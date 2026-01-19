星座配對愛情結婚吉凶表脆友熱討！雙魚x巨蟹是大吉；「這6位星座男」竟然沒有「大吉」配對星座女生？

想知道自己跟另一半，或是跟心儀對象的星座配對指數嗎？現在有好多方法來看彼此星座跟自己的配對度，近期在Threads上就有脆友分享一個「男女星占配婚吉凶表」引起討論，有些星座會有出乎意料的配對，一起來參考一下！

看星座配對、看合拍度，好多時都會看是否在同一類的星座組合，如同為風象（雙子、天秤、水瓶）會特別投緣，一拍即合，可以快速配對。而這次由脆友分享的「男女星占配婚吉凶表」，一個表可以清晰地看到自己跟哪個星座配婚的吉凶程度，確是方便又有趣。有脆友有趣發現，射手男、魔羯男、天秤男、雙子男、金牛男、處女男是沒有對應的大吉女星座人士；雙子男、處女男更是沒有吉的對應星座女生，是意味著些什麼呢（笑）

不過，這表只是用來參考，也有脆友指自己跟所對應的「大凶」星座伴侶結婚滿30年還是好好的，還是實際相處感覺對就好了！

