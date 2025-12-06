大埔宏福苑五級火｜災民指可接受照樣舉辦聖誕活動 指「冇需要全世界陪我慘」

大埔宏福苑五級火造成至少159人死亡，全城悲痛

大埔宏福苑五級火造成至少159人死亡，全城悲痛。近日有學生不滿學校取消聖誕活動，有災民發文指覺得可以如常舉辦聖誕活動，只要不要不尊重災民。

有災民在社交平台Threads發文，指不能代表所有災民，但作為其中一個災民，對於聖誕派對、聖誕舞會，就算參加者玩得開心，只要不是不尊重災民，例如是扮演災民，他是可以接受如常舉辦活動的。他續指：「畢竟，事情總要過。只要玩得開心之餘，之後仍然會關心災民的需要、心情、甚至公義，那就夠了。或者這刻我未能開心，但我也想其他人幸福。我未能玩，就留給可以enjoy的人。就算是我，我都要俾自己目標，慢慢康復，慢慢繼續生活，慢慢繼續上班，預備之後的漫長跟進。」

有另一名災民留言表示認同，她指：「我深知我無法enjoy、所以把上星期MAMA的門票轉讓給一位很喜歡K-pop 的小妹妹，然後佢當晚非常快樂！我開心唔到、唔等於要全世界一齊陪我、而且能夠為別人帶來快樂，都好好咁安慰咗我自己」。另有一名災民留言：「只要有一份尊重嘅心，係冇需要全香港全世界一齊陪我慘」。

亦有災民不支持慶祝活動

不過，亦有一名災民發文，指出世至今一直住在宏福苑，感恩所有家人及愛貓平安，但小學同學在意外中離世。「我唔係情勒你，唔係要你陪我哋一齊傷痛。但你知唔知？我哋呢一星期好痛苦，我每晚瞓一陣就扎醒，我冇試過一覺瞓天光，我亦每日食得一餐，食第二餐我會嘔晒出嚟，我媽媽亦而家就醫緊。我聽住、睇住大家生活愉快、好心情，我好羨慕你哋，我而家流離失所，今日唔知聽日事。如果聽到呢度，你依然覺得party可以照舊，咁你喜啦，我尊重你，而我亦冇心情再同你講啲乜。」

