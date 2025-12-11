聖誕食譜合集│35道簡易食譜！新手必試蜜糖蘋果烤雞/威靈頓牛柳/mulled wine/ 法式樹頭蛋糕

很多人都覺得牛肉很難煮，尤其是家中炒牛肉常常會變老又嚡，但其實只要握好醃牛肉的秘技，牛肉便會很好炒。這道泡菜爆炒牛肉惹味又下飯，而且做法簡單，主要在醃牛肉時，要加入適量濕澱粉，便可以令牛肉炒起來不會乾柴，濕澱粉的比例一般是粟粉或生粉1份配水2份，要先加有味的調味料，最後上了濕澱粉要至少放15分鐘才開始煮，即睇如何製作泡菜爆炒牛肉：

Yahoo Food ・ 30 分鐘前