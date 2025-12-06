宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
荃灣中心凌晨發生火警 約100名住客疏散
荃灣中心凌晨3時許發生火警，約100名住客疏散，無人受傷。警方初步調查顯示，火警沒有可疑。
報稱冷氣機上雜物起火
凌晨3時許，荃景圍87號荃灣中心北京樓一個單位發生火警，消防接報到場開喉灌救，約20分鐘後將火救熄。警方說單位的76歲戶主報稱冷氣機上的雜物起火，曾嘗試自行救火但失敗，涉事單位外牆被燻黑。
