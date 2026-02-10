Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

火鍋推介2026｜9間必食人氣打邊爐合集！低至$104位/3小時任食雞煲/本地騸牯牛

打邊爐一向是香港人最愛美食之一，香港人幾乎一年365日都會有火鍋聚會，火鍋派別眾多，麻辣鍋都分台式跟川式，還有港式跟日式，牛肉又分和牛、本地牛、澳洲牛等！今次集齊9間人氣火鍋套餐，包括牛魔王最愛的牛肉火鍋專門店、經典潮汕牛肉火鍋、一人打邊爐套餐、椰子雞火鍋等，更有不少優惠，保證個個星期都吃到不一樣的火鍋！

火鍋推介1.616牛肉火鍋專門店：牛肉火鍋專門店 優惠低至$104/位

喜歡吃牛的，定必聽過616牛肉火鍋專門店的大名！餐廳提供來自不同產地、不同部位的牛肉，包括本地，日本，澳洲等，如果4個牛魔王齊齊打邊爐的話，推介KKday限定616精選火鍋四人套餐（ 原價$830 ，優惠價$416），人均只需$104！當中以牛骨清湯做湯底，肉類包括雪花胸肋、安格斯橫隔肌、匙柄 、澳洲五花趾、熟成牛肩脊、牛駝峰、日本牛頸脊 、豚肉片、蟲草花杞子滑雞 ，另外還有其他配菜，CP值極高，可於11間指定分店享用。

616牛肉向來以供應高質牛肉出名。

火鍋推介2.香江花月：超打卡火鍋！特選牛圈及日本玫瑰牛乳鍋套餐

香港人熱愛打邊爐，令餐廳都越出越有創意，好像香江花月同樣都是火鍋餐廳，但就有超打卡的優雅復古環境，而店內招牌特選牛圈及日本玫瑰牛乳鍋套餐同樣吸引，日本北海道全脂牛乳配以上等日本玫瑰作湯底，而特選牛圈包含了牛肉最精要的部位，由淡味到濃味都可以一次過品嚐得到。

香江花月 (佐敦百誠大廈)

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈2樓（地圖按此）

電話：27368368 / 65657888 (WhatsApp)

香江花月 (荃灣廣場)

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6樓621-630B號舖（地圖按此）

電話: 28160917 / 66376688 (Whatsapp)

特選牛圈及日本玫瑰牛乳鍋套餐 原價$818 優惠價$368 賣相超有少女心，相當精緻。

火鍋推介3.富城火鍋海鮮酒家：$128/位起 任食3小時「無限雞煲」放題

富城火鍋海鮮酒家的任食3小時「無限雞煲」放題，只需$128/位起！鎮店雞煲有重慶麻辣雞煲、御前黃酒雞煲兩款，可無限追加；另外每枱可選一款粵饌三式，包括：清蒸龍躉斑（約一斤）、瑤柱海皇羹（例）、豉油皇焗海蝦（例）；更可任選一款鑊氣粉麵飯，包括：豉油皇炒麵、頭抽乾炒河、瑤柱蛋白炒飯、雪菜肉絲炆米。也可以加$69追加火鍋套餐。

富城火鍋海鮮酒家（太子店）

地址太子運動場道21-27號運泰大廈地舖（地圖按此）

電話：6793 2169

富城火鍋海鮮酒家（黃大仙店）

地址：黃大仙環鳳街33號鳳祥樓1樓（地圖按此）

電話：2320 2700

正冬火鍋料理

地址：旺角太子道西103-107號地舖（地圖按此）

電話：2392 3610

潮汕牛肉火鍋 原價$966 優惠價$498 不用北上都有潮汕牛肉火鍋，同樣有齊多款部位！

火鍋推介4.美味廚：米芝蓮指南必比登推介 一人打邊爐套餐！

打邊爐未必要一大班人，米芝蓮指南必比登推介餐廳美味廚就推出一人打邊爐套餐，當中用料一點都不馬虎，前菜先有溏心皮蛋伴子薑、醒胃醃小黃瓜，湯底為豐富口感的港式豐味碗仔翅湯，配料有沙嗲菠蘿牛肉丸、洋蔥蕃茄豬肉丸、山根鮮菇雞扎丸、豉椒牛肉餃、雪菜火鴨絲餃、蜜汁叉燒甜豆餃等等，十分有特色，有時候一個人打邊爐都是種樂趣！

美味廚

地址：灣仔灣仔道165至171號樂基中心5樓（地圖按此）

電話：2866 8305

套餐包括多款創意配料。

火鍋推介5.牛皇莫：全城最出名騸牯牛邊爐 必食鮮騸牯牛拼盤

香港人喜歡吃的和牛跟美國安格斯，但無論哪款牛肉都要經運送來港，而提到最新鮮的牛肉必定是本地騸牯牛，而提到吃騸牯牛最有名的地方，必數到香港最大騸牯牛批發商屯門牛皇莫！牛皇莫餐廳每天供應當日上水屠房直送最新鮮的騸牯牛，騸牯牛的意思是指公牛在出生後至一歲左右進行閹割，閹割後的公牛因為激素減少，其精力得已保存，肉質纖維更加細嫩，柔軟多汁。

今個秋冬牛皇莫特意推出三款騸牯牛肉拼盤、四款佐酒小食、以及全新湯底，來滿足熱愛牛肉的饕客，三款精選騸牯牛拼盤包括：特選騸牯牛拼盤、牛皇尊品騸牯牛拼盤及極上秦川黃牛精品拼盤，當中包括多個刁鑽部位，例如：挽手、腩頭、金錢𦟌，絕對是牛氣衝天！喜歡吃牛的話就千萬別錯過！

牛皇莫火鍋餐廳

地址：屯門湖翠路1號蝴蝶村熟食亭C2號舖（地圖按此）

電話：2565 6368

特選騸牯牛拼盤 $588、淮山杞子牛尾鍋 $338 鍋底加入多款藥材如：淮山、杞子、紅棗及圓肉，並加入大量騸牯牛骨及粟米熬煮最少3小時，最後加入切成1.2厘米厚的帶皮騸牯牛尾，湯底滋補養顏。

火鍋推介6.月：太子隱世火鍋店 $500享新鮮海鮮火鍋套餐

不少坊間火鍋店都人頭湧湧，想跟朋友找個安靜又舒服的地方打邊爐？太子私房菜小店「月」就是個不錯的選擇，店內座位不多，最適合三五知己邊食邊傾計。餐廳推的$500/位火鍋餐，當中可自選冬陰功雞湯、胡椒豬肚湯等，配料有老闆親自在街市購買的新鮮海鮮，好像五頭鮑魚、帶子、鮮蝦等，另外本地手切肥牛、自家製餃子同樣出色。

月 大廚發辦私房菜

地址：太子大南街124號（地圖按此）

電話/WhatsApp：9663 6345

湯底跟配料選澤都夠多！

火鍋推介7.四季椰林海南椰子雞：內地過江龍 清甜椰子水打邊爐

四季椰林海南椰子雞在國內直營店有超過60間，主打椰子雞湯底，選用指定的椰子，來自泰國、越南、印尼多個椰子聯合種植場，更能確保椰子品質。餐廳所用的雞也來自國內四大文昌雞養殖基地，包括抱羅農場、譚牛養殖場、大昌種雞場及大坡農場，低密度養雞隻，出來的文昌雞有雞味又滑溜。火鍋配料也和港式火鍋店稍有不同，像一款「鮮珍山菌拼盤」，有齊牛肝菌、雪山松茸、繡球菌、雞樅菌，特別推介「雞樅菌」，入口結實爽身。另外雖是火鍋店，但店內的煲仔飯絕對是必叫，配料有芋頭、臘腸、臘肉等，以砂鍋上枱，稍焗一陣已經有飯焦，加豉油及芫茜後大兜亂吃，啖啖飯都有臘味的油香，飯粒不黏口，非常惹味。

四季椰林海南椰子雞

地址：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場4樓402-403號舖(地圖按此)

電話：2262 2002

餐廳主打不加一滴水的椰子湯底。

火鍋推介8.鵝頸橋四季火鍋：懷舊港式風味火鍋 超打卡1:1的戲棚花牌

想體驗老香港情懷？鵝頸橋四季火鍋選用舊香港的庶民廚房必備的銻鐵煲，枱面的一塊墊枱板也要訂製的鋅鐵板；火爐用入氣式的gas爐；最有趣的是一架模仿酒家點心車的「調味料車」，店員會把車推到客人面前，任人自行配搭， 過足懷舊癮。火鍋配料也有復古元素，餐牌上竟然找到一款「油鴨髀」，打邊爐時加隻油鴨髀，整個湯底即時更鮮更濃，之後又可食回鴨髀，非常經濟！大路的辣雞煲都有心機，足兩斤半重的三黃雞，醃過夜後，會以調過味的乳酪醬及廿多款香料同炒，有客人落單才即叫即落鑊，煲中的花椒又會先磨成粉，麻香更出之餘，又不會吃到有渣，雞件也炒得質嫩滑入味。

鵝頸橋四季火鍋

地址：銅鑼灣謝斐道414-424號中望商業中心地下1-2號舖(地圖按此)

電話：2553 9718

以廿斤豬筒骨熬成的湯膽熬成，胡椒味辛香不太搶，標榜零味精，當老火湯飲也不口渴，沙白又大粒多肉，夠清甜。

火鍋推介9.全滿記：沙嗲人必到 秘製濃厚湯底

沙嗲湯底向來有班忠實Fans，如果你都是沙嗲人，就不能錯過尖沙咀全滿記的濃厚沙嗲湯底，沙嗲醬自己炒，單是醬料像沙茶醬都有六款之多，另加香料及花生粉提味，配料以牛肉類最強。肥牛、和牛、牛柏葉、牛舌、牛頸脊都有。如果喜歡吃滑溜牛肉，可叫試一款窩蛋滑牛，新鮮牛肉切成小件，放到沙嗲鍋中烚兩烚，入口嫩滑。喜歡吃牛肉香的，則可叫招牌肥牛，牛脂分佈平均，入口無渣，配沙嗲湯底好夾。

全滿記火鍋

地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈heath慶方地庫S26號舖(地圖按此)

電話：5967 1133

配料未必很特別，但勝在夠新鮮。

常見問題：

問：火鍋2026有甚麼推介？

答：沙嗲湯底向來有班忠實Fans，如果你都是沙嗲人，就不能錯過尖沙咀全滿記的濃厚沙嗲湯底，沙嗲醬自己炒......詳情按此

問：有沒有懷舊火鍋推介？

答：想體驗老香港情懷？鵝頸橋四季火鍋選用舊香港的庶民廚房必備的銻鐵煲，枱面的一塊墊枱板也要訂製的鋅鐵板.....詳情按此

