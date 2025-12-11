港男北海道自駕遊逆線撞車 致一人重傷被捕

【on.cc東網專訊】一名香港男子周三（10日）在日本北海道自駕遊時，逆線與一輛小型客車迎面相撞，致對方司機重傷。警方以涉嫌疏忽駕駛致人受傷為由，逮捕該名港男，正調查事故原因。

日媒周四（11日）報道，事發於周三下午3時50分左右，在北海道協和町。涉事46歲陳姓香港男子在國道上駕駛租賃車輛期間，突然駛入逆行車道，與駛至的小型客車相撞。52歲客車男司機重傷，疑肋骨和左手骨折，已送院治療。

陳男向警方承認逆線行駛，警方正進一步調查事故細節。事故發生時，路面部分結冰。陳男所租車輛上另外三名乘客，均未有受傷。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】