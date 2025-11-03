減肥｜士多啤梨果醋減肥法一星期激減8cm腰圍！日本醫生教路只需3款食材即製簡易飲品

蘋果醋幫助不少朋友減肥，但原來還有一種水果能更有效地減肚腩，這種水果就是士多啤梨！日本節目《教えてもらう前と後》邀請到內科醫生教大家製作草莓果醋/士多啤梨果醋，這款水果醋不但能夠防止脂肪積聚，更能夠去除宿便和幫助新陳代謝！製作方法亦相當簡單，飲用亦很方便，一起來看看醫生解說！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

圖片來源：MBS《教えてもらう前と後》截圖

醫生指出，草莓果醋能夠有效防止宿便積聚的原因，在於士多啤梨含有多酚、維他命C、鈣質和豐富的食物纖維，能增加腸道蠕動，加上醋所擁有的醋酸也有燃燒脂肪的作用，兩者混合飲用，既能有效排走宿便，更可以促進脂肪燃燒，達到瘦身效果。

廣告 廣告

節目中邀請女嘉賓實測，結果女嘉賓在短短一星期內便令腰圍減去8cm，體重更輕了1kg。女嘉賓指，自己在開始後一兩天便已經改善了便秘。除了改善便秘和減重，更有實驗者連續飲用兩星期後有血壓降低的情況。

圖片來源：MBS《教えてもらう前と後》截圖

圖片來源：MBS《教えてもらう前と後》截圖

草莓果醋的製作步驟非常簡單，只需三種材料，包括士多啤梨、冰糖、醋，把三者混合在一起，再冷藏1-2日便完成，非常快捷方便。

草莓果醋製作材料：

士多啤梨 250g

冰糖 250g

醋 500ml

草莓果醋做法：

1.將士多啤梨清洗後去蒂，再放入容器

2.加入冰糖粒和醋，再輕輕混勻

3.放入雪櫃冷藏1-2日即可

飲用時，只需要用湯匙取出約15ml的份量，把草莓果醋混合各類飲品如梳打水、牛奶、甘酒等。此外，草莓果醋本身味道濃厚，也可以用作調味，混合乳酪一拼食用亦可。

圖片來源：MBS《教えてもらう前と後》截圖

圖片來源：MBS《教えてもらう前と後》截圖

圖片來源：MBS《教えてもらう前と後》截圖

減肥｜韓國逾180磅吃貨女5個月減66磅！IG分享全靠5招減肥習慣期間還能放肆吃

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

健康養生：

豆腐減肥法7天快速甩肉？宋慧喬、李準基都試過，女星實測勁減44磅其中一秘訣在於「豆腐麵」

營養師揭「4大血型瘦身黃金法則」按血型調整減肥策略！事半功倍輕鬆減磅

女團減肥都不吃東西？「少女時代」合體拍韓綜意外曝光「驚人」食量！潤娥「湯匙瘦身法」控制飲食極速瘦身