冬至盆菜2025｜15間精選冬至盆菜推介！早鳥優惠/送$100優惠券/免運費攻略
冬至食盆菜是常識吧！今次集齊多款特色盆菜，還包括一系列折扣優惠、免運費⋯⋯即睇Yahoo Food內文：
冬至吃甚麼？怎少得盆菜！坊間盆菜越出越多，今次就為大家集齊各大酒店、網店、中菜廳的盆菜，當中包括免運費、送現金券、各種優惠折扣，更有創新盆菜，讓大家放開肚皮，食得開懷！
冬至盆菜2025推介1.等等Hea：食神肥韜豪華版盆菜低至$988
食神韜韜推出食神肥韜豪華版盆菜，食材包括柴燒鴨、龍崗走地雞、蠔皇炆冬菇、客家豬腩仔、豆卜、蠔皇炆冬等 精選原只富貴鮑魚丶如意花膠丶日本宗谷元貝丶大海蝦丶秘製鵝掌丶自家制客客燒腩肉丶龍崗走地雞丶蠔王丶花菇及蘿蔔等十多種食材精心研製傳統冇古法配方。秘制圍村醬汁味道香濃，以鮑魚丶金華火腿丶走地雞客家肉等熬制24小時而成。只要在KKday預訂盆菜，即可低至$988，可供4至5人享用。
等等Hea
地址：九龍城福佬村道41號地舖（地圖按此）
電話：2383 1766
冬至盆菜2025推介2.合和軒：極品蠔皇鮑魚參花膠盆菜：自選4位或8位享用
合和軒推出極品蠔皇鮑魚參花膠盆菜，備有蠔皇南非六頭鮑魚、鮑汁扣花膠片、紅燒海參、乾煎大花蝦、頂級沙井金蠔、北海道元貝、鮑汁鵝掌、蠔皇天白花菇、貴妃雞、髮菜鯪魚球、枝竹炆火腩、沙嗲魷魚、爽脆豬皮、南乳蓮藕片、高湯娃娃菜、清甜蘿蔔及芋頭，配搭豐富，更可因應人數自選4位或8位享用的份量，只要在KKday享用即可低至$1,488。
合和軒
地址：灣仔堅尼地道15號合和酒店20樓（地圖按此）
電話：2620 3288
備註：只限自取。
冬至盆菜2025推介3.新同樂：鮑魚鵝掌元蹄盆菜配純釀醬油浸農場雞低至8折
榮獲米芝蓮一星的新同樂，推出鮑魚鵝掌元蹄盆菜，可供4至6位享用，還配上純釀醬油浸農場雞，可選：八頭南非鮮鮑魚 (6隻) / 澳洲兩頭黑金鮑魚 (2隻) / 39頭日本皇冠吉品鮑魚 (4隻)，還備有鮑汁扣鵝掌(4隻)、醬扣元蹄(1斤) 、豆醬烤櫻桃鴨(半隻)、北海道宗谷瑤柱甫(4件)、 厚竹笙(4件)、茄汁海蝦球、蝦籽柚皮、原木花菰、手打花椒豚肉丸、香煎鯪魚餅、 香葉燻蛋、西蘭花、津菜、枝竹、素筋，非常豐富。只要在KKday預訂盆菜，即可低至$2,658。
新同樂
地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期4樓401號舖（地圖按此）
電話：2152 1417
備註：只限外賣自取，送貨需應因地區收費。
冬至盆菜2025推介4.紫粵軒：鮑魚聚寶盆菜最少2位即可享用！低至$638
坊間推出的盆菜通常供給多人享用，若然只得兩個人都想吃盆菜，不妨試試紫粵軒推出的鮑魚聚寶盆菜。備有原隻8頭蠔皇鮑魚、鮑汁扣花膠、濃汁扣海參、日本宗谷瑤柱、茄汁香煎大蝦、紅酒燴沙井蠔、紅炆花菇、貴妃雞、蠔皇鴨掌、手打鯪魚球、髮菜、蓮藕、白蘿蔔、豬皮、豬脷、枝竹。只要在KKday預訂盆菜，即可低至$638。
紫粵軒
地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店2樓（地圖按此）
電話：3983 0628
冬至盆菜2025推介5.海雲天：18道風味極品鮑魚佛跳牆盆菜！低至75折
海雲天推出18道風味極品鮑魚佛跳牆盆菜，聽個名都知道份外矜貴，想聖誕食得好些就最適合不過。備有6頭富貴鮑魚(6隻)、原件花膠2件、北海道乾瑤柱(6件)、茄汁大蝦(6隻)、貴妃雞半隻、原條釀鯪魚、髮菜、紅燒花菇、客家腩仔、鮑汁鵝掌、南乳豬手、長洲大魚蛋、秘製豬皮、畔塘蓮藕、腐皮福袋、五香芋頭、清甜蘿蔔、枝竹，可供6位享用。只要在KKday預訂盆菜，即可低至$1,488。
海雲天
地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店2樓（地圖按此）
電話：2996 8459
冬至盆菜2025推介6.Fast Gourmet：低至$488 全港首創巨型酥皮龍蝦盆菜
不少人覺得盆菜都是一式一樣，但Fast Gourmet就推出全港首創巨型酥皮龍蝦盆菜（
原價$528，優惠價$488起），盆菜有波士頓龍蝦、鮮鮑魚、北海道珍寶刺身級帶子、海蝦、藍青口及魷魚，另加入泰式美食，如泰國魚餅及扎肉等，客人可以選擇將法式龍蝦湯或冬蔭龍蝦湯倒入、以明火或電磁爐煮熱就食得，可以將酥皮撕成小件蘸湯汁食。
自取分店：中環、元朗、尖沙咀
冬至盆菜2025推介7.神燈海鮮酒家：外賣直送免運 神燈海味盆菜
推介你可以選擇神燈海鮮酒家的神燈海味盆菜（
原價$1,588，優惠價$1,288/6位用），備有10頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝、紅燒海參、蠔豉、蠔汁扣鵝掌、蠔油炆花菇、自家製炸蝦丸、豬脷、豬皮、魷魚、香炸芋頭、蠔皇炆枝竹、清甜蓮藕、上湯蘿蔔、貴妃雞、紅炆腩肉、南乳豬手粒等共18種食材，盆菜更免運費，外賣直送門前！相當方便。
冬至盆菜2025推介8.明閣：冬至海味一品煲！矜貴之選
在Klook預訂明閣冬至海味一品盆菜只需優惠價$2,388（
原價$2,888），備有原隻鮑魚(10 頭) ‧ 流浮山金蠔 ‧ 花膠 ‧ 海參 ‧ 元貝 ‧ 天白菇 ‧ 大虎蝦球 ‧ 鯪魚球 ‧ 柚皮 ‧ 枝竹 ‧ 蘿蔔 ‧ 蓮藕。以多款優質上乘的珍餚及矜貴香濃的鮑魚汁熬煮而成，材料豐富，香氣四溢。可將原個盆菜連砂鍋外帶回家，在家中品嚐窩心滋味。 最方便是以可循環再用的砂鍋奉上，並可以明火或電磁爐加熱，最適合冬至與親朋好友食餐好。
明閣
地址：旺角上海街555 號香港康得思酒店L樓層（地圖按此）
電話： 3552 3301
冬至盆菜2025推介9.一粥麵：買盆菜送$100優惠券+鹽焗雞
不想單吃盆菜？一粥麵的6人冬至佛跳牆盆菜套餐（
原價$1,555，優惠價$1,088），當中佛跳牆盆菜包括十頭鮑魚、原粒瑤柱、原條海參等等，另外還有紅燒花膠肉絲素翅及臘味糯米飯飯，再加送鹽焗雞一隻及可口可樂6罐，顧客凡於KKday訂購「冬至鮑魚佛跳牆盆菜6人套餐」，即可獲贈總值$100電子優惠券 ($20優惠一張，共5張)！
冬至盆菜2025推介10.永年士多：花膠發財好市大盆菜！送永年會員500積分
車仔麵名店永年士多近年有不少搞作，就連盆菜都與坊間眾不同，推出花膠發財好市大盆菜以及超豪華龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜（
原價$1,488起，優惠價$988起），前者食材包括：髮菜、蠔豉、鴨腳、鮑魚、花膠、冬菇、魷魚、西蘭花、雞、豬手、蘿蔔、魚蛋、豬皮、腩肉、蓮藕、枝竹、墨魚丸、芋頭、南乳汁，還可自選咖喱辣醬或麻辣醬，極具彈性，現在於KKday預訂即送永年會員500積分！更可以享受免運服務！（只限於停車處或圍村村口交收）。
冬至盆菜2025推介11.鼎爺廚房：早鳥免運88折嘆鼎爺手工盆菜
想嘆到鼎爺的手勢？只要Order鼎爺廚房的手工盆菜即可！鼎爺廚房推出2款盆菜，包括鼎爺手工盆菜（
原價$1,788起，優惠價$1,588起）跟極上鮑參鼎級盆菜（ 原價$2,488起，優惠價$2,288起），每款食材都是經過鼎爺精挑細選，包括南美花膠筒、北海道元貝、澳洲海參等，盆菜的鮑汁以90天雞齡的三黃雞、豬肉、豬骨慢煮10小時再加流浮山裕興蠔汁，濃郁入味！更有免運服務！
冬至盆菜2025推介12.FEAST：最啱小家庭！87折+免運費
傳統盆菜都是要一大班人一同享用，小家庭想食盆菜，就要有心理準備需要分分鐘要食一星期。但FEAST推出的鮑魚珍饈豐食盆菜（
原價$938起，優惠價$838起）正是為小家庭而設，適合4至6位享用，盆菜包含14款食材如溏心鮑魚、原條海參、鮮元貝、鮑汁燴花膠、鮑汁鴨掌、蠔皇螺片、鲍汁豬手、秘醬炆豬皮、農家帶骨雞腿肉、爽彈白魚蛋、滷香杏鮑菇、特級板栗、醬香蘿蔔、上湯西蘭花、黃金鮑汁。附送新鮮娃娃菜及日本烏冬，將由順豐溫控配送。
冬至盆菜2024推介13.粵軒中菜廳：灣仔名人飯堂推2人盆菜
粵軒中菜廳向來都是名人飯堂，盆菜走精緻路線，不推傳統多人份的盆菜，只推2人份跟4人份的盆菜，2人份可以選擇「粵滋味．二人盆菜」（$888）跟「豪滋味．二人盆菜」（$1,388），4人份則有3款盆菜可選擇，可按喜歡的配料選擇。而且各款食材全部獨立真空處理，只需放入熱水加熱即可食用。
粵軒中菜廳
地址：灣仔告士打道72號六國酒店一樓（地圖按此）
電話： 2866 3806
冬至盆菜2025推介14.Mott 32：中環人氣中菜館 推佛跳牆盆菜＋圍村盆菜
如果常要在中環食Business Lunch，對渣打銀行地庫中菜廳的Mott 32一定不會陌生。品牌今次除了繼續有6份人的佛跳牆盆菜（$2,680），亦有12人份的圍村盆菜（$2,580）可選擇。佛跳牆盆菜選用澳洲鮑魚、北海道元貝、日本海參及花膠等食材入饟，伴以傳統盆菜的豐盛食材， 盡顯矜貴美味。而圍村盆菜包羅多款經典食材，例如走地雞、鯪魚球、花菇、炆豬肉、蘿蔔、枝竹等。同時加入瑤柱甫、豉油皇海中蝦、蠔豉等令盆菜更顯滋味。
Mott 32
地址：中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈（地圖按此）
電話：2885 8688
冬至盆菜2025推介15.君綽軒：酒店素菜盆菜低至$511起
如果家中有人茹素的話，港島海逸君綽酒店君綽軒十八羅漢上素盆菜（
原價$638，優惠價$511起）絕對是美味之選，盆菜包括素鮑、素翅、冬菇、芋頭等，賣相豐富，絕對不比葷食盆菜差。
君綽軒
地址：北角油街23號港島海逸君綽酒店5樓（地圖按此）
電話：2121 2691
常見問題：
問：冬至盆菜2025有免運嗎？
答：FEAST推出的鮑魚珍饈豐食盆菜正是為小家庭而設，盆菜有齊溏心鮑魚、原條海參、鮮元貝等，貨品將由順豐溫控配送。.....詳情按此
問：冬至盆菜2025有優惠嗎？
答：凡於KKday訂購「冬至鮑魚佛跳牆盆菜6人套餐」，即可獲贈總值$100電子優惠券 ($20優惠一張，共5張).....詳情按此
更多聖誕推介
聖誕自助餐2025｜酒店buffet優惠推介合集！低至$417位/任食生蠔龍蝦/無限暢飲汽水果汁
聖誕大餐2025｜12間高質聖誕餐廳推介！早鳥優惠價/盲猜美酒贏大獎/Omakase低至$488
聖誕蛋糕2025｜高質聖誕餅店推介10間！酒店蛋糕低至$214/早鳥優惠價/朱古力樹頭蛋糕
聖誕禮盒2025｜Top 10必買聖誕禮盒推介！早鳥優惠價低至$25 聖誕綠茶曲奇/蜂蜜薑餅/香料熱咖啡
聖誕朱古力2025｜12款送禮朱古力禮盒推介！聖誕倒數日曆低至$25/早鳥優惠/得獎朱古力
聖誕食譜合集│35道簡易食譜！新手必試蜜糖蘋果烤雞/威靈頓牛柳/mulled wine/法式樹頭蛋糕
