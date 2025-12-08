張栢芝爭辯簽署及文件真偽性 審訊期間情緒激動落淚

藝人張栢芝前年遭前經理人余毓興及經理人公司AEG Entertainment Group Limited（下稱AEG）入稟高等法院控告，指她涉收取預支的4,176萬元片酬後，並未履行電影合約並違反經理人合約。案件今日（8日）續審，張栢芝約早上8時30分由一名助手陪同乘座七人車抵達法院，至於余毓興則約9時20分抵達。開庭前，張栢芝助手遞上一罐汽水給她提神。

案件今早上10時續審，雙方繼續就提堂文件上的簽署及文件的真偽性爭辯，亦就以張栢芝認知中究竟是跟AEG或只是跟余毓興個人簽訂經理人合約、成立工作室等事情爭辯。張栢芝重申自己一向信任助手周靜儀，自己很少理會文件上的事情，只要對方看過文件並跟她説沒有問題她便會簽署，亦指自己有很多不同簽名模式，因此才需要筆迹專家鑒別。

廣告 廣告

審訊期間，張栢芝面對原告律師追問，情緒變得激動，更試過情緒激動落淚，多次強硬回答：「不記得！」由於她不時反駁或答非所問，法官一度出面制止，要求她專心聽清楚問題，並指示只需回答「同意」或「不同意」，不需反問律師。

然而，張栢芝面對原告律師針對細節不斷重複詢問，最終按捺不住情緒，當庭聲淚俱下大聲喊冤：「我兩天沒睡過覺，對我很不公平，後面的媒體讓我有壓力，所有事情都是假的！」場面瞬間失控，法官即時安撫張栢芝，並解釋因她經常出現答非所問的狀況，律師為確保她明白才會重複提問。在法官詢問「能否繼續」後，她平復心情後表示「可以」。此外，針對合約爭議，張栢芝在庭上也多次強調，所有關於合約的事宜，過去皆是由她的私人助手兼經紀人周靜儀（Emily）負責處理。

裁判官則表示理解她的情況，指出若真的需要休息一下可以向法庭提出，不過亦希望她要多給耐性，等待原告律師發問完才回答。

案件於下午續審，原告律師在庭上展示一段錄音逐字記錄，表示張栢芝與余毓興於寶馬山私人會所的一個會議中，曾4次跟余毓興表示會「留低」並聲稱有協議，問到該協議是否即2014年7月所簽的「全球獨家演藝經紀協議」合約文件？張栢芝回答時再次情緒激動，表示知道對方做了很多背叛了她的事情，解釋「留低」是想保障自己不想再被「蝦」，坦言其實可以跟對方斷絕關係，但念在雙方多年相處關係，加上對方「仔細老婆嫩」兼身患癌症，她説：「我寬恕佢到今天，到呢一刻都係寬恕，官司贏輸對我唔重要，但我唔想喺娛樂圈活到45年，之後仲要面對媒體，我唯有喺呢度先可以暢所欲言，先可以講真話，我一離開法庭，我聽日如果你哋唔畀我上嚟法庭，我就啞口食黃蓮，食多45年！」裁判官見狀亦詢問張栢芝是否需要休息一會，張栢芝表示不用：「我日日都係咁，我活喺呢個生活我OK，但我希望佢哋理解，我喺呢度係最舒服嘅。」裁判官宣布案件明天早上續審。

案件編號 HCA 1227/2020

張栢芝自言已經兩日冇瞓過。

余毓興今早現身高院。