宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
黑白朱古力點揀？朱古力不只有熱量！一文看清三大種類朱古力優劣、每日建議份量與選購技巧｜營養師Kathy NG
朱古力是全球流行的甜食，製作的方法和原材料都各有不同，適當進食可以平衡味蕾的享受及健康。
一、朱古力的種類：按可可固形物含量分類
黑朱古力：可可固形物含量≥70%，高的甚至到99%。口感微苦不甜，保留住可可豆原香，追求健康同濃郁風味的人通常會選這款。
牛奶朱古力：可可固形物含量一般喺30%-50%，還會加入大量牛奶或者奶粉。口感滑溜香甜，受眾最廣，尤其受小朋友同初接觸朱古力的人喜愛。
白朱古力：唔含可可固形物，淨係用可可脂、糖同牛奶製成。顏色雪白，味道甜膩，嚴格來說不算是「真正嘅朱古力」，更適合鐘意甜吃的人。
二、營養特點：不只有「熱量」
朱古力的營養來自可可豆：
有益成分：黑朱古力富含可可多酚（抗氧化物質）同鎂元素，前者有助清除自由基，後者對維持神經同肌肉功能有幫助；可可脂還含有少量不飽和脂肪酸，適量攝取對身體有好處。
要留意的成分：牛奶朱古力同白朱古力含糖量很高，食多了容易熱量超標；部分平價朱古力可能會加代可可脂，唔單止風味口感差，更可能含有反式脂肪酸，長期大量食用心血管閉塞的風險。
三、食用注意事項：如何「揀」同「食用份量」
優先揀高可可含量款：日常食用建議揀可可固形物≥70%的黑朱古力，減少糖分攝取，同時吸收更多抗氧化成分。
嚴格控制食用量：即使是黑朱古力，每日攝取量都建議控制於20-30克（大約2-3小塊），避免熱量積累導致肥胖或者血糖波動。
注意人士：糖尿病患者要揀無糖/低糖黑朱古力；小朋友、孕婦都應減少糖分攝取，避免影響牙齒或者胎兒發育；朱古力含有咖啡因，會刺激胃酸分泌，腸胃較弱或患有胃酸倒流問題的人士要注意。
