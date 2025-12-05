字節跳動「豆包手機」一出即售罊，炒貴一倍玩次世代 AI 手機互動好神奇？

字節跳動（ByteDance）旗下 AI 助手「豆包」近日聯手手機廠商中興通訊（ZTE），推出搭載「豆包手機助手」技術預覽版的工程樣機 —— nubia M153，甫一發佈即引發市場轟動。儘管官方定價為 3,499 元人民幣，但由於首批備貨量極少，二手市場現貨價格已被炒至 7,999 元人民幣，溢價超過兩倍。

首批備貨僅 3 萬部 官方確認不再追加

據藍鲸新聞報道，這款「豆包手機」實際上是字節跳動在硬件領域的一次試水。供應鏈消息指出，首批產品備貨量僅約 3 萬部，且項目方在售罄後並未追加物料投入，意味著第一代產品將不會再繼續批量生產。

在閑魚二手交易平台上，由於購買資格稀缺，僅用於獲取購買權的「F 碼」轉讓價已達百元；而實機價格更是一路飆升，甚至出現高達 7,999 元人民幣的報價。

一句話跨 App 操作 重構人機交互

「豆包手機」之所以引發熱議，核心在於其顛覆性的 AI 交互體驗。與傳統手機需要用戶手動點擊各個 App 不同，豆包手機助手可以直接接管手機操作。

用戶只需發出一句語音指令，例如「幫我全網比價並下單某商品」，AI 助手便會在後台自動喚醒，依次跳轉至淘寶、京東、抖音商城、拼多多等平台進行比價，並自動選擇最優商品進入下單頁面，全程無需人工干預，僅需在最後支付環節確認。

除此之外，點外賣、訂車票、查快遞、甚至回覆微信等跨應用複雜操作，均可通過語音指令完成。網民戲稱其為「賽博許願池」，徹底解放了雙手。

字節跳動的野心：AI 時代的關鍵入口

字節跳動 CEO 梁汝波曾在 2025 年 2 月表示，「探索新的 UI 交互形式」是公司 AI 戰略的三大目標之一。據了解，字節跳動目前的策略並非直接涉足手機供應鏈製造，而是通過與廠商合作來驗證 AI 交互模式。

內部硬件團隊「Ocean」已整合了來自 PICO VR、Ola Dance 智能耳機等項目的成員，致力於探索「大模型 + 超級 App + 硬件終端」的三位一體生態。

分析認為，如果這種 AI 直接調用 App 功能的模式成為主流，將對傳統互聯網商業模式構成巨大挑戰。因為用戶不再需要頻繁打開和瀏覽 App，這將直接衝擊基於用戶時長和主動行為的廣告變現邏輯。

獨家｜豆包手機售罄後或 26 年底才有貨

一句話實現全網比價、點外賣、訂車票，「豆包手機」遭搶購，現貨被炒至 7999 元，溢價兩倍多

nubia M153 豆包手机助手技术预览版

