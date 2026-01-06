跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
芽菜減肥法成日本大熱瘦身法！實測無痛勁減35磅，男神木村拓哉都靠它減重增肌
芽菜減肥法近年成為日本流行的減肥法，連男神木村拓哉都曾經展示，自己平日最愛吃芽菜菜燒肉沙拉。其實不只日本明星，許多明星都曾使用這種減肥法，例如韓國人氣女演員金裕貞、台灣男星蔣偉文等，他更大方分享自己通過芽菜減肥法成功減掉16kg，即參考看看芽菜減肥法的做法吧！
芽菜減肥法3大好處
芽菜減肥法近年成為非常受歡迎的減肥方法，主因是芽菜不單低熱量、低碳水化合物，並且富含高纖維，還有它充滿嚼勁爽脆的特性，非常適合在減肥期間吃。因此，將芽菜作為代替澱粉類主食的選擇，既能增加飽足感，還可降低熱量攝取，同時達到減肥的效果。除了有助減肥外，芽菜更有以下4大好處！
芽菜減肥法好處1. 提升免疫力
芽菜還有降低血壓和膽固醇的效果，它富含鉀，有助於促進鈉的排出，進而減少血管收縮壓，有助於降低血壓。此外，芽菜內含有omega-3不飽和脂肪酸，可提升好膽固醇，並減少壞膽固醇，則有效降低整體膽固醇水平！
芽菜減肥法好處2. 降血壓、膽固醇
芽菜中的鎂能夠減少壓力以及提升免疫力，由於鎂對於調節情緒、促進良好睡眠具有重要作用，這不僅能減輕身心壓力，還能增加身體的免疫力。
芽菜減肥法好處3. 美白抗氧化
芽菜對於美容護膚也有著顯著的幫助，它富含維他命C，能夠幫助美白和抗氧化，減少皮膚皺紋和斑點的產生，因而對養顏美容非常有幫助。
芽菜減肥法：台星蔣偉文靠它勁減16kg！
51歲的台灣男星蔣偉文也曾靠芽菜減肥法減肥，他更公開了當時的減重餐單。他提到早餐可以正常吃，但午餐和晚餐則以蔬菜和海鮮為主，當他想吃澱粉時便會大量使用芽菜作為替代品，並加入少許橄欖油和調味料，既可增添口感，又能減少對攝取澱粉的慾望。
此外，蔣偉文還研究出了多種芽菜美食，例如香煎雞胸肉配蒜香芽花椰菜蛋餅、芽菜漢堡和蒜味芽花椰菜搭配香煎鯃仔魚等。他靠著芽菜減肥法減少進食精緻澱粉，以高蛋白質和高纖料理為主，僅僅進行近1個月便看到明顯的轉變。最後身形變瘦變輕盈，成功通過芽菜和其他天然食材減掉16kg。
芽菜減肥法：男神木村拓哉愛吃「芽菜燒肉沙拉」
現年51歲的木村拓哉，出道多年身型零走樣，一直保持著緊實健碩的完美好身材。他曾在節目中示範了他在家常煮的芽菜燒肉沙拉的做法，做法與食材也非常簡單，很適合在減肥期間進食。食材包括芽菜400克、高麗菜半顆、豬肉火鍋肉片250克、芝麻油、味醂、蘋果醋和蒜泥。
芽菜減肥法「芽菜燒肉沙拉」做法1. 先將芽菜用熱水燙1分鐘，然後撈起備用，再將高麗菜切絲後放在一旁備用。
芽菜減肥法「芽菜燒肉沙拉」做法2. 將瀝乾的芽菜放入一個大碗中，加入適量的芝麻油、味醂、蘋果醋和蒜泥，然後充分攪拌均勻。
芽菜減肥法「芽菜燒肉沙拉」做法3. 在鍋中加入少量油，將豬肉片放入炒熟，並加入適量的鹽和胡椒調味。
芽菜減肥法「芽菜燒肉沙拉」做法4. 將切好的高麗菜放在盤子上，然後放上調味好的芽菜，接著再放上炒熟的豬肉片。最後根據個人喜好，可以撒上一些蔥花作為裝飾。
簡單4步做完成美味又健康的芽菜燒肉沙拉，這道菜不僅味道鮮美，而且富含蔬菜和蛋白質，非常適合作為減肥期間的午餐或晚餐。
芽菜減肥法4大隱藏秘訣
芽菜減肥法隱藏秘訣1. 只取代其中一餐
芽菜減肥法建議只取代三餐中的一餐，以避免碳水化合物攝取量急劇下降，同時攝取量不應超過150g，否則容易造成胃痛。由於芽菜的熱量較低，不建議每餐都完全以芽菜為主食，若長期攝取的熱量低於基礎代謝率，身體會啟動保護機制，降低能量消耗，反而導致代謝減緩，進而讓人愈減愈胖！
芽菜減肥法隱藏秘訣2. 搭配其他天然食材
為了使芽菜減肥法更加有效且營養均衡，建議搭配其他天然食材一起食用。可搭配低脂高蛋白食物，如海鮮、雞肉和大豆類，提供身體所需的蛋白質，有助於維持肌肉質量和促進新陳代謝；各種菇類，如香菇、金針菇、杏鮑菇和黑木耳，富含纖維和營養素，對於促進消化系統的健康至關重要；藻類，如海帶、裙帶菜、紫菜和髮菜，富含海藻纖維和多種營養素，有助於促進腸道健康和降低膽固醇。此外，還有蔬菜類，如番茄、甜椒、花椰菜等，提供豐富的維他命和礦物質，同時熱量較低，有助於維持健康體重。
芽菜減肥法隱藏秘訣3. 補充足夠的水分
在進行芽菜減肥法時，補充水分也是非常重要的，多喝水有助於促進新陳代謝，幫助身體更有效地消化吸收營養。此外，水也是維持皮膚健康和排除體內代謝廢物的關鍵。
芽菜減肥法隱藏秘訣4. 芽菜宜選顏色偏黃
為了避免購入漂白的芽菜，建議選擇顏色偏黃、彎曲、有鬚根和葉子的豆芽，或者選擇有生產地詳細資訊的芽菜，才更健康安心！
