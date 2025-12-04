精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
不只Lisa、Felix，LV非凡之旅首爾站嘉賓陣容太強勁：全智賢、孔劉、J-Hope、鄭浩妍也來撐場的體驗展到底是什麼？
Louis Vuitton 於首爾新世界百貨 The Reverse 舉辦《Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul 路易威登非凡之旅首爾站》沉浸式體驗，開幕禮請來 BLACKPINK Lisa、 Stray Kids Felix、全智賢、孔劉與 BTS J-Hope 等名人出席，陣容強勁加上六層高的沉浸式空間，讓人很想訪韓朝聖！
Lisa、Felix、全智賢時尚出席 眾星雲集目不瑕及！
多位韓流巨星出席開幕禮，包括 BLACKPINK Lisa、Stray Kids Felix、BTS J-Hope、全智賢、申敏兒、孔劉、鄭浩妍等，當中 Lisa 一頭「芭比捲髮」甜美可愛，Felix 再以「白馬王子」造型現身，全智賢穿上帥氣的斗篷展現鉛筆腿，現場星光熠熠！
《Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul 路易威登非凡之旅首爾站》沉浸式體驗
Louis Vuitton 於首爾新世界百貨 The Reverse 打造一座共六層樓的 LV The Place Seoul 空間，匯集精品店、文化探索展覽及美食餐廳，猶如整棟的 LV 專屬百貨公司！
設有三個樓層的文化體驗，與重松象平-OMA事務所合作打造，展示 LV 由行李箱製造商發展成全球文化殿堂的歷程。展覽包括「起源 ORIGINS」、「歷史帆布 Historical Canvases」至「時尚打包藝術 Packing Fashion」、「工作 Workshop」等，一次飽覽 LV 的時尚作品及傳世工藝。
LV 精品店則設有首爾限定款，包括限定 Vivienne 及專屬鉛筆袋等收藏禮品，同場發售獨家限定膠囊系列。四樓設有 Le Café Louis Vuitton 發售 2025 年全球最佳甜點主廚 Maxime Frederic 創意指導的韓式風味甜點及咖啡，更有限定 Le Chocolat Maxime Frédéric at Louis Vuitton 手工朱古力，即將遊韓的話絕不可錯過。
《Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul》
地址：Shinsegae The Reserve,63 Sogong-ro, Jung-gu, Seoul（首爾中區小公路63號）
餐廳要預約
開放時間：週一至週四：10:30 – 20:00
週五至週日及國定假日：10:30 – 20:30
相關文章：劉嘉玲搶先拿的LV手袋是「這款」！Cruise 2026初春手袋巡禮，鎖定Alma Trunk、Side Trunk
