbourview 灣景廳

地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓 (地圖)

電話：3909 9088

供應時間：（自助晚餐）18:30 – 21:30

收費：60歲或以上長者（自助晚餐）星期一至星期五 $374/位、星期六至日 $396/位

可口可樂星夜自助晚餐

任食海鮮

2.悅品度假酒店 屯門：品味獅城自助午餐！長者優惠低至$179〡BOOK NOW

位於悅品度假酒店屯門的The Platter，推出品味獅城自助午餐。老友記可以飽嚐多款新加坡特色菜如星洲胡椒蝦、沙嗲串燒、肉骨茶、海南雞、冰鎮海鮮及雜錦刺身等，更有甜品如斑蘭蛋糕、朱古力噴泉等。長者只需要$179/位即可享用。至於自助晚餐則以海王盛宴作主題，可盡享荷葉蒜蓉陳皮蒸龍躉頭腩、黃金大蝦、清蒸海上鮮、避風塘炒蜆等，更有多款西餅及新鮮水果等，長者只需要$281/位即可享用。

【6折優惠】品味獅城自助午餐：長者優惠：$179起/位〡 原價：$298/位

【6折優惠】海王盛宴自助晚餐：長者優惠：$281起/位〡 原價：$498/位

The Platter

地址：屯門建豐街4號悅品度假酒店屯門2樓（地圖按此）

電話：3899 9222

供應時間：（自助午餐）12:00-14:30、（自助晚餐）星期五 18:00-21:30、星期六日及公眾假期 17:45-22:00

收費：65歲或以上長者（自助午餐）星期六及日$236/位；（自助晚餐）星期五$370/位、星期六至日$394/位

品味獅城自助午餐

海王盛宴自助晚餐

召喚喜愛食日本菜的老友記！九龍海逸君綽酒店推出的「海洋鮮味」自助午餐、「海洋鮮味六重奏」自助晚餐，融合上海、和風及國際風味，如家鄉燻魚、上海醬鴨、銀花松子魚、蟹肉小籠包、寶雲酥紐西蘭羊架等，絕對不能錯過。首先送上多款新鮮刺身，雪花蟹腳、紅楚蟹、麵包蟹、香草龍蝦仔、海蝦、藍青口、日本油甘魚、阿根廷紅蝦、北海道帶子等，超多款式選擇，對於刺身愛好者簡直是天堂。而熱食方面，自助晚餐限定的蟹肉小籠包、香煎鴨肝，前者唇齒留香，後者油脂滿溢，入口即融，必定能滿足老友記們的胃口。現在透過Klook預訂自助午餐只需$280起，cp值甚高！

自助午餐：長者優惠：$280起/位〡 原價：$405/位

自助晚餐：長者優惠：$470起/位〡 原價：$680/位

九龍海逸君綽酒店

地址：九龍紅磡德豐街 20 號海逸君綽酒店（地圖）

電話：2996 8432

供應時間：午餐 12:00 - 14:30；晚餐 18:30 - 22:00

收費：65歲及以上長者（自助午餐）星期一至五$280/位；星期六、日$378/位；（自助晚餐）星期一至五$470/位；星期六、日$508/位

海鮮主題自助餐

任食精美甜品

棕梠閣西餐廳推出海膽、鵝肝、美國肉眼牛排自助晚餐，有齊自助餐必食的元素，如法式凍海鮮吧提供藍青口、阿拉斯加雪蟹腳、加拿大翡翠螺等，而肉車提供燒美國肉眼牛排及煙豬柳配黑椒汁及紅酒燒汁，每位更奉送香煎鵝肝一客和海膽刺身及蟹籽沙律一客。透過KKday預訂Buffet，長者自助餐每位只需$238。

海膽、鵝肝、美國肉眼牛排自助晚餐：長者優惠：$238起/位〡 原價：$318/位

棕梠閣西餐廳

地址：九龍窩打老道75號九龍維景酒店1樓（地圖按此）

電話：2760 3666

供應時間：18:30-22:00

收費：65歲或以上長者（自助晚餐）（星期一至五）$238/位；（星期六、日及公眾假期）$255/位

海膽、鵝肝、美國肉眼牛排自助晚餐

棕櫚閣西餐廳。

5.港青酒店YMCA：經典懷舊廣東菜自助晚餐、平日自助午餐！長者優惠低至$270〡BOOK NOW

再臨閣推出全新限定主題「經典懷舊廣東菜自助晚餐」，精選多款經典懷舊廣東菜式，如經典焗梳乎里、懷舊黃梅果占蛋糕等，令食客尋回舊日香港味道。首先送上一眾開胃清新的冷盤如煙三文魚、醉雞翼、雞絲粉皮、黑松露軟芝士、水晶肴肉。之後熱盤有肉汁豐富的燒有骨西冷，香辣惹味的避風塘炒蝦，軟嫩入味的蘿蔔炆牛腩，皮脆肉嫩脆香豬手等，老友記於KKday預訂自助晚餐只需$470。最近有長者自助餐8折優惠，特別是平日自助午餐非常抵食，人均只需$270即可品嚐芝士拼盆、巴東牛肉、鮮菇魚肚扒時蔬、滷水拼盤等。

經典懷舊廣東菜自助晚餐：長者優惠：$470起/位〡 原價：$933/位

平日自助午餐：長者優惠：$270起/位｜ 原價：$471/位

再臨閣

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道41號香港基督教青年會再臨閣 南座四樓（地圖按此）

電話：2268 7818

供應時間：18:15-21:30

收費：60歲或以上長者（自助晚餐）（星期一至四）$470/位；（星期五、六、日及公眾假期）$499/位；（平日自助午餐）（星期一至五）$270起/位。

經典懷舊廣東菜自助晚餐

經典懷舊廣東菜自助晚餐

潮州菜博大精深，尤其深受長輩歡迎！綠怡咖啡廳推出架己冷「潮」食饗宴自助晚餐，一眾潮州菜式如潮式凍馬友、潮式凍蟹、薑蔥蟹肉炒粉絲、鹹蛋黃炸魚皮等應有盡有，就連甜品都有反沙芋、炸沙翁等經典選擇，更有自助餐必食的凍海鮮及刺身等。此外，酒店亦提供即時烹調櫃位，供應煎蠔仔餅、鹽焗烏頭及清湯牛腩，非常新鮮，一試難忘，最適合老友記享用。長者自助晚餐平日價錢是$603，現在透過KKday預訂Buffet，長者自助餐每位只需$329，還不快點訂座？

架己冷「潮」食饗宴自助晚餐：長者優惠：$329起/位｜ 原價：$603 起/位

綠怡咖啡廳

地址：北角英皇道665號北角海逸酒店2樓（地圖按此）

電話：2185 2155

供應時間：18:30-22:00

收費：60歲或以上長者（自助晚餐）（星期五、六、日及公眾假期）$329/位

架己冷「潮」食饗宴自助晚餐

無限量供應即開生蠔

8度餐廳出名性價比高，推出的假日自助午餐及自助晚餐各有特色！前者可以吃到新鮮的冰鎮海鮮，還有冷盤、刺身、中式老火湯、西式餐湯及多款熱葷等。至於自助晚餐更是不得了，品嚐大量性價比超高美食，有回本的冰鎮海鮮及即開生蠔，更有即煮煎鴨肝伴黑松露汁、香煎A4宮崎和牛伴黑松露薯蓉、避風塘軟殼蟹或龍脷柳 、蒸小籠包 、脆皮有米豬等，誠意十足，最適合老友記享用。當然不要錯過酒店招牌甜品芒果拿破崙，自助晚餐更設無限量供應燕窩梳乎厘。長者自助晚餐原價每位$668起，現在自助餐優惠每位長者最平只需$455，想吃就要馬上Book位！

假日自助午餐：長者優惠：$314起/位｜ 原價：$448起/位

自助晚餐：長者優惠：$455起/位｜ 原價：$668起/位

8度餐廳

地址：九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳（地圖按此）

供應時間：（自助午餐）12:00-14:30、（自助晚餐）18:00-21:00

收費：60歲或以上長者（自助午餐）星期六及日 $314/位；（自助晚餐）星期一至四 $455/位、星期五至日$568/位

假日自助午餐及自助晚餐

任食甜品

MoMo Cafe 10月以「絲路之旅 · 東西薈萃」做自助餐主題，異域風情菜式在此交匯，給大家更多新鮮感。自助午餐無限量供應冰鎮海鮮，如鮮蝦、愛爾蘭黃金螺、鮮蜆、刺身等。熱葷有香醋豬腳薑、特色石烤比薩、東南亞咖哩配印度煎餅、古法蒸石斑柳、薑蔥霸王雞等；自助晚餐更多菜式陸續送上，例如豆豉鯪魚多士醬、亞洲水牛城雞翼、紅酒腐乳燴牛肉、冬蔭功意式燉飯等，讓大家回味無窮！雪糕就有多達12款的Movenpick雪糕供應，還有任飲Stella&Hoegaarden簡直一流！長者自助午餐每位只需$167起，晚餐原價每位$605，現在自助餐長者優惠只需每位$311起，如此抵食，想吃就要馬上行動！

自助午餐：長者優惠：$167起/位｜ 原價：$339起/位

「絲路之旅 · 東西薈萃」自助晚餐 ：長者優惠：$363起/位｜ 原價：$605起/位

自助午餐：長者優惠：$167起/位｜ 原價：$238起/位

「絲路之旅 · 東西薈萃」自助晚餐：長者優惠：$311起/位｜ 原價：$518起/位

MoMo Cafe

地址：香港西營盤干諾道西167號（地圖按此）

供應時間：（自助午餐）12:00-14:30、（自助晚餐）18:30-21:30

收費：65歲或以上長者（自助午餐）星期一至五$167/位；（自助晚餐）星期一至四$311/位；星期五至日$330/位

豆豉鯪魚多士醬

「絲路之旅 · 東西薈萃」

喜歡吃海鮮的老友們，就不要錯過尚廚的Buffet！環球美食盛宴自助午餐連無限暢飲，泰式青咖喱豬頸肉、紅酒燴牛尾、去骨海南雞、泰式滷水豬手等任食。另外海鮮薈萃自助晚餐，主打高級海鮮與精緻料理，必食的香草脆筒三重奏，包括黑醋珍珠鮟鱇魚肝脆筒、赤海蝦飛魚籽脆筒、 鹽蔥拖羅蓉脆筒，也有忌廉芝士菠菜焗虎蝦球、龍蝦汁燴大蜆、香煎法國鴨肝、葡式燒乳豬配香料炒飯等；星期五至日及節假日限定的麵包蟹、油甘魚、帶子刺身、阿根廷天使粉紅蝦刺身是必食之選，甜品更有超人氣開心果巴斯克蛋糕，非常豐富！平時自助午餐優惠成人每位都要$427，而長者只需$298起，自助晚餐更低至每位$518，想吃就要馬上訂位啦！

環球美食盛宴自助午餐連無限暢飲（星期一至日）：長者優惠：$298起/位｜ 原價：$372/位

海鮮薈萃自助晚餐連無限暢飲（星期一至日）：長者優惠：$518起/位｜ 原價：$614/位

尚廚

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓（地圖按此）

供應時間：（自助午餐）12:00-14:30、（自助晚餐）18:30-21:30

收費：60歲或以上長者（自助午餐）星期一至五$298/位、星期六及日$327/位；（自助晚餐）星期一至四$518/位、星期五、六及日$558/位

環球美食盛宴自助午餐

海鮮薈萃自助晚餐

10.香港康得思酒店：秋日盛宴自助餐低至$583〡BOOK NOW

康得思酒店的The Place，用了優質江蘇大閘蟹為主角推出超滿足的「秋日盛宴」主題自助餐。除環球冰鎮海產與多款創新蟹料理外，每位長者可獲贈三両半清蒸大閘蟹一隻，鮮甜肥美啖啖肉等，蟹膏鮮味令人滿足！蟹殼黃酥餅、金沙螃蟹、紫蘇蟹肉薑米炒飯、蟹皇蒸豆腐等，一眾蟹迷必不能錯過。其餘熱葷還有鐵板香煎鵝肝、焗烤戰斧牛扒、海鮮泡飯、特式燒乳豬、避風塘炒小龍蝦等，用料十足，總有一款合口味！平時自助晚餐成人每位都要$812，而長者自助晚餐只需$583起，老友記想吃就要馬上訂位啦！

自助晚餐：長者優惠：$583起/位｜ 原價：$713起/位

The Place

地址：九龍旺角上海街555號香港康得思酒店L層（地圖按此）

供應時間：（自助晚餐）18:30-21:45

收費：60歲或以上長者（自助晚餐）星期一至四$583/位、星期五、六及日$628/位

以優質江蘇大閘蟹為主角的自助餐

冰鎮環球海鮮。

逸東酒店的普慶餐廳「普慶食為鮮」自助餐，如上一次主題自助餐一樣玩法，任食菜式外，每位更可享有一份精緻主菜，包括奉上海膽刺身或魚子醬，及法式焗龍蝦尾一客，每份都相當吸引！此外，更呈獻多達200款環球美食及海鮮冷盤，日式刺身區多款刺身輪流供應，如三文魚、吞拿魚、希靈魚、赤蝦、帶子等，非常新鮮，令人回味無窮。亦不少得一系列香氣誘人的烤肉，包括香烤有骨肉眼、香烤豬腩卷、香烤有骨蜜汁火腿、鹽山烤魚，外酥內嫩，入口更夾雜陣陣肉類油香，啖啖滋味！另不可錯過中、西式熱食，龍蝦汁海鮮燴飯、俄羅斯酸奶燉牛肉、清蒸海上鮮、薑蔥炒蟹、百花釀海參等熱菜照顧不愛食生海鮮的老友記們。自助晚餐原價$548/位，現在自助餐長者優惠只需每位$349，想吃就要馬上訂位啦！

自助晚餐｜任食生蠔、蟹腳、麵包蟹：長者優惠：$349起/位｜ 原價：$548起/位

自助午餐｜生蠔、時令海鮮：長者優惠：$238起/位｜原價：$328/位

普慶餐廳

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層（地圖按此）

供應時間：（自助午餐）12:00-14:30、（自助晚餐）18:30-21:30

收費：60歲或以上長者（自助午餐）星期一至五$238/位、星期六及日 $318/位；（自助晚餐）星期一至四$349/位、星期五、六及日$391/位

「普慶食為鮮」自晚助餐

任食生蠔

10月是食蟹的季節，Café Circles推出「極饗鐵板蟹宴」自助餐，供應多款蟹類美食，是一場豐富滋味盛宴。自助餐以冰鎮蟹腳開場，鮮甜彈牙；其後可品嚐多款精緻蟹料理，包括酸辣開胃的泰式椰香蟹蝦，香濃滑嫩的黃金咸蛋黃炒蟹腸粉，鮮香撲鼻的薑蔥炒蟹等。還有廚師於全新鐵板燒台前即席炮製的鐵板料理，視覺與味覺兼得！此外，冰鎮海鮮、熱葷、冷盤及甜品等絕不會缺少，更包括無限暢飲汽水及啤酒。自助晚餐原價每位成人$856位，經KKday預訂長者優惠價更低至每位$426起，不要錯過！

自助午餐：長者優惠：$287起/位｜ 原價：$504/位

自助晚餐：長者優惠：$426起/位｜ 原價：$724/位

Café Circles

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓（地圖按此）

供應時間：（自助午餐）12:00-14:30、（自助晚餐）18:30-21:30

收費：60歲或以上長者（自助午餐）星期一至五$287/位、星期六及日 $367/位；（自助晚餐）星期一至四$426/位、星期五、六及日$494/位

「極饗鐵板蟹宴」自助餐

「極饗鐵板蟹宴」自助餐

13. 香港朗廷酒店：自助午餐低至$224！「和牛海鮮饗宴」自助晚餐低至$366/位〡BOOK NOW

The Food Gallery供應的自助餐，可飽嚐時令長腳蟹、青口、凍螺、凍熟蝦等優質海鮮，西式熱盤最推介帶有淡淡焦香的烤阿根廷沙朗牛排，肉香四溢，非常好味！至於自助晚餐主題是「和牛海鮮饗宴」，享受和牛美食，從經典的威靈頓和牛開始，感受酥脆外皮包裹著軟嫩和牛的極致口感，再試試火炙海膽和牛壽司，濃郁的海膽搭配細膩的和牛，入口即化，令人難以忘懷。喜歡烤肉香氣的話，燒和牛肩胛肉眼芯和酥炸和牛腩是必試之選，自認喜愛食牛的老友記必試！現在自助晚餐優惠每位長者最平只需$366，值回票價！

自助午餐：長者優惠：$224起/位｜ 原價：$328/位

「和牛海鮮饗宴」自助晚餐：長者優惠：$366起/位｜ 原價：$537/位

The Food Gallery

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂（地圖按此）

供應時間：（自助午餐）星期一至五12:00-14:30、星期六至日12:00-15:00（自助晚餐）18:00-22:00

收費：65歲或以上長者（自助午餐）星期一至五$224/位、星期六及日 $330/位；（自助晚餐）星期一至四$366/位、星期五、六及日$457/位

「和牛海鮮饗宴」自助晚餐

多款新鮮海鮮吃不完。

14. 九龍酒店：國際海鮮自助午餐低至$229起/位！品味意法風情自助晚餐低至$443/位〡BOOK NOW

倚窗閣的海鮮國際自助午餐冰鎮海鮮為主打，可盡情享用生蠔、加拿大雪花蟹腳、青口、鮮海蝦等，還有即切烤肉、刺身、慢煮和牛臉頰、磯煮鮑魚等。另外晚市供應品味意法風情自助晚餐，推介法式煎鵝肝、法式燒鴨胸、西西里香草烤三文魚、法式燒春雞、法式紅酒牛面、法式煙三文魚鵝肝卷等，特別是西西里香草烤三文魚，烤三文魚肉質嫩滑，西西里香草的獨特香氣為這道菜式錦上添花。現在自助晚餐優惠每位長者最平只需$443，就可讓老友記的味蕾得以一次過享受其原汁原味！

國際海鮮自助午餐｜無限暢飲指定飲料、果汁：長者優惠：$229起/位｜ 原價：$416/位

自助晚餐｜無限暢飲指定飲料、果汁：長者優惠：$443起/位｜ 原價：$559/位

倚窗閣

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓（地圖按此）

供應時間：（自助午餐）12:00-14:30、（自助晚餐）18:00-22:00

收費：60歲或以上長者（自助午餐）星期一至日$229起/位；（自助晚餐）星期一至日$443起/位

自助晚餐供應冰鎮海鮮。

任食刺身

位於香港百樂酒店的Park Cafe推出非「嘗」星馬泰自助午餐，老友記又多一個選擇！主題靈感來自於靈感源自新加坡、馬來西亞及泰國的地道風味，泰式美食包括泰式辣汁三文魚、泰式酸湯火山排骨、冬蔭海鱸魚等。而新加坡、馬來西亞美食則有新加坡海南雞、娘惹咖喱大蝦、荔枝紅咖喱燒鴨等；甜品也有芒果椰汁糯米飯、迷你斑蘭瑞士卷、白咖啡慕絲，菜式選擇都算多。長者自助午餐買一送一後只需$185起。至於自助晚餐同樣品嚐星馬泰為主題的海鮮自助餐，推介泰式砂鍋蟹肉花膠素翅、紐西蘭生蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹、酥皮冬蔭功蟹肉龍蝦湯等，長者自助晚餐只需$359起。

自助午餐：長者優惠：$185起/位〡 原價：$339/位

樂「饗」星馬泰海鮮自助晚餐：長者優惠：$359起/位〡 原價：$691/位

Park Cafe

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓（地圖按此）

電話：2731 2168

供應時間：12:00-14:30、18:30-21:30

收費：65歲或以上長者（自助午餐）星期一至五$185/位；（自助晚餐）星期一至四$359/位、星期五至日$377/位

樂「饗」星馬泰海鮮自助餐

樂「饗」星馬泰海鮮自助餐

