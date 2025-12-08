宣萱與表舅父蔡和平保護動物立場形鮮明對比 太太任平平曬數十件皮草珍藏 網民： 炫耀殘忍

宣萱與表舅父蔡和平保護動物立場形鮮明對比 太太任平平曬數十件皮草珍藏

視后宣萱（Jessica）熱愛動物，曾飼養超過10隻貓狗，早前宣萱於大埔宏福苑火災慘劇發生後，更主動伸出援手，為受災家庭提供寵物暫托服務，讓網民感動不已。然而，宣萱嘅表舅父、資深製作人蔡和平卻喺社交平台高調展示妻子任平平嘅皮草收藏，數十件奢華皮草掛滿花園，與宣萱嘅保護動物立場形成鮮明對比，引發熱議。

被譽為「歡樂今宵之父」嘅蔡和平上載前電視台高層太太任平平疑喺自家豪宅花園內曬皮草嘅照片，畫面頗為震撼。任平平笑容燦爛地細心整理珍藏，數十件皮草掛滿多個晾衣架，包括狐狸皮和貂皮圍領款式，顏色從深啡、銀灰到金棕不等，部分皮草更保留完整動物頭部和爪子，視覺衝擊強烈。蔡和平喺帖文解釋，呢啲都係太太數十年嘅收藏，打算挑選部分轉贈好友。

唔少網民鬧爆任平平收藏皮草行為，批評係「炫耀殘忍」，鼓勵大眾消費，認為即使係舊物，皮草本質仍源自動物犧牲，繼續流通市面等於間接鼓勵產業，希望任平平唔好再著、唔好再送，先係對動物最大嘅尊重。然而，市面有聲稱「人道皮草」品牌，強調不獵殺野生動物，實情係好多動物仍來自養殖場，外媒曾多次揭露部份養殖場環境惡劣，動物皆遭受虐待。

