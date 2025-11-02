奇異果減肥法14天瘦小腹不瘦胸！輕25磅腰圍即減5cm，配上「它」瘦身效果更佳

Alpha世代流行語67全球爆紅 獲選年度詞彙
奇異果減肥法不知道大家有沒有聽說過呢？奇異果被譽為「減肥聖果」，以豐富膳食纖維而聞名，能有效解決便秘問題，同時達到減重的效果。曾是台灣女團Popu Lady的成員之一的大元，她曾分享了奇異果減肥法的3大技巧，成功減掉了12kg！然而，要想成功實踐「奇異果減肥法」不僅需要在進食時間、執行方式以及攝取量上有所注意，即了解一下詳細方法吧！
奇異果減肥法 一顆＝一天維他命C建議攝取量！
「奇異果減肥法」最初由日本著名瘦身專家和田清香推薦，她指晚上11至12點左右是腸胃消化活動的黃金時段，此時攝取高纖維的食物可以促進腸道蠕動。而奇異果則富含豐富的膳食纖維，只需在黃金時段攝取一個奇異果並配上一杯清水，就能幫助促進腸道蠕動，改善便秘問題，不需要節食也能成功減掉腹部脂肪。有網友實測「奇異果減肥法」14天後，驚訝地表示腰圍竟真的減少了5cm！
奇異果減肥法 2大黃金時段
想將奇異果減肥法的效果提高，可選擇在以下2大黃金時段中實行，將可以最大程度地發揮奇異果的營養價值和減肥效果！
奇異果減肥法黃金時段1. 晚飯後
正如上面提及晚上約11至12點左右是腸胃蠕動的黃金時段，因此若在晚餐後吃一顆奇異果並搭配一杯水，正好可以加速腸道運動。而專家強烈建議在進食奇異果時配合喝一杯水，原因是是水能活化奇異果中的蛋白質酵素，同時促進血液循環，提高新陳代謝功能，減重效果當然事半功倍！
奇異果減肥法黃金時段2. 早餐時間
早餐也是進食奇異果的最佳時機，假如有便秘的問題，更是非常建議在早餐時吃奇異果，同樣記得要搭配一杯溫開水，絕對有效改善便秘問題。不過切忌空腹進食奇異果，必需搭配其他食物，否則腸胃較敏感人士可能會有腹瀉的情況出現。
奇異果減肥法 3類人不適用
雖然奇異果減肥法好處多，但並不是適合每個人都食用，建議在食用奇異果之前先考慮自己的身體狀況，並諮詢醫生的意見，以下3類人更要小心！
首先，腎臟病患者不宜食用奇異果，由於奇異果富含高濃度的鉀，對於需要限制鉀攝取的腎臟病患者而言，食用奇異果可能不適合。其次，正在服用抗凝血藥物的人也應謹慎食用奇異果，若不適當地食用奇異果，可能會對血液凝結和藥效產生影響。最後，脾胃虛弱的人也應避免食用奇異果。從中醫的角度來看，奇異果屬於寒性食物，對於本身脾胃功能虛弱的人而言，食用奇異果可能會導致腹瀉、四肢冰冷，甚至可能引起貧血等問題。
奇異果減肥法 台星大元實測瘦身不瘦胸！
台灣女星大元曾分享以奇異果減肥的經驗，她曾嘗試各種減肥法，包括針灸、埋線、耳穴等，但效果也比不上奇異果減肥法。她表示在減重期間，她會每天食用2顆未削皮的奇異果，當然在食用前她會將奇異果洗淨並輕輕刮去表面的毛。除了進食奇異果，她的飲食計劃以減少澱粉攝入為主，包括豐盛營養的早餐，減少澱粉攝入量的午餐，以及完全避免澱粉質的晚餐，並以清淡的青菜湯代替。
奇異果減肥法 果皮含最多花青素、多酚！
奇異果皮是含有最多花青素和多酚的部分，特別是靠近果肉和果皮之間的0.02公分處，含有最高濃度的多酚。因此，食用水果時保留果皮可攝取更多具有功能性的營養素。有專家指綠色的奇異果可以去除毛後帶皮食用，而對奇異果毛敏感的話，則可用湯匙挖出果肉食用，盡量挖到薄皮的部分，以獲取更多營養成分；而由於金黃色的奇異果沒有毛，可以直接洗淨後食用。
BLACKPINK Jisoo女團纖瘦身形是怎樣練成？「食幾多做幾多」不刻意減肥來維持體態
減肥｜10日8個練腹肌動作練成川字肌！夏日穿露腰裝趕走肚腩虐腹式加強Core動作
