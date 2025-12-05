《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波

《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百花影后曾陷「派帽」風波

過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。

電影版《尋秦記》強調原班人馬中的四大女角回歸，包括宣萱飾演的烏廷芳、郭羨妮飾演的琴清、滕麗名飾演的善柔、鄭雪兒飾演的趙倩，另外亦有新加盟的演員，如白百何等。白百何於電影先導海報排位僅在古天樂、林峯之後，力壓宣萱、郭羨妮及滕麗名等，一般意義上屬女一位置，有網民分析主因在於投資方考量，及平衡各方利益的商業決定。

《尋秦記》電影版 先導海報

不少觀眾都對內地演員白百何感到新奇，畢業於中央戲劇學院的她早於就讀大學時期已接拍首部電視劇《與青春有關的日子》，隨後便正式入行。她先後參演過《幸福在哪裡》、《我的青春誰做主》等劇集，並於2011年演出電影《失戀33天》的黃小仙開始令觀眾認識，該電影更以不到1億人民幣成本創下3億票房收入的佳績，之後亦拍攝過《分手合約》、《被偷走的那五年》、《私人訂製》等，人氣漸漸提升。參演的《捉妖記》當時亦創下24.4億人民幣票房成績，打破內地影史紀錄。於2012年及2016年更分別憑《失戀33天》及《滾蛋吧！腫瘤君》於內地並稱三大電影獎的「大眾電影百花獎」及「華表獎」封影后。

於今年2月更曾有報道指，根據內地電影數據網站顯示，白百何所參演電影達37部，個人累計總票房更已超過99億元人民幣，即將擠身「百億票房女演員」行列。

白百何

2017年，白百何與男模張愛朋在泰國的親密影片被爆出，之後再被爆岀與丈夫陳羽凡在2015年已協議離婚的消息，令她捲入「派帽」風波，其後數年都保持低調。2021年，她與導演前度張思麟再婚，二人育有兩名兒子。

白百何早前以主演電影《春樹》角逐東京國際電影節，最後得獎的卻是戲份較少的男主角王傳君，以致白百何於網上發文「還能這麼操作」引起熱議，更爆料黑箱內幕以及自己不被尊重，向導演喊話「人品重如山，良心比金貴」，更提醒大眾「各位在職場中一定也要保護好自己」。