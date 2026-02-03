八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
讓洪真慶教你「人間清醒」愛情金句！比《單身即地獄》參加者更搶鏡的主持：在單戀中沉船，不妨找個水泡來調整自己的心態
洪真慶因擔任《單身即地獄》主持人而備受海外粉絲喜愛，人氣急升。但很多人不知道她的傳奇人生故事，她不僅是在綜藝節目中逗得觀眾捧腹大笑的主持人，更是打造出價值數十億泡菜王國的企業家，還是在國際時尚舞台上游刃有餘的模特兒。她的經歷宛如一本勵志小說，充滿戲劇性卻又貼近人心，更別提她那些關於愛情與人生的金句，句句直擊靈魂！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
洪真慶從超模夢想走到國際舞台
1993年，當時還是高中生的洪真慶參加韓國第二屆超級模特選拔大賽，憑藉優雅的台風和獨特的氣質摘下「最佳姿勢獎」。次年，年僅17歲的她便被國際品牌Benetton相中，成為首位登上該品牌廣告的韓國模特兒。然而在90年代，亞洲面孔在西方時尚圈並不吃香，種種挑戰讓她一度陷入低潮。但洪真慶從未輕言放棄，她用毅力證明了自己的價值，為後來的亞洲模特兒開闢了一條更寬廣的路。
洪真慶幽默天賦開啟喜劇人生
誰能想到這位T台上的冷豔女神，竟然在喜劇舞台上找到了屬於她的位置。1994年，洪真慶因緣際會結識韓國主持界大姐大李英子。在李英子的引薦下，她參與了SBS綜藝節目《快樂星期六》，初次展露搞笑天賦。她的自然流露和毫不做作的幽默，迅速抓住觀眾的心，從此奠定了她在娛樂圈的地位。這種從模特兒到喜劇演員的華麗轉身，不僅展現了她的多才多藝，也讓她成為韓國家喻戶曉的名字。
洪真慶創下百億泡菜帝國
洪真慶的才華遠不止於螢幕前。她從母親那裡繼承了製作泡菜的手藝，並決心將這份家傳美味變成事業。創業之初困難重重，但好友崔真實的無私支持成為轉機。崔真實不僅為品牌拍攝廣告，還四處宣傳，幫助洪真慶的泡菜迅速走紅。最終創下400億韓元的驚人銷售額，讓她贏得了「泡菜女王」的美譽。
洪真慶抗癌後的蛻變
2013年，洪真慶迎來人生中最艱難的時刻——卵巢癌的診斷。面對病魔，她選擇坦然接受治療，甚至以光頭造型公開亮相，毫不掩飾自己的脆弱。她曾說：「人生本來就是一場修行。」這句話不僅是對自己的鼓勵，也感動了無數粉絲。經過手術與化療，她成功戰勝癌症，並以更堅強的姿態回歸。
人脈女王洪真慶
洪真慶在圈內人緣極佳，與全智賢、G-Dragon等人都是好友。她曾在《來自星星的你》中飾演全智賢的閨蜜，還與全智賢的婆婆關係密切，經常聽對方誇讚全智賢的可愛。最近，她更參與了GD的新綜藝《Good Day》，預告片中她妙語連珠，逗得GD哈哈大笑，甚至調侃「我可以跟你回家嗎？」風趣個性讓人忍不住想成為她的朋友。
洪真慶《單身即地獄》搞笑評論圈粉無數
說到洪真慶，怎能不提她在《單身即地獄》中的亮眼表現？作為主持人，她的每句點評都像是精准的直拳，輕鬆道出觀眾心聲。比如當參賽者時安為多位追求者苦惱時，她笑說：「如果朴寶劍、車銀優、邊佑錫都向我告白，我也會很混亂的啊！」這句話瞬間拉近了與觀眾的距離，也讓人忍俊不禁。洪真慶不僅事業有成，她對愛情與人生的看法也充滿哲理，以下是她的幾句經典語錄：
洪真慶金句1. 「如果你在單戀中愛得太深，不妨找個備胎來控制自己的心態。」
出自洪真慶YouTube頻道的爆紅愛情金句，以幽默的方式提出了感情中的理性建議。她並非真的鼓勵不忠，而是提醒我們在單戀時避免過度投入，以免失去自我。找個「備胎」其實是一種心態調整的方法，幫助保持情感上的平衡，避免因單方面的付出而受傷。
洪真慶金句2. 「那些有太多選擇因而思慮過多的人，最終往往會獨自生活。」
當人們因選擇過多而陷入過度思考時，往往無法果斷行動，最終可能孤單一人。
洪真慶金句3. 「對那些讓你困惑的人，不要再想『這是什麼情況？』，讓你困惑並不代表你愛上了他。」
真正的愛情應該讓人感到安心，而不是困惑。如果一個人讓你摸不清頭緒，那未必是愛情的信號。
洪真慶金句4. 「幸福就是當你躺下準備睡覺時，心中沒有一絲牽掛。」
真正的幸福不在於外在的成就或物質財富，而在於內心的安寧。
洪真慶金句5. 「放棄了『生活是幸福的』這種想法後，生活反而變得更好了。」
當我們不再執著於認為生活必須幸福時，反而能更輕鬆地面對它。
洪真慶金句6. 「生活中需要做出很多選擇，多讀書能幫助你做出更好的選擇。」
閱讀能開闊我們的視野，豐富我們的思維，從而在面對人生中的各種選擇時更加明智。
洪真慶金句7. 「有些事情能通過努力來獲得，但對於人際關係而言，這不是通過投入和真誠就能達成的」
在人際關係中，成功還需依賴時機、緣分與雙方的互相理解。在與人相處時保持耐心，不要過分強求。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
兩性關係：
MIRROR第一準人夫！Stanley邱士縉宣布訂婚，九年長跑的理解：愛情永遠沒有一凹一凸
情人節「我鍾意你」之外的甜蜜告白，《愛情怎麼翻譯？》金宣虎高允貞細膩到骨子裡情深對白：無數語言中，我最想了解的是你的語言
周媛「眼神給出去」性商課程影片爆紅！為何在「不婚主義」盛行年代課程那麼受歡迎？渴望自由卻也恐懼孤獨｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
其他人也在看
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...
宣萱剖白當年離巢全因拒絶取悅他人 直言古天樂是兄弟不是「CP」：佢唔當我女人
今晚（ 2 月 2 日）起一連三集，陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓。 電影《尋秦記》、感情， 到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」
米倉涼子涉毒不起訴還清白！ 阿根廷男友潛逃海外內幕！
風暴從去年8月麻藥取締部突襲米倉東京自宅公寓爆發，查獲疑似大麻成分藥物和使用器具，米倉當時不在家，但男友在場，檢方鎖定兩人共同持有調查。她多次缺席活動，僅以身體不適代讀，12月底官網首度承認搜查，強調全面配合。日媒NHK補充，男友是米倉2014年離婚後交往的阿根廷舞者，兩人低調同居，事件後男友速離日本，檢方偵查卡關。
大S徐熙媛離世一周年，在具俊曄身上看到刻骨銘心的情深：為愛人打造紀念雕像、離開了也不離不棄的守護
台灣著名女藝人大S徐熙媛，在2025年2月2日在日本病逝。在2026年2月2日，大S逝世的一周年，她的丈夫具俊曄，為她設計了一座專屬的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」，也在紀念會上正式公開。
舒淇追星30年美夢成真！千字文告白張學友「曾夢到披婚紗結婚」：我快暈了
舒淇1月30日在社群平台發表一篇千字長文，以「追星女孩」的角度，回顧自己當張學友粉絲30多年的心路歷程，從青春期的幻想，到成年後真的合作圓夢，字裡行間全是興奮與感謝，也讓外界看見她私下真實可愛的一面。
小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生
小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。
Stanley@MIRROR與李炘頤訂婚 九年愛情長跑開花結果 深情致謝家親友及粉絲
恭喜Stanley(邱士縉）與Alina（李炘頤）！這對被譽為MIRROR隊內「元祖情侶」的甜蜜伴侶，在今日（2月1日）同步在社交平台上公布訂婚消息，並分享多張溫馨照片，正式宣告愛情長跑邁入全新階段。
星光背後 ｜陳松伶憶述半生受盡打擊 做婚前檢查發現不育 ： 係一個遺憾
1985年15歲參加《歡樂今宵》模仿葉蒨文大賽入行的陳松伶(松松)，91年憑《天涯歌女》一劇飾演金嗓子周璇爆紅全港，唱片更大賣六白金。
非常檢控觀／名媛望族／愛．回家之開心速遞／歡樂茶飯︳每日劇情(2月3日）
TVB四線劇集劇情介紹
〈Golden〉奪葛萊美獎創K-Pop先例，衝破連BTS也衝不破的Grammys高牆
2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年有不少與K-Pop相關的創先河時刻，有Rosé與Bruno Mars打頭陣演出之外，還有《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪「最佳視覺媒體原創歌曲」，成為首支K-Pop歌曲衝上葛萊美獎得獎舞台的作品。
「V姐」鄭秀文率領15性感囡囡重錄新版《星秀傳說》 阿卵Dee哥Rap擔當｜有片
天后鄭秀文（Sammi）日前為賀歲片《夜王》，率領王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、楊偉倫（阿卵）、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）、譚旻萱（Mandy）、李芯駖（Sumling）、林熙彤（Hazel）、鄧麗英（麗英）、蔡蕙琪（Kay）、趙君瑜（Angelina）、王紫影（Shadow）、馮靖茵（Baby梓）、黎紀君（Christy）、周芷慧（Aggie）、余樂澄（Monique）和原創音樂廖穎琛（Iris）等17位電影主創，重新走入錄音室，為Sammi 經典快歌《星秀傳說》 重新錄音兼拍MV，眾女星性感亮相，在布置了Mirror Ball、搖晃大量彩色射燈的Disco狂舞，Hot爆！
五月天演唱會2026香港站丨3月啟德開4場 即睇搶飛攻略、票價、座位表
五月天宣布將於3月在啟德舉辦《#5525 回到那一天》25週年巡迴演唱會香港站．春暖花開版，五迷們要密切留意以下隨時更新的售票詳情！
原班人馬華麗回歸！《穿PRADA的惡魔2》電影預告
《穿PRADA的惡魔2》故事簡介： 殿堂級時尚喜劇《穿PRADA的惡魔》原班人馬載譽歸來，集華麗、時尚、幽默、勾心鬥角、精警對白於一身，誓必引發新一輪時尚熱潮！隨著傳統雜誌日漸式微， 奄尖聲悶、mean爆惡頂上司裴美蘭（梅莉史翠普 飾）亦得向現實低頭！當年任勞任怨的助理艾美莉（艾美莉賓特 飾），如今已華麗升呢成為國際品牌集團的高級主管，她更手握大權，擁有裴美蘭迫切需要的廣告收入……而裴美蘭當年另一名助理沙安蒂（安妮夏菲維 飾）更成為了《RUNWAY》新加盟的專題編輯，究竟是敵是友？她又會否出手相助，幫忙挽救裴美蘭的事業？《穿PRADA的惡魔2》將於2026年底4月30日大銀幕上映。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNK
2026 Grammys葛萊美獎紅地毯盛況：Rosé、Lady Gaga、Sabrina Carpenter華麗亮相
2026 Grammys 第68屆葛萊美獎登場，是年度首波矚目音樂盛事之一。今年音樂類型多元，被視為K‑pop、拉丁音樂與主流流行全面「同台交鋒」的年度檢視舞台。大家關注得獎名單之外，Grammys 葛萊美獎紅地毯盛況也相當搶眼，一起來看看吧！
具俊曄守候大S墓前1年 韓國主持人見證愛情即淚崩
【on.cc東網專訊】今日（2號）乃台灣女星徐熙媛（大S）辭世一周年紀念，其韓籍丈夫具俊曄至今依然耿耿於懷未能放下，每天繼續於愛妻墓前守候陪伴，並不時掏出平板電腦重溫夫婦倆昔日恩愛點滴，教人相當心痛。近日韓國電視台節目《名人生老病死的秘密》特意派出採訪隊遠赴台灣
從大學新生變演藝界寵兒！ 一之瀨颯新書預購就爆賣！
他的演藝路從大學時代就充滿意外驚喜，2018年剛考上青山學院大學，入学式那天急著趕路，結果被經紀公司研音星探搭訕，從此踏入娛樂圈。
小島秀夫出走後留下最好禮物！Konami最新數據揭《潛龍諜影》系列破6500萬仍是旗下最成功遊戲
由日本傳奇遊戲製作人小島秀夫於前東家 Konami 任職時所打造的潛入諜報射擊遊戲《潛龍諜影》系列在過去 28 年以來早已一次次證明了它在遊戲圈中的地位。而雖然小島秀夫已經離開 Konami，但去年 Konami 推出的《潛龍諜影》三代重製版《潛龍諜影Delta 食蛇者》也再度獲得了成功，廣獲玩家好評。而最近 Konami 也更新了《潛龍諜影》系列的總銷量，確認已經突破 6550 萬套，也是 Konami 旗下迄今為止總銷量最高的遊戲 IP。
達賴喇嘛有聲書獲格林美獎 發文稱心懷感激、對普世責任的認可 中方斥反華政治操弄｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】第68屆格林美獎頒獎典禮（Grammy Awards）周日（1 日）在洛杉磯舉舉行，90歲流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛獲「最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎」，達賴喇嘛在社交平台發文指，希望讓和平、慈悲、對環境的關懷等理念被更多人聽見，指獲頒獎項是「對我們共同的普世責任的認可」。北京則表達強烈不滿，斥有關方面利用藝術獎項作為反華政治操弄的工具。