三餸一湯食譜時間又到！聖誕將至，是時候要計劃跟親朋友好聖誕大餐的菜單。如果想簡簡單單的過個溫馨聖誕節，在家自製幾道聖誕菜亦可，利用隨時買到的急凍酥餅同煙鴨胸便可以做出鴨胸卷，再加個用冰菜和石榴做的石榴冰菜蝦沙律，配個蘑菇蘆筍意大利飯，這餐飯雖然簡單也充滿節日氣氛，飯後一起來杯暖笠笠香料紅酒，看套喜歡的聖誕電影，安靜又溫馨的一個節日，即睇如何製作聖誕三餸一湯：

酥皮鴨胸卷（2人份量）

烹煮時間：40分鐘

烹煮時間：40分鐘

酥皮鴨胸卷

做法

1. 煙鴨胸皮那面淺割幾下，燒熱鑊，加少許油，先煎皮那面，直至油脂流出，倒去多餘油份，再煎鴨肉那面。最後灒1湯匙白酒。取出。

2. 鴨胸兩面撒香草、黑椒，再塗上芥末。

3. 將一片酥餅放在焗爐紙上，放上煙鴨胸，再覆上另一塊酥餅，切出多餘酥餅，邊位用叉子壓實。多餘的酥餅可以切小圖形貼在大酥皮上。在整個表面掃上蛋夜。放入小烤箱以攝氏200度焗10至15分鐘，留意表面變金黃即可。。

酥皮鴨胸卷

石榴冰菜蝦沙律（2人份量）

烹煮時間：25分鐘

烹煮時間：25分鐘

石榴冰菜蝦沙律

1. 蝦烚熟，泡冰水，剝殻備用。啤梨削皮切片，泡鹽水。

2. 石榴輕割開表皮，然後泡在水中，剝出石榴粒粒。隔水。醬汁材料拌勻備用。

3. 冰菜和生菜洗淨瀝乾，放入大保鮮袋，加入蝦、啤梨、石榴，再加醬汁，封袋搖勻。上碟後撒核桃碎。

石榴冰菜蝦沙律

蘑菇蘆筍意大利飯 ( 2人份量)

時間： 25分鐘

時間： 25分鐘

蘑菇蘆筍意大利飯

做法

1. 蘑菇切粒，蘆筍去硬底，切片。 蒜頭和乾葱切碎。先燒熱油，爆香蒜頭和乾葱，加入米粒同炒。加入白酒炒至水份蒸發。

2. 收中火，分三次加入清湯，不時要搞拌攪拌以防黏底，全程約7-8分鐘。蓋上煮5分鐘。

3. 加入蘑菇和蘆筍煮3分鐘，蓋上再細火煮5分鐘。

4. 開蓋，熄火，加入芝士、淡忌廉和牛油拌至吸收，加入百里香、黑椒和鹽調味。

蘑菇蘆筍意大利飯

香料紅酒（2人份量）

烹煮時間：35分鐘

烹煮時間：35分鐘

三餸一湯食譜│聖誕晚餐！酥皮鴨胸卷/石榴冰菜蝦沙律/蘑菇蘆筍意大利飯/香料紅酒

做法

橙一個擠汁，果皮留用。另一個切片裝飾用。

2. 將蘋果汁、橙汁和紅酒加入煲中。細小的香枓用包袋入好，放入煲內。

3. 將肉桂條、八角和橙皮加入煲中，加入黃糖，收細火煲20分鐘，隔渣，在杯中加橙片裝飾。

香料紅酒

