Omakase優惠｜三和敘廚師發辦套餐買一送一！人均$390起享季節真蠔/鐵板燒南非活鮑魚/香煎法國鴨肝

在九龍城的鬧市中，竟尋到一處雅致之地，與匠心日式料理邂逅；它是「三和敘」。這家跨三層的料理名店，地下設焰・爐端燒、一樓置鍛・鐵板燒、二樓藏凝・壽司刺身，各層均有專屬匠心菜單。更驚喜的是，三和敘於KKday推出買一送一優惠，人均低至$390就能品嘗到頂級和風廚師發辦套餐，由季節真蠔、鐵板燒南非活鮑魚，到香煎法國鴨肝無論是鍾愛壽司刺身的鮮甜，還是迷戀鐵板烹飪的獨特香氣，都可品嘗著職人對美味的極致追求！

「旬」16品和風廚師發辦 歎季節真蠔/蟹肉茶碗蒸

「旬」套餐是三和敘匠心呈獻的16品和風廚師發辦盛宴，用上當季最優質的食材，呈現食材本味的完美狀態；套餐以清爽的沖繩水雲醋與香脆合桃小點拉開序幕，瞬間喚醒沉睡的味蕾；隨後奉上的季節真蠔，滿溢著海洋的純淨鮮甜，搭配細膩滑嫩的蟹肉茶碗蒸，鮮味層次感十足。點題主角為8貫季節精選壽司，師傅憑藉精湛手藝，將米飯的軟糯與當季魚生的鮮美完美融合，再配上1款特色卷物與經典玉子燒，每一口都是職人對美味的極致詮釋。最後以暖心味噌湯與季節甜品收尾，為整場饗宴帶來溫柔圓滿的結局。憑KKday買一送一優惠，人均最低僅需$390，就可享如此高規格的廚師發辦盛宴，可謂物超所值！

九龍城三和敘廚師發辦套餐

【買一送一】三和敘廚師發辦午市套餐「旬」「Shun」- 和風饗宴16品套餐

優惠價：$780/2位 ｜ 原價：$980/2位

用餐時間：星期二至日中午12時至下午3時（截單時間：下午1時30分）

「本」鐵板燒鮑魚大蝦鴨肝盛宴 嘗鐵板燒南非活鮑魚/香煎法國鴨肝

「本」鐵板燒套餐同樣堅持選用頂級當季食材，是一場視覺與味覺的雙重盛宴，落座於一樓鍛・鐵板燒區，還能近距離欣賞主廚的高超烹飪技藝。套餐先以日式蒸蛋與季節沙律打開食慾，綿密的蒸蛋與清爽的沙律帶來輕盈開端；接著輪番上陣的大海蝦配澳洲BB菠菜汁、鐵板燒南非活鮑魚、香煎法國鴨肝等經典又矜貴的菜式，讓人食指大動。新鮮頂級食材在鐵板上滋滋聲，裹著特色調味料的香氣撲鼻而來，鮑魚彈牙、大蝦鮮甜、鴨肝綿密，風味各異卻同樣誘人。後續的美國安格斯薄燒或牛柳、特色櫻花蝦炒飯，惹味又夠飽肚，最終以季節清湯及靚靚甜點收尾，是午市時光滿足的一筆！KKday平台優惠人均最低僅需$458，能享用到多道頂級海陸食材鐵板料理，實屬難得！

【買一送一】鍛・鐵板燒午市套餐「本」「Hon」- 鐵板燒鮑魚、大蝦、鴨肝盛宴

優惠價 $458/位 ｜ 原價：$936/位

用餐時間：星期二至日 中午12時至下午3時（截單時間：下午1時30分）

三和敘

地址：九龍城福佬村道46號 (地圖)

