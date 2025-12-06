用「咒語」對抗演算法！Threads「dear algo」功能或許快成真

我們用 Social Media，或多或少都會認為演算法暗中掌握我們看到什麼、接收些資訊，因此希望有辦法對抗演算法，解決社交平台多給一些自己想看的內容，或少給一些不想看的內容，因而打趣地「祈求」演算法做得到。估不到這種許願竟可成真，早前 Mark Zuckerberg 在 Threads 上發帖，Threads 將開始測試一項「dear algo」功能，讓請求演算法「工作」真的會發生作用。

Mark Zuckerberg 在 Threads 上發帖指，Threads 將開始測試一項「dear algo」功能，而 Threads 主理人 Connor Hayes 也發文說，這將會是由 AI 帶動的功能。他指如用戶在貼文中加入「Dear Algo」，系統會在最多三天內按其需求去調整所看到的動態消息，讓用戶看到更多或更少相關內容。如果你的帳號是公開的，其他人也能看到你的請求、與你互動，或轉貼。這項本來像開玩笑的舉動，如今有機會變成實在功能，實在讓人感到驚喜，也突顯了 Threads 的好玩之處及龐大的用戶群，事實上自截至 2025 年 8 月已有 4 億名月活躍用戶，而在 10 月達到 1.5 億名日活躍用戶，Threads 的成功而且樂意聆聽用戶需要，對日後發展是好事。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告 廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk