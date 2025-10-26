《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
豆漿減肥法無痛瘦近12磅？「黃金飲用時間」效果加倍，女明星都靠它養成完美好身材；選哪款豆漿效果比較好？
豆漿減肥法到底有多好？想在短短3個月內輕鬆瘦的話，一定要試試大熱的豆漿減肥法！豆漿不僅能提供豐富的營養，還能有效減少熱量攝取。一文看清豆漿減肥法的好處、正確的黃金飲用時間及方法，以及女明星們的成功秘訣。此外，還有挑選優質豆漿的小貼士，確保在實行豆漿減肥法的路上不會走錯一步！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
豆漿減肥法連女明星都大愛
豆漿減肥法隨著現代人健康意識的提升，越來越多人開始選擇這種方法。豆漿以其低卡路里、高蛋白質及豐富的營養成分，成為減肥愛好者的首選，像是小S、林志玲等女明星都有採用豆漿減肥法，志玲姊姊更是選擇了無糖豆漿加上生雞蛋的組合，達成減肥和同時豐胸的雙重目標！
豆漿減肥法3大好處
豆漿減肥法好處1. 低卡路里
相比牛奶或果汁，豆漿的卡路里含量更低，有助於控制總熱量攝取，避免體重增加。
豆漿減肥法的好處2. 高蛋白質
豆漿富含蛋白質，增加飽足感，幫助維持肌肉質量，並減少食物攝取量。
豆漿減肥法的好處3. 豐富營養素
含有維生素D、B群、鈣及抗氧化劑等，促進健康和身體代謝。
豆漿減肥法「黃金飲用時間」
營養師們推薦在早餐前或運動後飲用豆漿，早餐前飲用不僅能補充能量和營養，還能增加飽足感，避免過度進食。而運動後30分鐘至1小時內飲用豆漿，更能增強瘦身效果。
豆漿減肥法2大Tips
豆漿減肥法Tips1. 餐前一杯豆漿
在餐前喝一杯高纖豆漿，可增加飽足感並減少正餐進食量。餐中多搭配蔬菜，蔬菜與肉類比例為2:1。
豆漿減肥法Tips2. 選擇植物性蛋白質
減少高脂食物攝取，選擇雞肉、魚肉、豆腐等低脂植物性蛋白質，並搭配不同顏色的蔬菜，採用蒸、烤、煮等健康烹調方式。
豆漿減肥法：如何挑選優質豆漿
市場上的豆漿種類繁多，建議選擇無糖或低糖豆漿，以避免攝取過多糖分和熱量。另外，首選非基因改造大豆製成的豆漿，更具營養價值和安全性。
豆漿減肥法注意事項
豆漿減肥法注意事項1. 避免空腹或睡前飲用
豆漿含有難消化的寡糖，容易引起脹氣或腸胃不適。為避免這些問題，可選擇非高纖豆漿，並避免空腹或睡前飲用，不要一次喝太多，逐漸調整攝取量。
豆漿減肥法注意事項2. 不能完全取代其他蛋白質
雖然豆漿對減肥有幫助，但不能完全取代其他蛋白質來源，如牛奶、雞蛋等，需平衡攝取多元營養。執行豆漿減肥時，仍需注意總熱量控制及營養素分配，避免高油高熱量食物。
豆漿減肥法不僅是女明星們的瘦身秘訣，也適合每一位想健康減重的人士。只要掌握正確的黃金飲用時間與方法，再搭配均衡的飲食，你也能輕鬆實現瘦身目標！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
奇異果減肥法14天瘦小腹不瘦胸！輕25磅腰圍即減5cm，配上「它」瘦身效果更佳
韓星瘋傳「蘋果減肥法」瘦身兼去水腫，7天短期急救減走4KG秘訣大公開
其他人也在看
高橋藍從清純偶像到花心浪子！ 網紅正宮心碎的背後真相？
故事從9月底說起，高橋藍生日剛過沒多久，就被拍到溜進東京六本木的私人小館，和一位大他兩歲的AV新星河北彩伽共進晚餐。河北彩伽可不是等閒之輩，她被譽為三上悠亞的接班人，FANZA人氣榜常客，IG上那種甜美卻火辣的pose，迷倒一片粉絲。Japhub日本集合 ・ 1 天前
荃灣劏房毒品倉藏3100萬元可卡因 27歲廚師被捕
一名27歲廚師為「搵快錢」販毒被捕。 警方昨日（23日）於荃灣展開反毒品拘捕行動，在區內一幢住宅大廈發現一名男子形迹可疑，於是將他截停，並在其攜帶的黑色垃圾膠袋內，發現1包約1公斤可卡因磚，其後再押解他返回所租用的劏房單位繼續調查，並檢獲49包可卡因磚，共重50公斤，市值3100萬元，以涉嫌「販運危險藥物」罪將該am730 ・ 1 天前
【惠康】呢度仲抵優惠 穀飼牛肋肉條 $65/包（即日起至30/10）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有菲律賓珍寶萬壽果、Meadows 穀飼牛肋肉條、越南業務用原隻熟白蝦、十字牌高鈣低脂/脫脂牛奶飲品、三全薺菜豬肉/三鮮雞湯小雲吞、維他奶/維他/維他冷泡樽裝飲品、保利保鮮裝純牛奶/脫脂/高鈣低脂牛奶飲品、易極+/易極薄荷糖、滴露潔手液優惠裝同埋唯潔雅紫色4層衛生紙，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
【Aeon】38周年第二撃 $38現金券大放送（即日起至05/11）
均一價今次破天荒有超過300件產品任揀，最平$30買到3件YAHOO著數 ・ 1 天前
金裕貞示範秋季造型4招！襯衫＋牛仔褲穿搭輕鬆打造高級感
韓劇女神金裕貞向來以氣質與甜美的時尚感著稱，在她的Instagram裡分享一系列秋季私服造型再度掀起話題。從俐落襯衫搭配牛仔寬褲，到針織套裝的演繹，每一套都展現出「輕鬆卻精緻」的高級氛圍，不論是在街頭、咖啡廳或機場，都能成為焦點。bella儂儂 ・ 1 天前
揭秘三大「帶旺伴侶」星座女！TOP1總用行動表達支持對你的愛
在感情世界裡，有些女生不僅是伴侶，更是另一半人生路上的夥伴。她們懂得在困境時陪伴、不離不棄，在順境中保持清醒與節制。來看看哪些星座女天生擁有穩定能量，能與另一半攜手前行，把生活過得越來越好。姊妹淘 ・ 1 天前
【人物】英國白血病患者 生命僅剩數日保持樂觀態度 化療期間2小時8分完成半馬
一位來自英國肯特郡的男子，此前被診斷生命僅剩數日，如今在接受治療期間順利跑完一場半程馬拉松。Callum Stroud 於 2022年被診斷出患有急性淋巴性白血病。他表示，自己參加本月初在倫敦舉行的皇...運動筆記 ・ 1 天前
餓肚子睡覺真的能燃脂？營養師揭關鍵在「全天總熱量」！3招讓你吃不胖又好眠
「睡前不吃東西、讓身體餓著睡覺可以多燒脂肪」——這種說法在減重圈流傳已久，但真有這麼神嗎？姊妹淘 ・ 1 天前
你常吃的這香料「原來有助燃脂」！醫曝研究數據：讓腰圍縮小、身體自己變好
薑不僅能驅寒暖胃，還能幫助「喚醒身體代謝力」。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，最新研究發現，薑能提升體內脂聯素濃度，讓身體代謝變得更聰明、更順暢，進而減少腰圍、降低體脂，對穩定血糖與減少慢性發炎都有幫助。姊妹淘 ・ 1 天前
啓明醫療(02500):Cardiovalve TTVR確證性臨床研究完成全部臨床入組
啓明醫療－Ｂ(02500.HK)宣布，近日，公司經導管介入瓣膜置換創新系統Cardiovalve歐洲確證性臨床研究順利完成全部150例經導管三尖瓣置換(TTVR)患者入組。這是Cardiovalve在三尖瓣反流治療領域的又一次重大研發進展，標誌著其在獲得CE MDR的道路上邁出了重要里程碑。TARGET確證性臨床研究是針對三尖瓣反流的患者的一項前瞻性、多中心、單臂研究，該研究在歐洲(主要於德國、意大利、西班牙)、英國及加拿大30餘家心血管中心進行，共計招募150名患者。Cardiovalve是一款自主研發、同時可用於治療二尖瓣反流和三尖瓣反流的經導管介入置換產品。董事會深信，Cardiovalve完成歐洲確證性臨床試驗全部患者入組，是其上市進程的重大里程碑，也是全球三尖瓣反流創新療法的重大進展。(ST)infocast ・ 1 天前
石藥集團(01093.HK)新藥SYH2061注射液在中國獲臨床試驗批准
石藥集團(01093.HK) 宣佈，集團自主研發的化學1類新藥SYH2061注射液（雙鏈小干擾RNA（si RNA）藥物）已獲得國家藥品監督管理局批准，可在中國開展臨床試驗。該產品是一款通過偶聯乙醯半乳糖胺(Gal NAc)實現肝臟靶向遞送的si RNA 藥物，以皮下給藥的方式靶向補體蛋白C5（C5），能有效降低C5水平。通過優化序列和化學修飾的策略，該產品可實現更持久的基因沉默效果，是國內自主研發並進入臨床試驗階段的首款超長效降低C5水平的si RNA藥物，適用於治療Ig A腎病及其他補體介導相關性疾病。(WL)infocast ・ 1 天前
石藥集團(01093.HK)SYH2061注射液獲准在中國進行臨床試驗
石藥集團(01093.HK)公布，集團自主研發的化學1類新藥SYH2061注射液(雙鏈小干擾RNA(si RNA)藥物)已獲得國家藥監局批准，可在中國開展臨床試驗。 該產品是一款通過偶聯乙醯半乳糖胺(Gal NAc)實現肝臟靶向遞送的si RNA藥物，以皮下給藥的方式靶向補體蛋白C5，能有效降低C5水平。通過優化序列和化學修飾的策略，該產品可實現更持久的基因沉默效果，是國內自主研發並進入臨床試驗階段的首款超長效降低C5水平的si RNA藥物，適用於治療Ig A腎病及其他補體介導相關性疾病。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
啓明醫療(02500.HK)Cardiovalve歐洲確證性臨床完成全部入組
啓明醫療-B(02500.HK)公布，近日公司經導管介入瓣膜置換創新系統Cardiovalve歐洲確證性臨床研究順利完成全部150例經導管三尖瓣置換(TTVR)患者入組。這是Cardiovalve在三尖瓣反流治療領域的又一次重大研發進展，標誌著其在獲得CE MDR的道路上邁出了重要里程碑。 TARGET確證性臨床研究是針對三尖瓣反流的患者的一項前瞻性、多中心、單臂研究，該研究在歐洲、英國及加拿大30餘家心血管中心進行，共計招募150名患者。Cardiovalve是一款自主研發、同時可用於治療二尖瓣反流和三尖瓣反流的經導管介入置換產品。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
張致恒內地登台唱《眼紅館》 髮型成焦點 網民：好多頭髮又很光頭
下月11日便踏入41歲的男團Boyz成員張致恒（Steven），與妻子區燕雯（雯雯）於2019年結婚後先後誕下四名兒子，一家六口連同狗狗每月開支極大，經多次在網上喊窮求助後，近月來張致恒轉任搬運工人落力工作，多次被拍到在街頭汗流浹背搬重物的情景。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢
現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金am730 ・ 1 天前
北京新招應對特朗普 反擊更狠
面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。信報財經新聞 ・ 1 天前
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）
David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。Yahoo財經專欄 ・ 36 分鐘前
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。Yahoo新聞 ・ 1 天前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前