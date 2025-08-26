Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

自助餐低至1折！富麗敦海洋公園酒店星耀廳 人均$112起任食荷葉蒜蓉蒸蝦、紅酒燉牛頰肉、加拿大龍蝦

香港富麗敦海洋公園酒店在8月26日中午十二點於KKday推出自助餐快閃優惠，當中自助晚餐及自助午餐均享最低一折！即使錯過了超極抵優惠，酒店同時亦推出買一送一，相當抵食！酒店的自助餐以「可持續海鮮」為中心主題，選用環境友好的頂級食材，炮製出新鮮海鮮及環球美食。當中自助晚餐再以「新加坡及東南亞」菜式為主，人均低至$160，無論是海鮮控或甜品控，總有一款合口味！至於自助午餐人均低至$112；平日限定的綠色輕怡半自助午餐則人均低至$80；而自助早餐人均低至$219，立即睇下文了解內容啦！

立即查看富麗敦海洋公園酒店自助餐優惠

香港富麗敦海洋公園酒店推自助餐優惠低至1折

位於香港富麗敦海洋公園酒店的星耀廳推出「可持續海鮮自助晚餐」一折或買一送一優惠，以「新加坡及東南亞」為主題，美食包括味道十足的任食海南雞飯、印尼沙律，入味的肉骨茶，惹味的荷葉蒜蓉蒸蝦等，主題以外的美食則有中東烤雞肉、法式寶雲酥焗青口、紅酒燉牛頰肉、可持續發展的加拿大龍蝦、安格斯西冷、脆皮意式豬腩卷、帶骨肉眼扒等，不論食肉獸或海鮮控相信都能滿足到！甜品當然都會貫徹主題啦！有榴槤巴斯克芝士蛋糕、越南咖啡奶凍、班蘭蛋糕、榴槤糯米糍等，為自助晚餐畫上完美句號！

【一折優惠】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 21:30）

優惠價：$160起/位（ 原價：$878起/位 ）

SHOP NOW

【買一送一】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 21:30）

優惠價：$958起/2位（ 原價：$1,756起/2位 ）

SHOP NOW

新加坡及東南亞主題

自助午餐人均$112起！

至於「自助午餐」同樣提供一折或買一送一優惠，菜式包括火灸日本甜薯配忌廉芝士、烤安格斯西冷、海鮮大阪燒、黑松露蘑菇三文魚意大利飯等，還有蜜燒日本南瓜拼甜薯、森巴醬炒雜菜、黑松露牛肉炒飯等，口味豐富多元，絕不馬虎，誠意十足！

【一折優惠】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：$112起/位（ 原價：$614起/位 ）

SHOP NOW

【買一送一】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：$670起/2位（ 原價：$1,228起/2位 ）

SHOP NOW

海鮮

綠色輕怡半自助午餐超抵食！

同時間，酒店亦推出平日限定的「綠色輕怡半自助午餐」，只得一折優惠，人均$80，當然有水耕生菜吧及冰鎮海鮮開胃啦，再主菜5選1，包括招牌海南雞飯、黑松露豬柳、印度瑪莎拉香料雞、番茄芝士焗大貝殼粉，或加錢享焗香草羊鞍；甜品區亦有相當多選擇，如焦糖脆餅芝士蛋糕、櫻花慕絲蛋糕、開心果泡芙、橘香玄米茶慕絲蛋糕等，令人滿足！值得一提再提的是其價值絕對抵到飛起！

【一折優惠】綠色輕怡半自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：$80/位（ 原價：$438/位 ）

SHOP NOW

美食選擇超多

至於「可持續海鮮自助早餐」則只提供買一送一或加$10多一位優惠，人均低至$219，結合新鮮海鮮與健康選擇，以此作為一天之始十分完美！

【$10多一位】自助早餐（用餐時段：09:00 – 10:45）

優惠價：$438起/2位（ 原價：$854/2位 ）

SHOP NOW

甜品選擇超多

用餐環境

香港富麗敦海洋公園酒店 星耀廳

地址：香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳 (地圖)

