義大利研究發現：只要「蝙蝠俠」在場，路人主動行善率大幅提升？
DC 漫畫中最著名且人氣也最高的英雄，肯定就是高譚市的億萬富翁、黑暗騎士「蝙蝠俠」，在夜晚中守護著整個城市，是許多反派的惡夢。而有趣的是，最近一項研究指出，蝙蝠俠的威嚇力似乎在現實中也有用，只要「蝙蝠俠在現場」，就會增加人們做善事的頻率。
根據發表在 npj Mental Health Research 期刊上的最新研究，義大利聖心天主教大學（Catholic University of the Sacred Heart）的心理學家 Francesco Pagnini 團隊發現了一種獨特的「蝙蝠俠效應」。研究指出，當公共場合出現一位穿著蝙蝠俠服裝的人時，周圍的民眾主動去幫助他人的意願會明顯提高。
研究團隊選擇在米蘭的地鐵進行這項測試，他們安排一位裝上義肢、假裝懷孕的女實驗員上車，觀察乘客是否會主動讓座。實驗分為兩組，在只有「孕婦」單獨出現的情況下，乘客讓座率約為 37.66%；然而在實驗組中，當另一位互不相識、Cosplay 成蝙蝠俠的實驗員從另一扇門上車時，乘客讓座的比例居然提升到 67.21%。有趣的是，許多伸出援手的乘客事後受訪時表示，自己完全沒有意識到蝙蝠俠在場，或者認為自己的行為和這位超級英雄無關。
而這種現象，研究人員分析並不是因為人們想要在英雄面前表現良好，主要是這種「意想不到的事件」打破了日常通勤原本的單調和慣性，進而喚醒人們對於周圍環境的感知，讓大家更容易注意到需要幫助的人。這項研究曝光後也引起網友討論，不少網友對此結論感到有趣，笑稱這或許是人類求生本能的展現：「畢竟是壞人的噩夢」、「想像一下，如果實驗者是懷孕的蝙蝠俠」、「如果換成小丑會怎樣？」、「我讓座給蝙蝠俠，是因為我不想被他揍」
