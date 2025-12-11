聖誕好去處九龍區合集
聖誕食譜合集│35道簡易食譜！新手必試蜜糖蘋果烤雞/威靈頓牛柳/mulled wine/法式樹頭蛋糕
Yahoo Food整合35道簡易聖誕食譜教你化身大廚，在聖誕派對上為親朋好友帶來味覺驚喜，即睇食譜：
聖誕節就是要歎聖誕美食的時候！不想出街捱昂貴的聖誕大餐，參考聖誕食譜合集自家煮都無難度。由前菜到甜品以至雞尾酒都通通為大家準備好，就算是新手都可以輕易掌握聖誕大餐食譜。Yahoo Food整合35道簡易聖誕食譜教你化身大廚，在聖誕派對上為親朋好友帶來味覺驚喜！立即發掘聖誕好煮意！
1.聖誕食譜合集│法式樹頭蛋糕│按此觀看完整食譜
2. 聖誕食譜合集│栗子拿鐵配噴忌廉│按此觀看完整食譜
3.聖誕食譜合集│中式香料烤雞│按此觀看完整食譜
4. .聖誕食譜合集│香煎鵝肝配藍莓汁│按此觀看完整食譜
5. 聖誕食譜合集│燒牛肋骨配紅酒汁│按此觀看完整食譜
6.聖誕食譜合集│蜜糖蘋果烤雞 │按此觀看完整食譜
7. 聖誕食譜合集│蘋果肉桂卷(配超簡易糖霜) │按此觀看完整食譜
8. 聖誕食譜合集│草莓奶油聖誕蛋糕│按此觀看完整食譜
9. 聖誕食譜合集│牛肝菌松露扁意粉│按此觀看完整食譜
10.聖誕食譜合集│白汁香煎金目鯛配大蔥日本鴻喜菇│按此觀看完整食譜
11. 聖誕食譜合集│香橙冧酒朱古力流心熔岩蛋糕│按此觀看完整食譜
12. 聖誕食譜合集│聖誕小食拼盤│按此觀看完整食譜
13. 聖誕食譜合集│日式低溫烤牛肉 ｜Roast Beef│按此觀看完整食譜
14. 聖誕食譜合集│西蘭花?聖誕樹│按此觀看完整食譜
15. 聖誕食譜合集│惹味燒烤醬辣烤春雞│按此觀看完整食譜
16. 聖誕食譜合集│氣炸威靈頓牛柳│按此觀看完整食譜
17. 聖誕食譜合集│ 新手零難度酸甜冰涼果香雪酪 不用雪糕機都可以整出無糖甜品│
按此觀看完整食譜
18. 聖誕食譜合集│聖誕派對必學甜酒栗子黑糖芝士餅 甜而不膩入口即溶│按此觀看完整食譜
19. 聖誕食譜合集│無牛油都整到餅乾？聖誕party必整自家製全麥消化餅 又酥又脆又健康│
按此觀看完整食譜
20. 聖誕食譜合集│甜酸鬆脆藍莓撻！自製減糖藍莓醬＋減牛油脆脆撻面│按此觀看完整食譜
21. 聖誕食譜合集│山楂杞子桂花果凍 消滯消脂紓緩口氣│按此觀看完整食譜
22.聖誕食譜合集│酥脆番茄芝士Galette！5款食材香料、不用焗模簡易製鹹味脆批│按此觀看完整食譜
23.聖誕食譜合集│派對雞尾酒做法！聖誕必備5大簡易Party Cocktail教學│按此觀看完整食譜
24.聖誕食譜合集│零失敗薑餅人 要壓模唔走樣麵糰雪一雪就得？│按此觀看完整食譜
25.聖誕食譜合集│急凍牛扒快速解凍大法 避開3大常犯錯誤:用水/微波爐/室溫│按此觀看完整食譜
26. 聖誕食譜合集│煎牛扒秘訣！掌握時間/材料/步驟 急凍牛扒都煎出餐廳水準│按此觀看完整食譜
27. 聖誕食譜合集│酸辣海鮮湯！自製蝦湯底濃郁鮮甜2大貼士│按此觀看完整食譜
28. 聖誕食譜合集│平底鑊煎春雞 要外脆內嫩只需加一種醃料│按此觀看完整食譜
29. 聖誕食譜合集│聖誕甜品零失敗免焗杯杯布甸 不用打蛋器也能落手做？│按此觀看完整食譜
30. 聖誕食譜合集│ 南瓜栗子濃湯 要味更甜只需加一種材料？│按此觀看完整食譜
31. 聖誕食譜合集│ 聖誕香料酒mulled wine做法 熱紅酒想更香甜只需加兩樣嘢│按此觀看完整食譜
32. 聖誕食譜合集│聖誕樹牛油果小多士 三樣材料即可快手做的餐前小吃？│按此觀看完整食譜
33. 聖誕食譜合集│石榴冰菜蝦沙律 一個步驟令你開石榴更容易│按此觀看完整食譜
34. 聖誕食譜合集│聖誕派對輕鬆準備！免焗版蔓越莓芝士鑊煎薄餅│按此觀看完整食譜
35.聖誕食譜合集│免焗朱古力甜酒撻 食剩麵包做餅底雪凍即成超方便│按此觀看完整食譜
