高市早苗上任一個半月首次外出聚餐 與黨內高層共進晚宴 曾言放棄「工作與生活平衡」︱Yahoo

高市早苗(Photo by Kazuhiro NOGI / AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】日本首相高市早苗以不愛應酬聞名，她在上任約 1 個半月後，於上周五（5 日）首次在官邸及宿舍以外與黨內高層共晉晚餐，成為政壇焦點。

綜合外媒報道，高市早苗周五晚上在東京一間西餐廳與自民黨副總裁麻生太郎、幹事長鈴木俊一等人聚餐，官房長官木原稔亦有出席。聚餐約持續 1 個半小時。有出席者透露，高市在席間就公明黨早前退出執政聯盟一事向黨內相關人士致歉，並表示造成不便。

有接近高市早苗的人士指出，她於 10 月 21 日出任首相後，多數時間在完成外訪、視察及國會行程後直接返回位於東京赤坂的眾院議員宿舍，在家中研讀資料，為國會及外交事務作準備。自民黨內有人認為，她與黨內幹部及議員的面對面交流相對不足。

曾言放棄「工作與生活平衡」

日本歷任首相常透過聚餐蒐集資訊並強化政權協調。例如已故前首相安倍晉三在 2012 年 12 月上任後，一個月內曾參與十多次外出聚餐。相比之下，高市的作風較為低調，而今次聚餐被視為她增進黨內溝通的一步。

高市早苗於 10 月 4 日競選自民黨總裁時，曾表示放棄「工作與生活平衡」，並稱「會不停地工作」。這番言論及「女性首相」一詞其後被選為今年日本年度流行語。她在領取獎項時強調，無意鼓吹過度工作，也不是想把長時間工作描述為值得提倡的行為。